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Эксперт: "Когда эта ситуация рано или поздно закончится, о своей победе объявят все стороны"

Эксперт: "Когда эта ситуация рано или поздно закончится, о своей победе объявят все стороны" - 10.10.2024 Украина.ру

Эксперт: "Когда эта ситуация рано или поздно закончится, о своей победе объявят все стороны"

США и Россия могут пойти на деэскалацию конфликта, и даже Украина может сохраниться как государство, а в финале этой истории все заявят о своей победе. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политтехнолог Евгений Ющук

2024-10-10T05:40

2024-10-10T05:40

2024-10-10T05:40

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По мнению политтехнолога, для деэскалации конфликта с Россией у Запада есть варианты. В частности, отметил политтехнолог, западные санкции могут не отменяться, но попросту не соблюдаться."Напомню, что с 2014 по 2022 год действовал формальный запрет на полеты российских авиакомпаний в Крым, но они туда летали, и никто их за это не наказывал, - сказал Ющук. - Вот и сейчас Запад тоже может сохранить на бумаге этот миллиард санкций, а потом сказать: "Раз уж санкции все равно никто не соблюдает, давайте их на бумаге отменим".По мнению политтехнолога, таких вариаций может быть очень много. По его мнению, также очевидно, что у США есть масса возможностей для того, чтобы договориться с Россией, и у Москвы есть что предложить Вашингтону."Тем более что ни они не могут победить нас, ни мы не можем победить их, - заметил Ющук. - Украинский конфликт лишь один из эпизодов противостояния России и США"По мнению политтехнолога, ситуация объявления о своей победы всеми участниками конфликта – вполне нормальное явление. Например, израильтяне возмущаются публикациями египетских СМИ о том, что Египет якобы победил в войне 1973 года."Когда эта ситуация рано или поздно закончится, о своей победе объявят все стороны", - уверен политтехнолог.Полный текст интервью Евгений Ющук: Россия и США договорятся до того, что Украина превратится в Польшу читайте на сайте Украина.руТакже на эту тему: Харрис дали установку продлевать украинский конфликт бесконечно — Пушков

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