Вучич между стульями. Уважать Россию и производить боеприпасы для Украины - о чем договорились в Тиране - 29.02.2024 Украина.ру
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Вучич между стульями. Уважать Россию и производить боеприпасы для Украины - о чем договорились в Тиране
Вучич между стульями. Уважать Россию и производить боеприпасы для Украины - о чем договорились в Тиране - 29.02.2024 Украина.ру
Вучич между стульями. Уважать Россию и производить боеприпасы для Украины - о чем договорились в Тиране
Президент Сербии Александр Вучич и его украинский коллега Владимир Зеленский провели самый откровенный разговор за всю историю их знакомства. Он состоялся 28 февраля на полях саммита Украина – Юго-Восточная Европа в Тиране, рассказал Вучич сербскому государственному телеканалу РТС после встречи с Зеленским
2024-02-29T13:53
2024-02-29T16:28
эксклюзив
александр вучич
сербия
россия
украина
владимир зеленский
саммит
албания
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По словам президента Сербии, в ходе встречи обсуждались вопросы международного права, важные как для Белграда, так и для Киева. Это соблюдение территориальной целостности и Хартии ООН, отметил Вучич."Мы коснулись и других важных тем - инициативы по мирному урегулированию и путей его достижения", - рассказал сербский лидер.Сербы, любите Украину, она вам ничего плохого не сделалаАлександр Вучич признался, что не понимает позицию некоторых граждан Сербии, которые выступают против Украины."Я понимаю наше отношение к России, я все отлично понимаю. Я не понимаю отрицательного отношения к Украине, так как Украина никогда ничего против Сербии не делала. Я также хочу сказать всем гражданам, что Украина не признала независимое Косово", - сказал он.Президент Сербии напомнил, что украинцы для сербов такие же славянские братья, как и русские."Мы стараемся поддерживать хорошие отношения", - добавил Вучич.Но Россию любите тожеТем не менее, когда дело касается России, есть вещи, где Сербия не может идти на компромиссы, подчеркнул Вучич. Поэтому президент Сербии не смог согласиться с текстом проекта итоговой декларации саммита в Тиране, в котором упоминались антироссийские санкции."Мы не может принять эту формулировку по поводу санкций, так как у меня нет полномочий, и я не могу и не хочу разрушать политику сербского государства, которую определил Совет по национальной безопасности", - рассказал Вучич.Когда в 2022 году началась специальная военная операция России на Украине, Совет по национальной безопасности Сербии осудил этот шаг как "посягательство на территориальную целостность Украины", но при этом принял решение не присоединяться к антироссийским санкциям Запада. В обосновании подчеркивалось, что сербский народ испытал на себе разрушительные последствия западных экономических санкций и поэтому Белград понимает всю пагубность и нецелесообразность подобных мер.Президент Сербии добавил, что проект декларации содержал еще один спорный момент, касающийся "злокачественного влияния" России."У нас есть и другие страны, о злокачественном влиянии которых мы можем говорить. У нас были выборы, мы видели, как это было. Если вам мешает Россия, я не буду говорить, что нам мешает кто-то другой. Но я хочу сказать, что были те, у которых было такое (злокачественное – Ред.) влияние в нашей стране, но это не были русские", - рассказал Вучич.По его словам, после его замечания этот пункт из текста декларации был изъят.Напомним, что после парламентских выборов в Сербии 17 ноября оппозиция заявила о вопиющей краже голосов в Белграде. В сербской столице состоялись акции протеста. Сербские власти заявили о том, что за этими протестами стояли иностранные спецслужбы. Позже премьер-министр Анна Брнабич сообщила, что эту информацию сербской стороне передали разведывательные службы дружеского государства.О совместном с Украиной производстве боеприпасовАлександр Вучич прокомментировал предложение Владимира Зеленского открыть совместное с балканскими странами производство боеприпасов."Давайте говорить откровенно. Значимыми производителями (на Балканах – Ред.) являются в первую очередь Сербия, потом Хорватия, потом Босния и Герцеговина. Если можно так сказать – 50% Сербия, 30% Хорватия, 20% Босния и Герцеговина. Теперь понятно, о чем идет речь", - сказал он.Сербия должна проанализировать это предложение и сформулировать свою позицию, отметил Вучич.При этом президент Сербии добавил, что он уже приказал увеличить с 62 до ста процентов запасы боеприпасов в стране. Из-за этого отечественным фабрикам придется много работать, отметил он.Ранее на саммите в Тиране Зеленский предложил, чтобы балканские государства вместе с его страной производили боеприпасы. В этих целях он предложил создать отдельный форум оборонной промышленности.О чем говорит Тиранская декларация?