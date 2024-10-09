https://ukraina.ru/20241009/1057993469.html

Потери ВСУ, уклонисты и лоббисты на "голых вечеринках". Главное на Украине на 18.00 9 октября

Потери ВСУ, уклонисты и лоббисты на "голых вечеринках". Главное на Украине на 18.00 9 октября - 09.10.2024 Украина.ру

Потери ВСУ, уклонисты и лоббисты на "голых вечеринках". Главное на Украине на 18.00 9 октября

Украинская армия умножает потери в живой силе и технике на оккупированных территориях России. Западные и украинские чиновники не могут собраться на совещание в ФРГ, чтобы обсудить снабжение ВСУ. Лоббисты Киева на Западе оказались замаранными в сексуальных и неонацистских скандалах

2024-10-09T18:00

2024-10-09T18:00

2024-10-09T18:00

россия

сша

украина

владимир зеленский

дональд трамп

джо байден

вооруженные силы украины

ес

рамштайн

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/09/1057985207_0:0:1260:709_1920x0_80_0_0_7489df73ddd81907c7b4f15943aa6efb.png.webp

Потери украинской армии в зоне СВО по-прежнему являются предметом оживлённых дискуссий. Из официальных источников следует, что с каждым днём ВСУ несут потери в живой силе и технике, поставляемой преимущественно из-за рубежа. Оттуда же поставляются боеприпасы, которые на Украине не производятся. Также за рубежом ведётся активная работа по улучшению имиджа нынешнего руководства Украины.Согласно сводке Минобороны РФ от 9 октября, наибольшие потери ВСУ в живой силе за сутки понесли в противостоянии с российской "Южной" группировкой войск - до 650 военнослужащих, шесть автомобилей и 155 мм гаубица М198 производства США. Также уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н" и склад боеприпасов.Потери ВСУ в противостоянии с подразделениями российской войсковой группировки "Центр" составили до 525 военнослужащих. При этом в потери ВСУ в технике записаны два танка, в том числе АМХ-10 производства Франции, боевая бронемашина "Козак", четыре автомобиля, две 152-мм гаубицы "Мста-Б", 122-мм гаубица Д-30, 105-мм орудие М119 производства США, 100-мм противотанковая пушка "Рапира" и станция радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н".Российскими ВСК, ударными БПЛА и артиллерией нанесено поражение объектам энергетики Украины, обеспечивавшие ВСУ горюче-смазочными материалами, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 141 районе. Средствами ПВО РФ сбита переделанная для стрельбы по наземным целям зенитная управляемая ракета ЗРК "С-200" и 68 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 646 самолетов, 283 вертолета, 33130 беспилотных летательных аппаратов, 580 зенитных ракетных комплексов, 18559 танков и других боевых бронированных машин, 1469 боевых машин реактивных систем залпового огня, 15858 орудий полевой артиллерии и минометов, 27074 единицы специальной военной автомобильной техники", - констатировали в Минобороны РФ.Потери ВСУ также пополнились в Курской области, где украинские оккупационные войска удерживают часть районов с 6 августа. Там проводится контртеррористическая операция (КТО).Подразделениями российской группировки войск "Север" за прошедшие сутки отражены две атаки противника в направлении населенных пунктов Любимовка и Плехово. В результате ВСУ потеряли до 20 человек убитыми и ранеными.В российской сводке также отмечено, что ударами армейской авиации и огнем артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 22-й, 41-й, 61-й и 115-й механизированных, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 1-ой бригады нацгвардии, а также 103-й и 129-й бригад территориальной обороны. В теории, украинская тероборона не должна была отправляться за границу и именно об этом говорили украинцам во время мобилизации.Наносились удары и по приграничной Сумской области – там поражались районы сосредоточения и резервы 21-й, 47-й и 115-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой бригад, 36-й бригады морской пехоты, 1-ой бригады Нацгвардии, а также 103-й и 119-й бригад теробороны ВСУ в районах населенных пунктов Беловоды, Бунякино, Катериновка, Журавка, Макеевка, Мирлоги, Павловка, Новониколаевка, Речки, Стариково и Степановка. Суточные потери ВСУ оценены примерно в сотню военнослужащих.