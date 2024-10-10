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Киев при содействии Запада планирует химатаки — посольство РФ в США
Киев при содействии Запада планирует химатаки — посольство РФ в США - 10.10.2024 Украина.ру
Киев при содействии Запада планирует химатаки — посольство РФ в США
Посольство России в Вашингтоне заявило, что Украина планирует осуществить ряд провокаций в зоне боевых действий, в том числе с использованием химического оружия, передает Newsweek
2024-10-10T07:15
2024-10-10T07:15
2024-10-10T07:19
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"У нас есть достоверная информация о том, что при поддержке Запада Украина планирует провести серию антироссийских провокаций с применением химического оружия в зоне проведения специальной военной операции. В настоящее время киевским режимом и его кураторами осуществляется подготовка к фальсификации доказательной базы с целью обвинения России в нарушении положений Конвенции о запрещении химического оружия", - заявила дипмиссия.По данным посольства, для осуществления этого плана страны НАТО поставили на Украину более 70 единиц современных устройств выявления и фиксации токсичных веществ, а сотрудники украинских силовых ведомств прошли обучение на Украине и в центрах НАТО по фальсификации доказательной базы с целью дальнейшего ее представления в Организацию по запрещению химического оружия.Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов сообщил, что Украина готовит провокацию с целью обвинить Россию в применении отравляющих веществ в ходе СВО. После провокации Киева будет вынесено решение о поражении РФ в правах в качестве участника Конвенции о запрещении химического оружия, заявил Кириллов. По его словам, Киев также передаст "доказательства" применения РФ отравляющих веществ представителям ОЗХО для составления якобы "независимого" отчета.Минобороны РФ не раз отмечало, что Украина при содействии западных кураторов регулярно нарушает Конвенцию о запрещении химического оружия.Подробнее об использовании химоружия - в материале Егора Леева Иприт и химоружие в Судже, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 7 октября на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, украина, киев, нато, посольство
Новости, Россия, Украина, Киев, НАТО, посольство
Киев при содействии Запада планирует химатаки — посольство РФ в США
07:15 10.10.2024 (обновлено: 07:19 10.10.2024)
Посольство России в Вашингтоне заявило, что Украина планирует осуществить ряд провокаций в зоне боевых действий, в том числе с использованием химического оружия, передает Newsweek
"У нас есть достоверная информация о том, что при поддержке Запада Украина планирует провести серию антироссийских провокаций с применением химического оружия в зоне проведения специальной военной операции. В настоящее время киевским режимом и его кураторами осуществляется подготовка к фальсификации доказательной базы с целью обвинения России в нарушении положений Конвенции о запрещении химического оружия", - заявила дипмиссия.
По данным посольства, для осуществления этого плана страны НАТО
поставили на Украину более 70 единиц современных устройств выявления и фиксации токсичных веществ, а сотрудники украинских силовых ведомств прошли обучение на Украине и в центрах НАТО по фальсификации доказательной базы с целью дальнейшего ее представления в Организацию по запрещению химического оружия.
Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов
сообщил, что Украина готовит провокацию с целью обвинить Россию в применении отравляющих веществ в ходе СВО.
После провокации Киева будет вынесено решение о поражении РФ в правах в качестве участника Конвенции о запрещении химического оружия, заявил Кириллов. По его словам, Киев также передаст "доказательства" применения РФ отравляющих веществ представителям ОЗХО
для составления якобы "независимого" отчета.
Минобороны РФ не раз отмечало, что Украина при содействии западных кураторов регулярно нарушает Конвенцию о запрещении химического оружия.
Подробнее об использовании химоружия - в материале Егора Леева Иприт и химоружие в Судже, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 7 октября на сайте Украина.ру.