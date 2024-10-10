Отдать Гибралтар и Фолкленды. Геркулесов столб Британской империи зашатался - 10.10.2024 Украина.ру
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Отдать Гибралтар и Фолкленды. Геркулесов столб Британской империи зашатался
Отдать Гибралтар и Фолкленды. Геркулесов столб Британской империи зашатался - 10.10.2024 Украина.ру
Отдать Гибралтар и Фолкленды. Геркулесов столб Британской империи зашатался
Издание The Guardian опубликовало статью "Британии надо отказаться от своих имперских заблуждений, и уход с архипелага Чагос – хорошее начало", в которой призывают ускорить демонтаж остатков Британской империи.
2024-10-10T13:38
2024-10-10T13:38
эксклюзив
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the guardian
британия
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Ее автор, Саймон Дженкинс полностью поддерживает сделку между Лондоном и Республикой Маврикий, согласно которой маврикийцы, наконец, вернули под свой контроль архипелаг Чагос.Причем он считает, что англичане должны были отдавать эти острова сразу и полностью – не оставляя за собой даже временного контроля над стратегически важной американо-британской военной базой Диего-Гарсиа, которая пока что остается в аренде у западных стран.Дженкинс призывает правительство лейбористов не сбавлять обороты, поскорей отказываясь от контроля над другими знаковыми колониями, названия которых заложены в основание британского колониального мифа – Гибралтаром и Фолклендскими островами.При этом он признает, что Лондон и Мадрид уже проводили какие-то не очень прозрачные переговоры об изменении статуса Гибралтара – где, кстати, тоже находится военно-морская база. Но потом дело застопорилось.Испания действительно никогда не признавала британского суверенитета над Гибралтарской скалой, которая стала британской колонией по условиям неравноправного Утрехтского мирного договора, навязанного Испании Англией и Францией в результате так называемой Войны за испанское наследство.При этом англичане также получили вместе с Гибралтаром так называемое "асьенто" – исключительное право на торговлю африканскими рабами на территориях, принадлежащих испанской короне. В Испании – да и в самой Великобритании – нередко напоминают об этом позорном факте для дискредитации всех остальных параграфов Утрехтского договора.Британские власти десятилетиями не обращали на эту критику никакого внимания, игнорируя обиженные демарши Мадрида. Гибралтар, который в древности называли одним из Геркулесовых столбов, был важен для них благодаря своему стратегическому положению, поскольку он как бы замыкал выход из океана в Средиземное море.Именно в силу исторического символизма, восходящего к древним грекам и финикийцам, небольшая территория на юге Испании еще в викторианскую эпоху стала одним из политических и даже поэтических символов британского империализма, когда за ней вдобавок утвердилась репутация неприступной крепости. Хотя, по большому счету, в последний раз испанцы серьезно осаждали ее еще в 1780-х годах – и нельзя сказать, что они действовали при этом с большим умением.Но сейчас, в эпоху спутников, стратегическое значение скалы снизилось. Так что не исключено, что в обозримом будущем лейбористы действительно вернут Геркулесов столп Испании – в той или иной форме.Ведь, как гласит новая английская поговорка, "отдавши Чагос, по Гибралтару не плачут".Похожая ситуация сложилась и с Фолклендскими (Мальвинскими) островами. The Guardian напоминает неудобный факт, о котором давно не говорят ни в Лондоне, ни в Буэнос-Айресе: до начала вспыхнувшей в 1982 году Фолклендской войны британское правительство тоже проводило с Аргентиной переговоры о возвращении островов.Фолкленды не имеют стратегического значения Гибралтара и Чагоса, они находятся на огромном расстоянии от метрополии, а их жители в основном занимаются овцеводством или работают на еще одной британской военной базе, которые построены буквально везде, где еще сохраняется присутствие англичан.Экономика региона, естественно, является дотационной. Как отмечает Саймон Дженкинс, для того, чтобы обеспечить 3 600 жителей Фолклендских островов, Британия ежегодно тратит примерно 60 миллионов фунтов стерлингов.При этом Фолкленды являются для жителей Латинской Америки раздражающим символом британского империализма. Их возвращения добивается на словах даже абсолютно прозападный президент Аргентины Хавьер Милей, правительство которого направило аргентинское золото в лондонский банк.Британские консерваторы не могли решиться на возобновление дискуссии о статусе Фолклендских островов, поскольку давнишняя победа в войне с технически отсталой Аргентиной считается в их партийных рядах выдающимся достижением консервативного премьера Маргарет Тэтчер. Но лейбористское правительство в какой-то момент действительно может поднять этот вопрос.