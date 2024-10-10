Киев при содействии Запада планирует химатаки — посольство РФ в США - 10.10.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241010/1057999544.html
Киев при содействии Запада планирует химатаки — посольство РФ в США
Киев при содействии Запада планирует химатаки — посольство РФ в США - 10.10.2024 Украина.ру
Киев при содействии Запада планирует химатаки — посольство РФ в США
Посольство России в Вашингтоне заявило, что Украина планирует осуществить ряд провокаций в зоне боевых действий, в том числе с использованием химического оружия, передает Newsweek
2024-10-10T07:15
2024-10-10T07:19
новости
россия
украина
киев
нато
посольство
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103071/90/1030719035_0:54:1043:641_1920x0_80_0_0_ddc231c008b1a93fdb4f98e27d1fb02c.jpg
"У нас есть достоверная информация о том, что при поддержке Запада Украина планирует провести серию антироссийских провокаций с применением химического оружия в зоне проведения специальной военной операции. В настоящее время киевским режимом и его кураторами осуществляется подготовка к фальсификации доказательной базы с целью обвинения России в нарушении положений Конвенции о запрещении химического оружия", - заявила дипмиссия.По данным посольства, для осуществления этого плана страны НАТО поставили на Украину более 70 единиц современных устройств выявления и фиксации токсичных веществ, а сотрудники украинских силовых ведомств прошли обучение на Украине и в центрах НАТО по фальсификации доказательной базы с целью дальнейшего ее представления в Организацию по запрещению химического оружия.Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов сообщил, что Украина готовит провокацию с целью обвинить Россию в применении отравляющих веществ в ходе СВО. После провокации Киева будет вынесено решение о поражении РФ в правах в качестве участника Конвенции о запрещении химического оружия, заявил Кириллов. По его словам, Киев также передаст "доказательства" применения РФ отравляющих веществ представителям ОЗХО для составления якобы "независимого" отчета.Минобороны РФ не раз отмечало, что Украина при содействии западных кураторов регулярно нарушает Конвенцию о запрещении химического оружия.Подробнее об использовании химоружия - в материале Егора Леева Иприт и химоружие в Судже, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 7 октября на сайте Украина.ру.
россия
украина
киев
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103071/90/1030719035_58:0:985:695_1920x0_80_0_0_f2f0b7dcf72c8feccaee07e101675ead.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, украина, киев, нато, посольство
Новости, Россия, Украина, Киев, НАТО, посольство

Киев при содействии Запада планирует химатаки — посольство РФ в США

07:15 10.10.2024 (обновлено: 07:19 10.10.2024)
 
© Фото : president.gov.uaУкраина украинский флаг
Украина украинский флаг - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
© Фото : president.gov.ua
Читать в
Посольство России в Вашингтоне заявило, что Украина планирует осуществить ряд провокаций в зоне боевых действий, в том числе с использованием химического оружия, передает Newsweek
"У нас есть достоверная информация о том, что при поддержке Запада Украина планирует провести серию антироссийских провокаций с применением химического оружия в зоне проведения специальной военной операции. В настоящее время киевским режимом и его кураторами осуществляется подготовка к фальсификации доказательной базы с целью обвинения России в нарушении положений Конвенции о запрещении химического оружия", - заявила дипмиссия.
По данным посольства, для осуществления этого плана страны НАТО поставили на Украину более 70 единиц современных устройств выявления и фиксации токсичных веществ, а сотрудники украинских силовых ведомств прошли обучение на Украине и в центрах НАТО по фальсификации доказательной базы с целью дальнейшего ее представления в Организацию по запрещению химического оружия.
Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов сообщил, что Украина готовит провокацию с целью обвинить Россию в применении отравляющих веществ в ходе СВО.
После провокации Киева будет вынесено решение о поражении РФ в правах в качестве участника Конвенции о запрещении химического оружия, заявил Кириллов. По его словам, Киев также передаст "доказательства" применения РФ отравляющих веществ представителям ОЗХО для составления якобы "независимого" отчета.
Минобороны РФ не раз отмечало, что Украина при содействии западных кураторов регулярно нарушает Конвенцию о запрещении химического оружия.
Подробнее об использовании химоружия - в материале Егора Леева Иприт и химоружие в Судже, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 7 октября на сайте Украина.ру.
 
НовостиРоссияУкраинаКиевНАТОпосольство
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:21ПВО за ночь сбила почти сотню украинских дронов — Минобороны России
08:06Главное за ночь 10 октября
08:00Паспорта и хлеб. Что связывает Фритьофа Нансена с Украиной
07:55Зеленскому нужна власть для отмывания денег, в этом суть его "планов победы" – Ющук
07:53Борис Джонсон поверил Трампу насчет предотвращения украинского конфликта
07:40Полетаев рассказал, из чего состоит военная победа
07:33Зеленский после отказа Байдена от встречи решил пообщаться с премьером Британии и новым генсеком НАТО
07:20Пианист Лосев: "Стараюсь никогда не делить людей по флагам, границе, государству"
07:15Киев при содействии Запада планирует химатаки — посольство РФ в США
07:06Судится с киевскими властями и защищает православие. Чем занимается олигарх Вадим Новинский
07:00Ющук рассказал, почему Польша как империя прекратила свое существование
06:50Бардин: Зачем ВСУ нужна Молдавия, если рядом есть Румыния
06:40"Если стараться обходить острые углы, всегда можно нормально пообщаться" - пианист Лосев
06:35Хочу жить в России. Украина.Ру о тех, кто решил переехать жить в РФ
06:20Ющук: "На Украине мы не можем одержать такую же победу, как в Великой Отечественной войне"
06:12"Никаких переговоров, воевать!" Мнения украинских экспертов-националистов, сторонников войны "до конца"
06:00Эксперт рассказал, что надо для полного разгрома ВСУ
05:50Эксперт рассказал, что у ВСУ на черный день есть бригада, которую можно отправить в Богоявленку
05:40Эксперт: "Когда эта ситуация рано или поздно закончится, о своей победе объявят все стороны"
05:31"Это катастрофа". Украинские эксперты о ситуации на фронте и в тылу
Лента новостейМолния