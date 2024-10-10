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Киев готов к прекращению огня, уверены в Италии

Киев готов к прекращению огня, уверены в Италии - 10.10.2024 Украина.ру

Киев готов к прекращению огня, уверены в Италии

Киев готов пойти на прекращение огня. Об этом сообщает итальянская газета Corriere della Sera

2024-10-10T10:50

2024-10-10T10:50

2024-10-10T10:50

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Прекратить боестолкновения в зоне СВО украинские власти готовы при получении гарантий от западных столиц, отметило издание. В частности, от Киев желает получить гарантии безопасности от США, а также гарантии вступления Украины в Евросоюз.Владимир Зеленский во время визитов во Францию, Германию, Италию и Ватикан намерен обсудить ускоренное оформление членства Украины в ЕС, отметило издание. При этом нынешнее руководство Украины не желает официально отказываться от территорий, фактически подконтрольных российской армии.Накануне стало известно об отмене двух важнейших для Киева международных мероприятий, на которых Зеленский намеревался получить поддержку Запада. В частности, было отменено совещание Контактной группы по милитаризации Украины на авиабазе ВВС США "Рамштайн" в ФРГ.Также был отменён второй "саммита мира", на котором Зеленский намеревался представить обновлённый "мирный план". Как и на предыдущее мероприятие такого формата, состоявшееся в Швейцарии, Россию приглашать не планировалось.Подробности в обзоре Потери ВСУ, уклонисты и лоббисты на "голых вечеринках". Главное на Украине на 18.00 9 октябряТакже на эту тему: Зеленский после отказа Байдена от встречи решил пообщаться с премьером Британии и новым генсеком НАТО

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, италия, владимир зеленский, ес, рамштайн, нато, украина-нато, евроинтеграция, международные отношения