Совокупные потери противника на Курском направлении оценены Минобороны РФ в более 21 350 военнослужащих, 136 танков, 66 боевых машин пехоты, 98бронетранспортеров, 891 боевую бронированную машину, 589автомобилей, 177 артиллерийских орудий, 33 пусковых установки реактивных систем залпового огня, в том числе восемь HIMARS и шесть MLRS производства США, девять пусковых установок зенитных ракетных комплексов, пять транспортно-заряжающих машин, 45 станций РЭБ, девять РЛС контрбатарейной борьбы, три РЛС ПВО, 22 единицы инженерной и другой техники, из них 13инженерных машин разграждения, одна установка разминирования УР-77, а также три бронированные ремонтно-эвакуационные машины.Тем временем Верховная Рада Украины приняла законопроект о запрете мобилизации граждан в возрасте от 18 до 25 лет. Решению не обрадовались в переживающих острый кадровый голод ВСУ.Также 9 октября в украинском парламенте был подан на регистрацию законопроект об ужесточении наказания за поджог автомобилей ВСУ. Постоянные поджоги в разных регионах киевские пропагандисты пытались списать на происки ГРУ Минобороны РФ. Однако со временем стало совершенно невозможно скрывать такое явление, как наклейки на автомобилях. Объявления сообщали о том, что автотранспортное средство не принадлежит ТЦК – переименованным военкоматам, чьи сотрудники занимаются насильственной мобилизацией. За поджоги автомобилей военкомов и других военнослужащих ВСУ предложено наказывать лишением свободы на 10-15 лет.Уклонисты по-прежнему находятся в поле зрения украинских силовиков. Нацполиция Украины совместно с СБУ провела 48 санкционированных обысков на Западной Украине. Целью было пресечение деятельности "сообщниц, наладивших схему уклонения от мобилизации", сообщил 9 октября отдел коммуникации полиции Ровенской области.В ходе обысков изъяты более 14 млн грн. (более 33 млн руб.), документы, мобильные телефоны, банковские карты, компьютерная техника и т.д. Трём женщинам-организаторам схемы следователи сообщили о "подозрении".Лидером группы оказалась 50-летняя местная жительница - начальница агентства недвижимости. Им помогали медицинские работники, среди которых - чиновники медико-социальных экспертных комиссий областного центра. Всего по делу проходят около 30 человек, не считая уклонистов.По одному из эпизодов проходит 47-летний уклонист, которому женщины пообещали помочь избежать мобилизации путем получения фиктивной справки об инвалидности. Впоследствии эти документы давали возможность беспрепятственного выезда за границу."Свои "услуги" женщины сначала оценили в 11 400 долларов, а затем увеличили цену еще на 5 300 долларов", - сказано в официальном сообщении.Обращает на себя внимание не только взимание платы в долларах США. Расценки участниц схемы варьировались от $15 до $20 тыс.Таким образом, с начала СВО расценки на оформление документов для уклонистов выросли кратно. Из других сообщений украинских силовиков следует, что кратно выросли и другие услуги – в частности, по переправке уклонистов в Евросоюз.Одновременно в Саратовской области ФСБ пресекла деятельность ячейки проукраинской секты "Аллатра".* У представителей движения изъяли экстремистскую литературу. Возбуждено уголовное дело.Ещё в августе Генпрокуратура России сообщила, что эта организация для прикрытия политического характера деятельности проводила мероприятия под эгидой другой организации с управляющим центром в США. Отмечалось, что идеологи МОД "Аллатра"* принуждают граждан Российской Федерации совершать экстремистские преступления."Активисты МОД "Аллатра"* на территории Российской Федерации получают указания от украинских кураторов о необходимости налаживания контактов с представителями оппозиционных сил и проведении единых скоординированных акций по дискредитации политики федеральных и региональных органов власти", - говорилось в официальном сообщении.Тем временем в США продолжается обсуждение проблем военной, финансовой и иной помощи Киеву. Экс-президент и кандидат в президенты Дональд Трамп периодически подтверждает своё намерение быстро покончить с украинской проблемой, зафиксировать убытки и выйти из схемы, оставив европейские проблемы европейцам. Под таковыми в США и ЕС, а также в Киеве понимают правительства и налогоплательщиков Евросоюза.Дональд Трамп винит в проблемах США из-за украинской авантюры Джозефа Байдена, который не смог найти возможности прибыть на октябрьское заседание Контактной группы по милитаризации Украины на авиабазе ВВС США "Рамштайн" в ФРГ. Предлогом заявлена нелётная погода, хотя авиасообщение США с другими странами не прекращено.Владимир Зеленский собирался на очередном "Рамштайне" предпринять ещё одну попытку представить свой "план победы". Не все поняли, зачем – ведь в сентябре Зеленский уже был в США с этим планом, который разрабатывался в Вашингтоне при участии Киева, а также западноевропейских столиц.