Эксперт: "Война по-прежнему остается продолжением политики насильственными методами" - 10.10.2024 Украина.ру
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Эксперт: "Война по-прежнему остается продолжением политики насильственными методами"
Эксперт: "Война по-прежнему остается продолжением политики насильственными методами" - 10.10.2024 Украина.ру
Эксперт: "Война по-прежнему остается продолжением политики насильственными методами"
Ситуация в СВО принципиально не изменилась, и в мировой политике тоже, хотя успехи российской армии очевидны. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политтехнолог Евгений Ющук
2024-10-10T04:15
2024-10-10T04:15
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Россия и Запад поднимают ставки, чтобы усилить свои переговорные позиции по Украине. Ющук уверен, что ситуация близка к разрешению, потому что ни одна из сторон сегодня не может достичь безоговорочной победы над противником за приемлемую для себя цену."Вообще, я бы отказался от терминологии "поднимать ставки, чтобы усилить переговорные позиции", поскольку в глобальном смысле ничего нового не произошло, - заметил Ющук. - Война по-прежнему остается продолжением политики насильственными методами. Политика по-прежнему остается борьбой за власть".По мнению эксперта, в рамках борьбы за власть некоторые политические споры разрешаются с помощью оружия. С помощью его же каждая из сторон пытается улучшить не переговорные позиции, а фактические: получить больше ресурсов и больше влияния."Если стороны, увязнув в боевых действиях, понимают, что больше не получат ничего нового, начинаются переговоры и находится выход из ситуации, - сказал политтехнолог. - А поскольку получить власть над всем миром сегодня не может никто, украинский кризис будет разрешен в результате некоего компромисса".Полный текст интервью Евгений Ющук: Россия и США договорятся до того, что Украина превратится в Польшу читайте на сайте Украина.ру
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новости, россия, украина, запад, евгений ющук, эксперты, международные отношения, международная политика, сво, детали
Новости, Россия, Украина, Запад, Евгений Ющук, эксперты, международные отношения, Международная политика, СВО, детали

Эксперт: "Война по-прежнему остается продолжением политики насильственными методами"

04:15 10.10.2024
 
© из личного архиваЕвгений Ющук
Евгений Ющук
© из личного архива
Читать в
Ситуация в СВО принципиально не изменилась, и в мировой политике тоже, хотя успехи российской армии очевидны. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политтехнолог Евгений Ющук
Россия и Запад поднимают ставки, чтобы усилить свои переговорные позиции по Украине. Ющук уверен, что ситуация близка к разрешению, потому что ни одна из сторон сегодня не может достичь безоговорочной победы над противником за приемлемую для себя цену.
"Вообще, я бы отказался от терминологии "поднимать ставки, чтобы усилить переговорные позиции", поскольку в глобальном смысле ничего нового не произошло, - заметил Ющук. - Война по-прежнему остается продолжением политики насильственными методами. Политика по-прежнему остается борьбой за власть".
По мнению эксперта, в рамках борьбы за власть некоторые политические споры разрешаются с помощью оружия. С помощью его же каждая из сторон пытается улучшить не переговорные позиции, а фактические: получить больше ресурсов и больше влияния.
"Если стороны, увязнув в боевых действиях, понимают, что больше не получат ничего нового, начинаются переговоры и находится выход из ситуации, - сказал политтехнолог. - А поскольку получить власть над всем миром сегодня не может никто, украинский кризис будет разрешен в результате некоего компромисса".
Полный текст интервью Евгений Ющук: Россия и США договорятся до того, что Украина превратится в Польшу читайте на сайте Украина.ру
 
НовостиРоссияУкраинаЗападЕвгений Ющукэкспертымеждународные отношенияМеждународная политикаСВОдетали
 
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