Участники саммита Украина – Юго-Восточная Европа в Тиране подписали декларацию из 12-и пунктов, в которой "российская агрессия против Украины" оценивается как "самая большая угроза европейской безопасности и международному миру".В документе подчеркивается поддержка "независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в рамках ее международно признанных границ от 1991 года", а все международное сообщество призывается "усилить помощь Украине в ее борьбе за свободу".Подписанты декларации также осудили намерения Российской Федерации провести президентские выборы в новых регионах, которые в документе названы "временно оккупированными территориями Украины". Они также обязались сотрудничать с Международным уголовным судом и Офисом генпрокурора Украины по расследованию "преступлении России против Украины"."Мы договорились сотрудничать и сфокусировать наши усилия на возвращении незаконно и нелегально депортированных украинских детей", - говорится в документе.Участники саммита также обещали принять участие в послевоенном восстановлении Украины.Резолюцию в поддержку Украины схожего содержания лидеры стран Западных Балкан подписали на саммите в Афинах в августе 2023 года. Четыре из восьми пунктов этого документа, якобы посвященного ускорению евроинтеграции региона, касаются Украины.Особенно показателен четвертый, в котором говорится о том, что "не может быть безнаказанности за военные преступления и другие зверства, такие, как нападения на мирных жителей и разрушение инфраструктуры", и что к ответственности должны быть привлечены все виновные в этом лица.В некоторых сербских СМИ тогда появились публикации, в которых утверждалось, что, подписав "Афинскую декларацию", Александр Вучич на самом деле поддержал арест своего российского коллеги Владимира Путина. Вучич тогда ответил, что в тексте декларации говорится о том, что к ответственности должны быть привлечены те, кто убивают мирных граждан и детей, а имя российского лидера нигде не упоминается. Он также заявил, что настаивал на том, чтобы в тексте декларации не упоминались санкции против России.
https://ukraina.ru/20240228/1053597015.html
https://ukraina.ru/20240228/1053593614.html
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Татьяна Стоянович
Татьяна Стоянович
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эксклюзив, александр вучич, сербия, россия, украина, владимир зеленский, саммит, албания
Эксклюзив, Александр Вучич, Сербия, Россия, Украина, Владимир Зеленский, саммит, Албания

Вучич между стульями. Уважать Россию и производить боеприпасы для Украины - о чем договорились в Тиране

13:53 29.02.2024 (обновлено: 16:28 29.02.2024)
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
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Татьяна Стоянович
автор издания Украина.ру
Все материалы
Президент Сербии Александр Вучич и его украинский коллега Владимир Зеленский провели самый откровенный разговор за всю историю их знакомства. Он состоялся 28 февраля на полях саммита Украина – Юго-Восточная Европа в Тиране, рассказал Вучич сербскому государственному телеканалу РТС после встречи с Зеленским
По словам президента Сербии, в ходе встречи обсуждались вопросы международного права, важные как для Белграда, так и для Киева. Это соблюдение территориальной целостности и Хартии ООН, отметил Вучич.
"Мы коснулись и других важных тем - инициативы по мирному урегулированию и путей его достижения", - рассказал сербский лидер.
Сербы, любите Украину, она вам ничего плохого не сделала
Александр Вучич признался, что не понимает позицию некоторых граждан Сербии, которые выступают против Украины.
"Я понимаю наше отношение к России, я все отлично понимаю. Я не понимаю отрицательного отношения к Украине, так как Украина никогда ничего против Сербии не делала. Я также хочу сказать всем гражданам, что Украина не признала независимое Косово", - сказал он.
Президент Сербии напомнил, что украинцы для сербов такие же славянские братья, как и русские.
"Мы стараемся поддерживать хорошие отношения", - добавил Вучич.
Но Россию любите тоже
Тем не менее, когда дело касается России, есть вещи, где Сербия не может идти на компромиссы, подчеркнул Вучич. Поэтому президент Сербии не смог согласиться с текстом проекта итоговой декларации саммита в Тиране, в котором упоминались антироссийские санкции.
"Мы не может принять эту формулировку по поводу санкций, так как у меня нет полномочий, и я не могу и не хочу разрушать политику сербского государства, которую определил Совет по национальной безопасности", - рассказал Вучич.
Когда в 2022 году началась специальная военная операция России на Украине, Совет по национальной безопасности Сербии осудил этот шаг как "посягательство на территориальную целостность Украины", но при этом принял решение не присоединяться к антироссийским санкциям Запада. В обосновании подчеркивалось, что сербский народ испытал на себе разрушительные последствия западных экономических санкций и поэтому Белград понимает всю пагубность и нецелесообразность подобных мер.
