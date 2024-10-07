Лавров объяснил, каким должно быть решение по Украине
12:56 07.10.2024 (обновлено: 12:57 07.10.2024)
© Григорий Сысоев
© Григорий Сысоев
Россия открыта к политико-дипломатическому решению кризиса на Украине. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью журналу Newsweek
"Оно (решение) должно устранить первопричины кризиса. При этом речь должна идти о завершении конфликта, а не о прекращении огня", - уточнил Лавров.
"Украина должна вернуться к нейтральному, внеблоковому и безъядерному статусу, защищать русский язык, соблюдать права и свободы всех своих граждан", - добавил он.
Министр сказал также, что основой для урегулирования могли бы стать Стамбульские договоренности, парафированные 29 марта 2022 года делегациями России и Украины. Эти договоренности предусматривали отказ Киева от вступления в НАТО и содержат гарантии безопасности Украины при признании реалий, сложившихся на тот момент "на земле".
Однако, в этом же интервью Лавров отметил, что восстановление мира на данный момент в планы Украины не входит, Владимир Зеленский так и не отменил свой указ, запрещающий переговоры с Россией, а Вашингтон и его союзники по НАТО оказывают Киеву политическую, военную и финансовую поддержку для продолжения конфликта.
Подробнее о возможном урегулировании - в материале Трамп, говоря об урегулировании на Украине, процитировал Лаврова на сайте Украина.ру.