Трамписты подозревают, что здоровье президента их страны ухудшилось настолько, что поездка в Германию отменена из-за этого. Также обращает на себя внимание отказ Вашингтона присылать кого-либо вместо Байдена – например, глав Госдепа или Пентагона.Незадолго до отмены Вашингтоном "Рамштайна" была ещё одна - Киев сообщил об отмене второго "саммита мира", который планировалось провести в ноябре. Как и на первый саммит такого формата в Швейцарии, на второй Россию тоже не приглашали, хотя канцлер ФРГ Олаф Шольц и некоторые другие политики ЕС очень этого желали. Однако Москва не желала и на этот раз участвовать в очередном "саммите мира Зеленского".Согласно сообщениюинформагенство Reuters, мероприятие проведут позже и, возможно, с участием России. Из сообщения также следует, что украинский посол в Турции Василий Боднар на брифинге в Анкаре заявил, что до мероприятия некое "международное сообщество вместе с Украиной" составит список требований к России.Второй "саммит мира Зеленского" планируется в декабре. Москва не подтверждает своего участия в этом мероприятии – как и в других аналогичных, которые Киев пытается организовывать в Хорватии и других странах.Сексуальные скандалы подливают масла в огонь предвыборной гонки США. За ними пристально следят в Киеве, так как от нового хозяина Белого дома и фигурантов "белых вечеринок P.Diddy" прямо и косвенно зависит более половины военной и финансовой помощи режиму Зеленского.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила 9 октября, что участники этих оргий регулярно отрабатывали мэйнстримную повестку, в том числе и международную. Среди вошедших в не ту дверь оказались поклонники украинских неонацистов, поборники "цветных революций" и обычные педофилы."Вот телеведущая Хлои Кардашьян рассказывает, что на "белых вечеринках" за закрытыми дверями принято ходить обнажёнными, а её сестра Ким поддерживает беспорядки в Армении.- Вот актёр Эштон Катчер позирует с P.Daddy перед началом "белой вечеринки", а вот он же выступает за ужесточение санкций против России и осуждение Москвы. Вот британская певица Келли Осборн сближается с организатором шабашей, а тут она ратует за киевских неонацистов. C чего вообще американская модель Пэрис Хилтон решила выступить в поддержку оппозиции в Венесуэле? Едва ли она даже найдёт на карте эту страну. Естественно, она тоже завсегдатай "белых вечеринок", - рассказала Захарова.Она с удовлетворением констатировала, что у Вашингтона не получилось отменить русскую культуру, потому что со своей там что-то совсем всё расклеилось. Продюсер, многолетний адепт развитого либерализма Шон Комбс – он же P.Diddy, находится под арестом. Среди предъявленных ему обвинений рэкет; растление малолетних; торговлю людьми; продажа запрещенных наркотических веществ; дача взяток; сексуальная эксплуатация.Также в Америке, но ещё севернее – в Канаде, 9 октября разгорелся скандал вокруг памятника "жертвам коммунизма". Как сообщила местная газета Ottawa Citizen, мемориал должны были открыть в ноябре прошлого года, однако этому помешал сентябрьский скандал с приглашением в парламент Канады 98-летнего украинского нациста Ярослава Гунько, служившего в дивизии СС "Галиция" и причастного к смерти множества мирных граждан. Оскандалились тогда не только канадские власти, но и Владимир Зеленский с супругой и другими членами киевской делегации, искупавшими беглого нациста в овациях во время заседания парламента Канады.Теперь же организация Global Affairs Canada обратила внимание на то, что многие указанные на памятнике деятели являлись активными нацистскими коллаборационистами и совершали массовые убийства, которые подтверждены документально. Министерство по вопросам канадского наследия рекомендовало принять соответствующие меры. Однако в Ottawa Citizen засомневались в том, что имена более 330 персон с нацистским прошлым будут убраны с мемориала.* Движение признано в России нежелательной организацией.

россия

сша

украина

курская область

канада

фрг

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

россия, сша, украина, владимир зеленский, дональд трамп, джо байден, вооруженные силы украины, ес, рамштайн, новости, новости украины, новости россии, сво, кто, потери всу, всу, курская область, минобороны рф, скандал, мария захарова, коллаборационизм, коллаборационисты, украинский неонацизм, канада, фрг, олаф шольц