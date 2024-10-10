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Зеленский после отказа Байдена от встречи решил пообщаться с премьером Британии и новым генсеком НАТО

Зеленский после отказа Байдена от встречи решил пообщаться с премьером Британии и новым генсеком НАТО - 10.10.2024 Украина.ру

Зеленский после отказа Байдена от встречи решил пообщаться с премьером Британии и новым генсеком НАТО

Владимир Зеленский после отказа президента США Джо Байдена от встречи прибудет в Лондон для встречи с премьером Великобритании Киром Стармером и новым генсеком НАТО Марком Рютте, пишет Telegraph

2024-10-10T07:33

2024-10-10T07:33

2024-10-10T07:33

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"Зеленский прилетит в Лондон в четверг для встречи с Киром Стармером... Зеленский встретится с премьер-министром и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте для переговоров", - говорится в публикации.По данным издания, представитель премьера Великобритании не сообщил, будет ли обсуждаться вопрос предоставления Украине разрешения наносить удары западными ракетами вглубь России.Ранее Байден принял решение отсрочить одну из своих последних поездок на посту главы государства в Германию и Анголу из-за разгула урагана "Милтон". Издание Spiegel со ссылкой на свои источники сообщало, что в Германии у Байдена было запланировано посещение военной базы "Рамштайн", где должен был пройти саммит контактной группы по оказанию военной помощи Украине. Позже Spiegel сообщило, что саммит перенесут, чтобы на нем смог присутствовать Байден.Издание Bild писало, что Зеленский после отказа Байдена от встречи решил приехать в четверг с визитом в Париж для встречи с президентом Эммануэлем Макроном, а в пятницу - посетить Берлин и отчитаться перед канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Кроме того, по данным Bild, Зеленский планирует встретиться с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером. Газета Corriere della Sera со ссылкой на источники в правительстве утверждала, что премьер-министр Италии Джорджа Мелони пригласила Зеленского в Рим, он "выразил готовность приехать".Подробнее об отмене встречи по помощи Украине - в материале Анны Черкасовой Дмитрий Краснов: Зеленский анонсировал особенный Рамштайн, но босс его подвел на сайте Украина.ру.

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новости, германия, украина, лондон, владимир зеленский, джо байден, эммануэль макрон, нато