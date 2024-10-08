Харрис дали установку продлевать украинский конфликт бесконечно — Пушков
Программа кандидата в президенты США Камалы Харрис заключается в том, чтобы бесконечно долго идти по новым ступеням эскалации в украинском конфликте. На это указал глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков в своем телеграм-канале
"Программа Харрис в украинском кризисе - идти по новым ступеням эскалации. Трамп говорит о крайней опасности кризиса для Америки и необходимости его срочного решения, Харрис - о готовности продлевать военный конфликт до бесконечности, рискуя Америкой. Сама она мало что понимает, но ей дали такую установку", - написал Пушков.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.
Подробнее о возможных последствиях президентства Харрис - в материале Трамп призвал американцев не голосовать за Харрис, чтобы не получить войну с Россией на сайте Украина.ру.