Статья в The Guardian, абсолютно империалистической газете, которая как раз активно сотрудничает с лейбористами, выглядит в этом плане как попытка прогрева общественного мнения Британии.Причем ее автор вдобавок напоминает еще один болезненный для британцев факт – многие заморские территории Лондона являются не более чем гигантским офшором, где отмывают и прячут не очень чистые деньги."Где-то между Каймановыми и Британскими Виргинскими островами реально существует черная дыра казначейства Британии, где спрятано 22 миллиарда фунтов стерлингов", – отмечает в связи с этим The Guardian.Конечно, все это не значит, что наконец дорвавшиеся до власти британские лейбористы принципиально отличаются своей политикой от консерваторов из политического плеяды Джонсона-Сунака.Это такие же хищники. Они бы никогда не отдавали скалы и острова, награбленные когда-то их прадедушками у других стран, если бы не целый ряд тяжелых социальных проблем, решить которых у премьера Кира Стармера тоже не получается – потому что на это нет денег.Правительство лейбористов не может дать ответ на важные вопросы, связанные с безработицей, проблемами образования, медицинского обслуживания, транспорта или реформирования давно устаревшего ЖКХ. Особенно после того, как Лондон сам выстрелил себе в ногу антироссийскими санкциями.И когда рядовой британец записывается в клинику на полгода вперед, чтобы просто встретиться с терапевтом (и это совсем не преувеличение), ему явно не до Чагоса с Гибралтаром.Ходят упорные слухи, что в скором времени правительство лейбористов представит свой собственный план затягивания поясов избирателей. Тема отказа от последних британских колоний, которые наверняка будут представлены в качестве сброшенного балласта, должна будет помочь Стармеру отвлечь общество от этой непопулярной программы.Исключать такого нельзя. Ведь сейчас рушатся и не такие столбы – к примеру, разговоры о болезни непопулярного короля Карла III снова заставили заговорить о том, как дорого стоит Британии институт монархии.Ещё на эту тему: Чагос отклеился. На руинах Британской колониальной империи очередное крушение
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Александр Сокуренко
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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эксклюзив, испания, лондон, карл iii, маргарет тэтчер, хавьер милей, the guardian, британия
Эксклюзив, Испания, Лондон, Карл III, Маргарет Тэтчер, Хавьер Милей, The Guardian, Британия

Отдать Гибралтар и Фолкленды. Геркулесов столб Британской империи зашатался

13:38 10.10.2024
 
Гибралтар. Сгенерировано нейросетью
Гибралтар. Сгенерировано нейросетью
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Александр Сокуренко
автор издания Украина.ру
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Издание The Guardian опубликовало статью "Британии надо отказаться от своих имперских заблуждений, и уход с архипелага Чагос – хорошее начало", в которой призывают ускорить демонтаж остатков Британской империи.
Ее автор, Саймон Дженкинс полностью поддерживает сделку между Лондоном и Республикой Маврикий, согласно которой маврикийцы, наконец, вернули под свой контроль архипелаг Чагос.
Причем он считает, что англичане должны были отдавать эти острова сразу и полностью – не оставляя за собой даже временного контроля над стратегически важной американо-британской военной базой Диего-Гарсиа, которая пока что остается в аренде у западных стран.
Дженкинс призывает правительство лейбористов не сбавлять обороты, поскорей отказываясь от контроля над другими знаковыми колониями, названия которых заложены в основание британского колониального мифа – Гибралтаром и Фолклендскими островами.
При этом он признает, что Лондон и Мадрид уже проводили какие-то не очень прозрачные переговоры об изменении статуса Гибралтара – где, кстати, тоже находится военно-морская база. Но потом дело застопорилось.
"Две зависимые территории создают проблемы: Гибралтар и Фолкленды. То, что Британия позволила захваченному в 1704 году и превращенному в военную базу Гибралтару испортить отношения с Испанией, это полный абсурд. Географически это британское Монако является частью Испании. Уже давно пора заключить какое-то соглашение. Министр иностранных дел от Консервативной партии Дэвид Кэмерон обсуждал некое соглашение, учитывающее ситуацию после "Брекзита", но потом, похоже, переговоры были сорваны".
Испания действительно никогда не признавала британского суверенитета над Гибралтарской скалой, которая стала британской колонией по условиям неравноправного Утрехтского мирного договора, навязанного Испании Англией и Францией в результате так называемой Войны за испанское наследство.
При этом англичане также получили вместе с Гибралтаром так называемое "асьенто" – исключительное право на торговлю африканскими рабами на территориях, принадлежащих испанской короне. В Испании – да и в самой Великобритании – нередко напоминают об этом позорном факте для дискредитации всех остальных параграфов Утрехтского договора.
