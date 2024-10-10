Эксперт: "Когда эта ситуация рано или поздно закончится, о своей победе объявят все стороны" - 10.10.2024 Украина.ру
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Эксперт: "Когда эта ситуация рано или поздно закончится, о своей победе объявят все стороны"
Эксперт: "Когда эта ситуация рано или поздно закончится, о своей победе объявят все стороны" - 10.10.2024 Украина.ру
Эксперт: "Когда эта ситуация рано или поздно закончится, о своей победе объявят все стороны"
США и Россия могут пойти на деэскалацию конфликта, и даже Украина может сохраниться как государство, а в финале этой истории все заявят о своей победе. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политтехнолог Евгений Ющук
2024-10-10T05:40
2024-10-10T05:40
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украина
евгений ющук
международные отношения
международная политика
крым
санкции
антироссийские санкции
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По мнению политтехнолога, для деэскалации конфликта с Россией у Запада есть варианты. В частности, отметил политтехнолог, западные санкции могут не отменяться, но попросту не соблюдаться."Напомню, что с 2014 по 2022 год действовал формальный запрет на полеты российских авиакомпаний в Крым, но они туда летали, и никто их за это не наказывал, - сказал Ющук. - Вот и сейчас Запад тоже может сохранить на бумаге этот миллиард санкций, а потом сказать: "Раз уж санкции все равно никто не соблюдает, давайте их на бумаге отменим".По мнению политтехнолога, таких вариаций может быть очень много. По его мнению, также очевидно, что у США есть масса возможностей для того, чтобы договориться с Россией, и у Москвы есть что предложить Вашингтону."Тем более что ни они не могут победить нас, ни мы не можем победить их, - заметил Ющук. - Украинский конфликт лишь один из эпизодов противостояния России и США"По мнению политтехнолога, ситуация объявления о своей победы всеми участниками конфликта – вполне нормальное явление. Например, израильтяне возмущаются публикациями египетских СМИ о том, что Египет якобы победил в войне 1973 года."Когда эта ситуация рано или поздно закончится, о своей победе объявят все стороны", - уверен политтехнолог.Полный текст интервью Евгений Ющук: Россия и США договорятся до того, что Украина превратится в Польшу читайте на сайте Украина.руТакже на эту тему: Харрис дали установку продлевать украинский конфликт бесконечно — Пушков
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новости, россия, сша, украина, евгений ющук, международные отношения, международная политика, крым, санкции, антироссийские санкции, сво, национальные интересы, национальная безопасность, геополитика, детали
Новости, Россия, США, Украина, Евгений Ющук, международные отношения, Международная политика, Крым, санкции, антироссийские санкции, СВО, национальные интересы, национальная безопасность, геополитика, детали

Эксперт: "Когда эта ситуация рано или поздно закончится, о своей победе объявят все стороны"

05:40 10.10.2024
 
© из личного архиваЕвгений Ющук интервью
Евгений Ющук интервью
© из личного архива
Читать в
США и Россия могут пойти на деэскалацию конфликта, и даже Украина может сохраниться как государство, а в финале этой истории все заявят о своей победе. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политтехнолог Евгений Ющук
По мнению политтехнолога, для деэскалации конфликта с Россией у Запада есть варианты. В частности, отметил политтехнолог, западные санкции могут не отменяться, но попросту не соблюдаться.
"Напомню, что с 2014 по 2022 год действовал формальный запрет на полеты российских авиакомпаний в Крым, но они туда летали, и никто их за это не наказывал, - сказал Ющук. - Вот и сейчас Запад тоже может сохранить на бумаге этот миллиард санкций, а потом сказать: "Раз уж санкции все равно никто не соблюдает, давайте их на бумаге отменим".
По мнению политтехнолога, таких вариаций может быть очень много. По его мнению, также очевидно, что у США есть масса возможностей для того, чтобы договориться с Россией, и у Москвы есть что предложить Вашингтону.
"Тем более что ни они не могут победить нас, ни мы не можем победить их, - заметил Ющук. - Украинский конфликт лишь один из эпизодов противостояния России и США"
По мнению политтехнолога, ситуация объявления о своей победы всеми участниками конфликта – вполне нормальное явление. Например, израильтяне возмущаются публикациями египетских СМИ о том, что Египет якобы победил в войне 1973 года.
"Когда эта ситуация рано или поздно закончится, о своей победе объявят все стороны", - уверен политтехнолог.
Полный текст интервью Евгений Ющук: Россия и США договорятся до того, что Украина превратится в Польшу читайте на сайте Украина.ру
Также на эту тему: Харрис дали установку продлевать украинский конфликт бесконечно — Пушков
 
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