"Америка понимает, что будет с Украиной, но два-три месяца ничего не решат"- Ищенко - 10.10.2024 Украина.ру
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"Америка понимает, что будет с Украиной, но два-три месяца ничего не решат"- Ищенко
"Америка понимает, что будет с Украиной, но два-три месяца ничего не решат"- Ищенко - 10.10.2024 Украина.ру
"Америка понимает, что будет с Украиной, но два-три месяца ничего не решат"- Ищенко
Президентская кампания в США проходит без обсуждения украинской проблемы потому, что американский электорат интересуют другие темы с Украиной в целом всё понятно. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2024-10-10T03:00
2024-10-10T03:00
новости
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ростислав ищенко
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камала харрис
военная помощь
сво
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"В целом Америка понимает, что будет с Украиной. Она просто не понимает, когда это будет. Всем ясно, что времени Украине отпущено уже немного. Плюс-минус два-три месяца ничего не решат. Им неважно, развалится Украина в декабре или в марте. Исходя из этого они и выстраивают свою политику, пытаясь найти новые механизмы российского сдерживания", - сказал Ищенко.По его мнению, именно поэтому Вашингтон нагнетает обстановку в Прибалтике. Ищенко также уверен, что интенсификация ближневосточного кризиса тоже может рассматриваться в качестве замещения украинского конфликта, потому что он также может отвлечь значительные ресурсы России."Повторюсь, у США есть планы по постукраинским действиям, но обсуждать их в ходе дебатов нет смысла. Вот они их и не обсуждают", - сказал обозреватель МИА "Россия сегодня".По его мнению, о финале украинской катастрофы сообщит пресса, а сейчас Трамп и Харрис обсуждают то, что интересно избирателям США.Полный текст интервью Ростислав Ищенко: Украина требует ставить памятники Шевченко в Африке, а Россия готовит прорыв к Днепру читайте на сайте Украина.руРанее в новостях: Лавров объяснил, каким должно быть решение по Украине
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, украина, сша, россия, ростислав ищенко, дональд трамп, камала харрис, военная помощь, сво, восточная европа, президентские выборы
Новости, Украина, США, Россия, Ростислав Ищенко, Дональд Трамп, Камала Харрис, военная помощь, СВО, Восточная Европа, президентские выборы

"Америка понимает, что будет с Украиной, но два-три месяца ничего не решат"- Ищенко

03:00 10.10.2024
 
Камала Харрис и Дональд Трамп. Сгенерировано нейросетью
Камала Харрис и Дональд Трамп. Сгенерировано нейросетью
Читать в
Президентская кампания в США проходит без обсуждения украинской проблемы потому, что американский электорат интересуют другие темы с Украиной в целом всё понятно. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
"В целом Америка понимает, что будет с Украиной. Она просто не понимает, когда это будет. Всем ясно, что времени Украине отпущено уже немного. Плюс-минус два-три месяца ничего не решат. Им неважно, развалится Украина в декабре или в марте. Исходя из этого они и выстраивают свою политику, пытаясь найти новые механизмы российского сдерживания", - сказал Ищенко.
По его мнению, именно поэтому Вашингтон нагнетает обстановку в Прибалтике. Ищенко также уверен, что интенсификация ближневосточного кризиса тоже может рассматриваться в качестве замещения украинского конфликта, потому что он также может отвлечь значительные ресурсы России.
"Повторюсь, у США есть планы по постукраинским действиям, но обсуждать их в ходе дебатов нет смысла. Вот они их и не обсуждают", - сказал обозреватель МИА "Россия сегодня".
По его мнению, о финале украинской катастрофы сообщит пресса, а сейчас Трамп и Харрис обсуждают то, что интересно избирателям США.
Полный текст интервью Ростислав Ищенко: Украина требует ставить памятники Шевченко в Африке, а Россия готовит прорыв к Днепру читайте на сайте Украина.ру
Ранее в новостях: Лавров объяснил, каким должно быть решение по Украине
 
НовостиУкраинаСШАРоссияРостислав ИщенкоДональд ТрампКамала Харрисвоенная помощьСВОВосточная Европапрезидентские выборы
 
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