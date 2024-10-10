Киев готов к прекращению огня, уверены в Италии - 10.10.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241010/1058001875.html
Киев готов к прекращению огня, уверены в Италии
Киев готов к прекращению огня, уверены в Италии - 10.10.2024 Украина.ру
Киев готов к прекращению огня, уверены в Италии
Киев готов пойти на прекращение огня. Об этом сообщает итальянская газета Corriere della Sera
2024-10-10T10:50
2024-10-10T10:50
новости
украина
италия
владимир зеленский
ес
рамштайн
нато
украина-нато
евроинтеграция
международные отношения
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/03/1057856063_0:0:731:411_1920x0_80_0_0_ae37300fe09ec0c24a9f5154b2b23bbf.jpg
Прекратить боестолкновения в зоне СВО украинские власти готовы при получении гарантий от западных столиц, отметило издание. В частности, от Киев желает получить гарантии безопасности от США, а также гарантии вступления Украины в Евросоюз.Владимир Зеленский во время визитов во Францию, Германию, Италию и Ватикан намерен обсудить ускоренное оформление членства Украины в ЕС, отметило издание. При этом нынешнее руководство Украины не желает официально отказываться от территорий, фактически подконтрольных российской армии.Накануне стало известно об отмене двух важнейших для Киева международных мероприятий, на которых Зеленский намеревался получить поддержку Запада. В частности, было отменено совещание Контактной группы по милитаризации Украины на авиабазе ВВС США "Рамштайн" в ФРГ.Также был отменён второй "саммита мира", на котором Зеленский намеревался представить обновлённый "мирный план". Как и на предыдущее мероприятие такого формата, состоявшееся в Швейцарии, Россию приглашать не планировалось.Подробности в обзоре Потери ВСУ, уклонисты и лоббисты на "голых вечеринках". Главное на Украине на 18.00 9 октябряТакже на эту тему: Зеленский после отказа Байдена от встречи решил пообщаться с премьером Британии и новым генсеком НАТО
украина
италия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/03/1057856063_67:0:615:411_1920x0_80_0_0_58082df6019c54991bda783db25e0b3c.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, италия, владимир зеленский, ес, рамштайн, нато, украина-нато, евроинтеграция, международные отношения
Новости, Украина, Италия, Владимир Зеленский, ЕС, Рамштайн, НАТО, Украина-НАТО, евроинтеграция, международные отношения

Киев готов к прекращению огня, уверены в Италии

10:50 10.10.2024
 
Фото: AP Photo/Pool Reuters/Wolfgang Rattay
Фото: AP Photo/Pool Reuters/Wolfgang Rattay
Читать в
Киев готов пойти на прекращение огня. Об этом сообщает итальянская газета Corriere della Sera
Прекратить боестолкновения в зоне СВО украинские власти готовы при получении гарантий от западных столиц, отметило издание. В частности, от Киев желает получить гарантии безопасности от США, а также гарантии вступления Украины в Евросоюз.
Владимир Зеленский во время визитов во Францию, Германию, Италию и Ватикан намерен обсудить ускоренное оформление членства Украины в ЕС, отметило издание. При этом нынешнее руководство Украины не желает официально отказываться от территорий, фактически подконтрольных российской армии.
Накануне стало известно об отмене двух важнейших для Киева международных мероприятий, на которых Зеленский намеревался получить поддержку Запада. В частности, было отменено совещание Контактной группы по милитаризации Украины на авиабазе ВВС США "Рамштайн" в ФРГ.
Также был отменён второй "саммита мира", на котором Зеленский намеревался представить обновлённый "мирный план". Как и на предыдущее мероприятие такого формата, состоявшееся в Швейцарии, Россию приглашать не планировалось.
Подробности в обзоре Потери ВСУ, уклонисты и лоббисты на "голых вечеринках". Главное на Украине на 18.00 9 октября
Также на эту тему: Зеленский после отказа Байдена от встречи решил пообщаться с премьером Британии и новым генсеком НАТО
 
НовостиУкраинаИталияВладимир ЗеленскийЕСРамштайнНАТОУкраина-НАТОевроинтеграциямеждународные отношения
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:42Песков: Москва не получала сигналов Киева о готовности прекратить огонь
12:34Рада разрешила иностранцам становиться офицерами ВСУ – Железняк
12:32Киселёв: Переселение иностранцев из недружественных стран в РФ – наша моральная победа
12:19СБУ отчиталась за поимку "крота" в ВСУ
12:13Какую страшную провокацию готовит Украина и в чём обвинят Россию: Прозоров об оружии массового поражения
12:03Украинский парламент проголосовал за "историческое" повышение налогов
11:56Польша пытается заманить добровольцев в "Украинский легион" "ценными призами"
11:56Бутина: Россия всегда принимала у себя иностранцев, и сегодня - снова нужно дать им "зеленый свет"
11:47Свобода воспитывать детей самим: Бутина о том, что иностранцы из недружественных стран ищут в России
11:29Объявлен в розыск экс-футболиста Алиев, призывавший убивать мирное население Курской области
11:28Глава Адыгеи рассказал об эвакуации жителей пригорода Майкопа из-за атаки украинских дронов
11:09Следком арестовал имущество руководства военно-строительной компании за взятки при выполнении госзаказа
10:51СК РФ зафиксировал показания о массовых обстрелах ВСУ мирного населения в Курской области
10:50Киев готов к прекращению огня, уверены в Италии
10:47Три мирных жительницы ранены после обстрела ВСУ – Следком
10:41В Раде анонсировали отставку генпрокурора Костина
10:18Безуглая призвала Сырского уйти в отставку из-за успехов российских военных
09:56Стивен Сигал посетил пленных азовцев* в Донбассе. Они пожаловались, что хотят домой
09:43Депутат Госдумы назвал роковой для Киева пункт "плана Зеленского"
09:29Украинского военного, рассказавшего о своей самоволке прессе, задержали
Лента новостейМолния