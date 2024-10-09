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США пытались отменить русскую культуру, хотя собственная расклеилась: Захарова о скандале с P. Diddy

США пытались отменить русскую культуру, хотя собственная расклеилась: Захарова о скандале с P. Diddy - 09.10.2024 Украина.ру

США пытались отменить русскую культуру, хотя собственная расклеилась: Захарова о скандале с P. Diddy

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала скандал с арестом американского рэп-исполнителя Шона Комбса, более известного под псевдонимом P. Diddy, которого обвинили в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации, организации преступной деятельности и организации проституции

2024-10-09T15:16

2024-10-09T15:16

2024-10-09T15:16

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"Все-таки хорошо, что у Вашингтона не получилось отменить русскую культуру, потому что со своей там что-то совсем всё расклеилось. Рухнули и продолжают рушиться идолы американского шоу-биза, утаскивая за собой в бездну неолиберальные ценности. Продюсер, многолетний адепт развитого либерализма Шон Комбс, известный под псевдонимом P.Diddy, уже три недели находится под арестом", - написала Захарова в телеграм-канале.Она привела список обвинений против P.Diddy, который включает в себя: рэкет; растление малолетних; торговлю людьми; продажу запрещенных наркотических веществ; дачу взяток; сексуальную эксплуатацию."Смешно и страшно: воротилу шоу-биза обвинили во всех грехах современной Америки, которые её политическим истеблишментом закамуфлированы под новую нормальность. Долгие годы "белые вечеринки P.Diddy" были для американского шоу-бизнеса местом, куда все стремились попасть. Фейсконтроль проходили далеко не все звёзды Голливуда. Участие в преступлениях такого уровня предусматривалось исключительно для исключительных. Говорить о том, что там происходило на самом деле, было строжайше запрещено. Теперь понятно почему", - отметила Захарова. Она подчеркнула, что на протяжении десятилетий "самые мерзкие преступления совершались у всех на глазах в рамках этих организуемых Комбсом вечеринок, куда "светочи" либеральной морали стремились попасть как будто в "эдемский сад".Захарова также обратила внимание, что участники этих оргий регулярно отрабатывали мэйнстримную повестку, в том числе и международную:- Вот телеведущая Хлои Кардашьян рассказывает, что на "белых вечеринках" за закрытыми дверями принято ходить обнажёнными, а её сестра Ким поддерживает беспорядки в Армении.- Вот актёр Эштон Катчер позирует с P.Daddy перед началом "белой вечеринки", а вот он же выступает за ужесточение санкций против России и осуждение Москвы.- Вот британская певица Келли Осборн сближается с организатором шабашей, а тут она ратует за киевских неонацистов.- C чего вообще американская модель Пэрис Хилтон решила выступить в поддержку оппозиции в Венесуэле? Едва ли она даже найдёт на карте эту страну. Естественно, она тоже завсегдатай "белых вечеринок"."Дружно заговорившие американские эксперты полагают, что все происходящее записывали. Таким образом, годами создавалась "элитная сетка" распространения любой информации для манипуляций общественным мнением", - объяснила Захарова. Она еще раз подчеркнула, что об этих "вечеринках" знала вся Америка: говорили все, а о главном молчали."Теперь понятно, откуда у американского глубинного государства такая увлечённость внешней политикой, откуда обвинения в адрес мифических русских хакеров, "руки" Кремля, вмешательства в выборы, поддержка самозванцев по всему миру, вовлечённость в украинскую повестку: всё это – дымовая завеса, отвлечение внимания от бездонного падения общества, чья элита насилует детей...", - написала Захарова.Комбс, начавший музыкальную карьеру 1990-х годах, в 2017 году возглавил список самых высокооплачиваемых музыкантов по версии журнала Forbes. В 2022 году журнал оценил его состояние в один миллиард долларов, что сделало его вторым самым богатым хип-хоп-исполнителем после Jay-Z. Сейчас Комбс заключен под стражу.О других рэперах - в материале "Это просто днище!" Украинского рэпера обокрали в поезде, он предупредил военных на сайте Украина.ру.

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