Президент Сербии добавил, что проект декларации содержал еще один спорный момент, касающийся "злокачественного влияния" России.
"У нас есть и другие страны, о злокачественном влиянии которых мы можем говорить. У нас были выборы, мы видели, как это было. Если вам мешает Россия, я не буду говорить, что нам мешает кто-то другой. Но я хочу сказать, что были те, у которых было такое (злокачественное – Ред.) влияние в нашей стране, но это не были русские", - рассказал Вучич.
По его словам, после его замечания этот пункт из текста декларации был изъят.
Напомним, что после парламентских выборов в Сербии 17 ноября оппозиция заявила о вопиющей краже голосов в Белграде. В сербской столице состоялись акции протеста. Сербские власти заявили о том, что за этими протестами стояли иностранные спецслужбы. Позже премьер-министр Анна Брнабич сообщила, что эту информацию сербской стороне передали разведывательные службы дружеского государства.
О совместном с Украиной производстве боеприпасов
Александр Вучич прокомментировал предложение Владимира Зеленского открыть совместное с балканскими странами производство боеприпасов.
"Давайте говорить откровенно. Значимыми производителями (на Балканах – Ред.) являются в первую очередь Сербия, потом Хорватия, потом Босния и Герцеговина. Если можно так сказать – 50% Сербия, 30% Хорватия, 20% Босния и Герцеговина. Теперь понятно, о чем идет речь", - сказал он.
Сербия должна проанализировать это предложение и сформулировать свою позицию, отметил Вучич.
При этом президент Сербии добавил, что он уже приказал увеличить с 62 до ста процентов запасы боеприпасов в стране. Из-за этого отечественным фабрикам придется много работать, отметил он.
Ранее на саммите в Тиране Зеленский предложил, чтобы балканские государства вместе с его страной производили боеприпасы. В этих целях он предложил создать отдельный форум оборонной промышленности.
28 февраля, 17:05
Зеленский предложил балканским странам открыть совместное производство боеприпасовПрезидент Украины Владимир Зеленский на саммите Украина – Юго-Восточная Европа в Тиране предложил, чтобы балканские государства вместе с его страной производили боеприпасы. Об этом 28 февраля сообщил сербский телеканал РТС
О чем говорит Тиранская декларация?
Участники саммита Украина – Юго-Восточная Европа в Тиране подписали декларацию из 12-и пунктов, в которой "российская агрессия против Украины" оценивается как "самая большая угроза европейской безопасности и международному миру".
В документе подчеркивается поддержка "независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в рамках ее международно признанных границ от 1991 года", а все международное сообщество призывается "усилить помощь Украине в ее борьбе за свободу".
Подписанты декларации также осудили намерения Российской Федерации провести президентские выборы в новых регионах, которые в документе названы "временно оккупированными территориями Украины". Они также обязались сотрудничать с Международным уголовным судом и Офисом генпрокурора Украины по расследованию "преступлении России против Украины".
"Мы договорились сотрудничать и сфокусировать наши усилия на возвращении незаконно и нелегально депортированных украинских детей", - говорится в документе.
Участники саммита также обещали принять участие в послевоенном восстановлении Украины.
Резолюцию в поддержку Украины схожего содержания лидеры стран Западных Балкан подписали на саммите в Афинах в августе 2023 года. Четыре из восьми пунктов этого документа, якобы посвященного ускорению евроинтеграции региона, касаются Украины.
Особенно показателен четвертый, в котором говорится о том, что "не может быть безнаказанности за военные преступления и другие зверства, такие, как нападения на мирных жителей и разрушение инфраструктуры", и что к ответственности должны быть привлечены все виновные в этом лица.
В некоторых сербских СМИ тогда появились публикации, в которых утверждалось, что, подписав "Афинскую декларацию", Александр Вучич на самом деле поддержал арест своего российского коллеги Владимира Путина. Вучич тогда ответил, что в тексте декларации говорится о том, что к ответственности должны быть привлечены те, кто убивают мирных граждан и детей, а имя российского лидера нигде не упоминается. Он также заявил, что настаивал на том, чтобы в тексте декларации не упоминались санкции против России.
28 февраля, 16:53
Оружие в обмен на признание. Зачем Зеленский прибыл в АлбаниюПрезидент Украины Владимир Зеленский по всему миру ищет поддержку для своей "формулы мира" и для соглашения о гарантиях по безопасности. 28 февраля он приземлился в столице Албании Тиране
 
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