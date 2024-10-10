https://ukraina.ru/20241010/1057999544.html

Киев при содействии Запада планирует химатаки — посольство РФ в США

Киев при содействии Запада планирует химатаки — посольство РФ в США - 10.10.2024 Украина.ру

Киев при содействии Запада планирует химатаки — посольство РФ в США

Посольство России в Вашингтоне заявило, что Украина планирует осуществить ряд провокаций в зоне боевых действий, в том числе с использованием химического оружия, передает Newsweek

2024-10-10T07:15

2024-10-10T07:15

2024-10-10T07:19

новости

россия

украина

киев

нато

посольство

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103071/90/1030719035_0:54:1043:641_1920x0_80_0_0_ddc231c008b1a93fdb4f98e27d1fb02c.jpg

"У нас есть достоверная информация о том, что при поддержке Запада Украина планирует провести серию антироссийских провокаций с применением химического оружия в зоне проведения специальной военной операции. В настоящее время киевским режимом и его кураторами осуществляется подготовка к фальсификации доказательной базы с целью обвинения России в нарушении положений Конвенции о запрещении химического оружия", - заявила дипмиссия.По данным посольства, для осуществления этого плана страны НАТО поставили на Украину более 70 единиц современных устройств выявления и фиксации токсичных веществ, а сотрудники украинских силовых ведомств прошли обучение на Украине и в центрах НАТО по фальсификации доказательной базы с целью дальнейшего ее представления в Организацию по запрещению химического оружия.Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов сообщил, что Украина готовит провокацию с целью обвинить Россию в применении отравляющих веществ в ходе СВО. После провокации Киева будет вынесено решение о поражении РФ в правах в качестве участника Конвенции о запрещении химического оружия, заявил Кириллов. По его словам, Киев также передаст "доказательства" применения РФ отравляющих веществ представителям ОЗХО для составления якобы "независимого" отчета.Минобороны РФ не раз отмечало, что Украина при содействии западных кураторов регулярно нарушает Конвенцию о запрещении химического оружия.Подробнее об использовании химоружия - в материале Егора Леева Иприт и химоружие в Судже, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 7 октября на сайте Украина.ру.

россия

украина

киев

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, украина, киев, нато, посольство