Британские власти десятилетиями не обращали на эту критику никакого внимания, игнорируя обиженные демарши Мадрида. Гибралтар, который в древности называли одним из Геркулесовых столбов, был важен для них благодаря своему стратегическому положению, поскольку он как бы замыкал выход из океана в Средиземное море.
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Именно в силу исторического символизма, восходящего к древним грекам и финикийцам, небольшая территория на юге Испании еще в викторианскую эпоху стала одним из политических и даже поэтических символов британского империализма, когда за ней вдобавок утвердилась репутация неприступной крепости. Хотя, по большому счету, в последний раз испанцы серьезно осаждали ее еще в 1780-х годах – и нельзя сказать, что они действовали при этом с большим умением.
Но сейчас, в эпоху спутников, стратегическое значение скалы снизилось. Так что не исключено, что в обозримом будущем лейбористы действительно вернут Геркулесов столп Испании – в той или иной форме.
Ведь, как гласит новая английская поговорка, "отдавши Чагос, по Гибралтару не плачут".
Похожая ситуация сложилась и с Фолклендскими (Мальвинскими) островами. The Guardian напоминает неудобный факт, о котором давно не говорят ни в Лондоне, ни в Буэнос-Айресе: до начала вспыхнувшей в 1982 году Фолклендской войны британское правительство тоже проводило с Аргентиной переговоры о возвращении островов.
Фолкленды не имеют стратегического значения Гибралтара и Чагоса, они находятся на огромном расстоянии от метрополии, а их жители в основном занимаются овцеводством или работают на еще одной британской военной базе, которые построены буквально везде, где еще сохраняется присутствие англичан.
Экономика региона, естественно, является дотационной. Как отмечает Саймон Дженкинс, для того, чтобы обеспечить 3 600 жителей Фолклендских островов, Британия ежегодно тратит примерно 60 миллионов фунтов стерлингов.
При этом Фолкленды являются для жителей Латинской Америки раздражающим символом британского империализма. Их возвращения добивается на словах даже абсолютно прозападный президент Аргентины Хавьер Милей, правительство которого направило аргентинское золото в лондонский банк.
Британские консерваторы не могли решиться на возобновление дискуссии о статусе Фолклендских островов, поскольку давнишняя победа в войне с технически отсталой Аргентиной считается в их партийных рядах выдающимся достижением консервативного премьера Маргарет Тэтчер. Но лейбористское правительство в какой-то момент действительно может поднять этот вопрос.
Статья в The Guardian, абсолютно империалистической газете, которая как раз активно сотрудничает с лейбористами, выглядит в этом плане как попытка прогрева общественного мнения Британии.
Причем ее автор вдобавок напоминает еще один болезненный для британцев факт – многие заморские территории Лондона являются не более чем гигантским офшором, где отмывают и прячут не очень чистые деньги.
"Где-то между Каймановыми и Британскими Виргинскими островами реально существует черная дыра казначейства Британии, где спрятано 22 миллиарда фунтов стерлингов", – отмечает в связи с этим The Guardian.
Конечно, все это не значит, что наконец дорвавшиеся до власти британские лейбористы принципиально отличаются своей политикой от консерваторов из политического плеяды Джонсона-Сунака.
Это такие же хищники. Они бы никогда не отдавали скалы и острова, награбленные когда-то их прадедушками у других стран, если бы не целый ряд тяжелых социальных проблем, решить которых у премьера Кира Стармера тоже не получается – потому что на это нет денег.
Правительство лейбористов не может дать ответ на важные вопросы, связанные с безработицей, проблемами образования, медицинского обслуживания, транспорта или реформирования давно устаревшего ЖКХ. Особенно после того, как Лондон сам выстрелил себе в ногу антироссийскими санкциями.
И когда рядовой британец записывается в клинику на полгода вперед, чтобы просто встретиться с терапевтом (и это совсем не преувеличение), ему явно не до Чагоса с Гибралтаром.
Ходят упорные слухи, что в скором времени правительство лейбористов представит свой собственный план затягивания поясов избирателей. Тема отказа от последних британских колоний, которые наверняка будут представлены в качестве сброшенного балласта, должна будет помочь Стармеру отвлечь общество от этой непопулярной программы.
Исключать такого нельзя. Ведь сейчас рушатся и не такие столбы – к примеру, разговоры о болезни непопулярного короля Карла III снова заставили заговорить о том, как дорого стоит Британии институт монархии.
Ещё на эту тему: Чагос отклеился. На руинах Британской колониальной империи очередное крушение
 
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