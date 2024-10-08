Харрис дали установку продлевать украинский конфликт бесконечно — Пушков - 08.10.2024 Украина.ру
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Харрис дали установку продлевать украинский конфликт бесконечно — Пушков
Харрис дали установку продлевать украинский конфликт бесконечно — Пушков - 08.10.2024 Украина.ру
Харрис дали установку продлевать украинский конфликт бесконечно — Пушков
Программа кандидата в президенты США Камалы Харрис заключается в том, чтобы бесконечно долго идти по новым ступеням эскалации в украинском конфликте. На это указал глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков в своем телеграм-канале
2024-10-08T11:57
2024-10-08T11:57
новости
сша
америка
россия
камала харрис
алексей пушков
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"Программа Харрис в украинском кризисе - идти по новым ступеням эскалации. Трамп говорит о крайней опасности кризиса для Америки и необходимости его срочного решения, Харрис - о готовности продлевать военный конфликт до бесконечности, рискуя Америкой. Сама она мало что понимает, но ей дали такую установку", - написал Пушков.Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.Подробнее о возможных последствиях президентства Харрис - в материале Трамп призвал американцев не голосовать за Харрис, чтобы не получить войну с Россией на сайте Украина.ру.
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новости, сша, америка, россия, камала харрис, алексей пушков
Новости, США, Америка, Россия, Камала Харрис, Алексей Пушков

Харрис дали установку продлевать украинский конфликт бесконечно — Пушков

11:57 08.10.2024
 
© РИА Новости . Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкАлексей Пушков
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
© РИА Новости . Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Читать в
Программа кандидата в президенты США Камалы Харрис заключается в том, чтобы бесконечно долго идти по новым ступеням эскалации в украинском конфликте. На это указал глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков в своем телеграм-канале
"Программа Харрис в украинском кризисе - идти по новым ступеням эскалации. Трамп говорит о крайней опасности кризиса для Америки и необходимости его срочного решения, Харрис - о готовности продлевать военный конфликт до бесконечности, рискуя Америкой. Сама она мало что понимает, но ей дали такую установку", - написал Пушков.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.
Подробнее о возможных последствиях президентства Харрис - в материале Трамп призвал американцев не голосовать за Харрис, чтобы не получить войну с Россией на сайте Украина.ру.
 
НовостиСШААмерикаРоссияКамала ХаррисАлексей Пушков
 
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