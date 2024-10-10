Эксперт: "Когда эта ситуация рано или поздно закончится, о своей победе объявят все стороны"
© из личного архиваЕвгений Ющук интервью
© из личного архива
США и Россия могут пойти на деэскалацию конфликта, и даже Украина может сохраниться как государство, а в финале этой истории все заявят о своей победе. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политтехнолог Евгений Ющук
По мнению политтехнолога, для деэскалации конфликта с Россией у Запада есть варианты. В частности, отметил политтехнолог, западные санкции могут не отменяться, но попросту не соблюдаться.
"Напомню, что с 2014 по 2022 год действовал формальный запрет на полеты российских авиакомпаний в Крым, но они туда летали, и никто их за это не наказывал, - сказал Ющук. - Вот и сейчас Запад тоже может сохранить на бумаге этот миллиард санкций, а потом сказать: "Раз уж санкции все равно никто не соблюдает, давайте их на бумаге отменим".
По мнению политтехнолога, таких вариаций может быть очень много. По его мнению, также очевидно, что у США есть масса возможностей для того, чтобы договориться с Россией, и у Москвы есть что предложить Вашингтону.
"Тем более что ни они не могут победить нас, ни мы не можем победить их, - заметил Ющук. - Украинский конфликт лишь один из эпизодов противостояния России и США"
По мнению политтехнолога, ситуация объявления о своей победы всеми участниками конфликта – вполне нормальное явление. Например, израильтяне возмущаются публикациями египетских СМИ о том, что Египет якобы победил в войне 1973 года.
"Когда эта ситуация рано или поздно закончится, о своей победе объявят все стороны", - уверен политтехнолог.
Полный текст интервью Евгений Ющук: Россия и США договорятся до того, что Украина превратится в Польшу читайте на сайте Украина.ру
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