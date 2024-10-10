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"Америка понимает, что будет с Украиной, но два-три месяца ничего не решат"- Ищенко

"Америка понимает, что будет с Украиной, но два-три месяца ничего не решат"- Ищенко - 10.10.2024 Украина.ру

"Америка понимает, что будет с Украиной, но два-три месяца ничего не решат"- Ищенко

Президентская кампания в США проходит без обсуждения украинской проблемы потому, что американский электорат интересуют другие темы с Украиной в целом всё понятно. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2024-10-10T03:00

2024-10-10T03:00

2024-10-10T03:00

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"В целом Америка понимает, что будет с Украиной. Она просто не понимает, когда это будет. Всем ясно, что времени Украине отпущено уже немного. Плюс-минус два-три месяца ничего не решат. Им неважно, развалится Украина в декабре или в марте. Исходя из этого они и выстраивают свою политику, пытаясь найти новые механизмы российского сдерживания", - сказал Ищенко.По его мнению, именно поэтому Вашингтон нагнетает обстановку в Прибалтике. Ищенко также уверен, что интенсификация ближневосточного кризиса тоже может рассматриваться в качестве замещения украинского конфликта, потому что он также может отвлечь значительные ресурсы России."Повторюсь, у США есть планы по постукраинским действиям, но обсуждать их в ходе дебатов нет смысла. Вот они их и не обсуждают", - сказал обозреватель МИА "Россия сегодня".По его мнению, о финале украинской катастрофы сообщит пресса, а сейчас Трамп и Харрис обсуждают то, что интересно избирателям США.Полный текст интервью Ростислав Ищенко: Украина требует ставить памятники Шевченко в Африке, а Россия готовит прорыв к Днепру читайте на сайте Украина.руРанее в новостях: Лавров объяснил, каким должно быть решение по Украине

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новости, украина, сша, россия, ростислав ищенко, дональд трамп, камала харрис, военная помощь, сво, восточная европа, президентские выборы