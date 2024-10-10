Депутат Госдумы назвал роковой для Киева пункт "плана Зеленского" - 10.10.2024 Украина.ру
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Депутат Госдумы назвал роковой для Киева пункт "плана Зеленского"
Депутат Госдумы назвал роковой для Киева пункт "плана Зеленского" - 10.10.2024 Украина.ру
Депутат Госдумы назвал роковой для Киева пункт "плана Зеленского"
Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик назвал ключевой пункт так называемого плана Владимира Зеленского, предусматривающий вступление в НАТО, роковым шагом для Украины, передает РИА Новости
2024-10-10T09:43
2024-10-10T09:43
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"Ключевой для Зеленского пункт его плана о вступлении Украины в НАТО в итоге станет роковым шагом к окончательному разрушению этой страны, на руинах которой Запад намерен вести свою игру", - сказал Белик.По его словам, Запад постоянно манипулирует установкой "Украина в НАТО", используя "погруженную в хаос страну для сведения геополитических счетов с Россией".Он заверил, что официальное принятие Украины в альянс будет означать не опосредованное, а самое прямое участие стран НАТО в защите Украины, воевать за которую члены военно-политического блока не собираются."Одно дело оказывать военную помощь, совсем другое — самим брать в руки оружие. В любом случае только внеблоковый статус Украины соответствует требованиям России, так что мечта Зеленского о вступлении в альянс — это не "план победы", а "план поражения", потому что он противоречит реальному положению дел, которое необходимо для урегулирования конфликта", - сказал депутат.Ранее в Киеве заявили о разработке так называемого "плана победы", первый пункт которого, в частности, предусматривает приглашение Украины в НАТО.В РФ не раз заявляли, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине.Подробнее о желании Киева попасть в альянс - в материале WP: готовится предложение по членству Украины в НАТО на сайте Украина.ру.
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Новости, Киев, Запад, Украина, Владимир Зеленский, НАТО

Депутат Госдумы назвал роковой для Киева пункт "плана Зеленского"

09:43 10.10.2024
 
© РИА Новости . Нина Зотина / Перейти в фотобанкДмитрий Белик
Дмитрий Белик - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
© РИА Новости . Нина Зотина
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Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик назвал ключевой пункт так называемого плана Владимира Зеленского, предусматривающий вступление в НАТО, роковым шагом для Украины, передает РИА Новости
"Ключевой для Зеленского пункт его плана о вступлении Украины в НАТО в итоге станет роковым шагом к окончательному разрушению этой страны, на руинах которой Запад намерен вести свою игру", - сказал Белик.
По его словам, Запад постоянно манипулирует установкой "Украина в НАТО", используя "погруженную в хаос страну для сведения геополитических счетов с Россией".
"В риторике западных политиков Украина становится то ближе к альянсу, то дальше от него, а бесчисленные обещания о скором вступлении страны в НАТО презентуются Западом как средство от всех проблем Киева", - подчеркнул Белик.
Он заверил, что официальное принятие Украины в альянс будет означать не опосредованное, а самое прямое участие стран НАТО в защите Украины, воевать за которую члены военно-политического блока не собираются.
"Одно дело оказывать военную помощь, совсем другое — самим брать в руки оружие. В любом случае только внеблоковый статус Украины соответствует требованиям России, так что мечта Зеленского о вступлении в альянс — это не "план победы", а "план поражения", потому что он противоречит реальному положению дел, которое необходимо для урегулирования конфликта", - сказал депутат.
Ранее в Киеве заявили о разработке так называемого "плана победы", первый пункт которого, в частности, предусматривает приглашение Украины в НАТО.
В РФ не раз заявляли, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине.
Подробнее о желании Киева попасть в альянс - в материале WP: готовится предложение по членству Украины в НАТО на сайте Украина.ру.
 
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