Вслед за саммитом мира Зеленского: Рамштайн отменили из-за неожиданной смены планов Байдена - 09.10.2024 Украина.ру
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Вслед за саммитом мира Зеленского: Рамштайн отменили из-за неожиданной смены планов Байдена
Вслед за саммитом мира Зеленского: Рамштайн отменили из-за неожиданной смены планов Байдена - 09.10.2024 Украина.ру
Вслед за саммитом мира Зеленского: Рамштайн отменили из-за неожиданной смены планов Байдена
Заседание по Украине в формате Рамштайн, которое было назначено на 12 октября, перенесено из-за изменившихся планов президента США Джо Байдена. Об этом сообщил немецкий журнал Der Spiegel со ссылкой на представителя Пентагона
2024-10-09T13:00
2024-10-09T13:00
новости
россия
der spiegel
рамштайн
саммит
джо байден
владимир зеленский
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Ранее сообщалось, что Байден решил не ехать на саммит Рамштайн из-за разрушительного урагана "Милтон", надвигающегося на США. Также в прессе появлялась информация, что его примеру последовал и госсекретарь страны Энтони Блинкен.По информации СМИ, на этой встрече Владимир Зеленский собирался предпринять еще одну попытку представить властям США свой "план победы". Однако также в прессу просочились слухи, что Вашингтон уже послал эту инициативу Зеленского "куда подальше".Саммит Рамштайн отменили вслед за сообщением о том, что Второй Глобальный саммит мира, который планировалось провести в ноябре текущего года, не состоится.Первый саммит мира проводился без России, а на второй, как ранее заявлял Владимир Зеленский, Москву все же решили позвать. Однако спустя совсем непродолжительное время он передумал и в ночь на 25 сентября с трибуны ООН сказал, что выступает против переговоров с Москвой, а противостояние, по его мнению, можно завершить только "принуждением" РФ к миру.За приглашение России на саммит мира в последние недели выступал и канцлер ФРГ Олаф Шольц, отмечая, что сейчас "тот самый момент" для урегулирования конфликта.В России к потенциальному приглашению на саммит мира отнеслись скептически. В частности, глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что Запад не планирует договариваться по-честному, а намерен предпринимать все усилия, чтобы устранить конкурента в виде Москвы на поле боя.Еще раньше аналогичную мысль о том, что Запад прощупывает готовность Москвы по украинскому вопросу, высказывала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она добавила, что Россия не намерена участвовать во встречах вроде саммита мира Зеленского, так как ничего общего с урегулированием конфликта они не имеют.Что об отмене саммита Зеленского думают российские политики и журналисты читайте в материале автора издания Украина.ру Виктории Титовой Байден не приедет. Что не так с будущим саммитом мира, который не состоится.
https://ukraina.ru/20240921/1057596018.html
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новости, россия, der spiegel, рамштайн, саммит, джо байден, владимир зеленский
Новости, Россия, Der Spiegel, Рамштайн, саммит, Джо Байден, Владимир Зеленский

Вслед за саммитом мира Зеленского: Рамштайн отменили из-за неожиданной смены планов Байдена

13:00 09.10.2024
 
© РИА Новости . Павел Бедняков / Перейти в фотобанкВыступление президента США Д. Байдена в рамках саммита G20 на Бали
Выступление президента США Д. Байдена в рамках саммита G20 на Бали - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
© РИА Новости . Павел Бедняков
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Заседание по Украине в формате Рамштайн, которое было назначено на 12 октября, перенесено из-за изменившихся планов президента США Джо Байдена. Об этом сообщил немецкий журнал Der Spiegel со ссылкой на представителя Пентагона

"Украинский саммит в Рамштайне, запланированный на эту субботу, отменен. Причиной тому являются изменившиеся планы поездок Джо Байдена", - утверждает издание, уточняя, что встреча состоится в другой день, правда в какой именно - не известно.

Ранее сообщалось, что Байден решил не ехать на саммит Рамштайн из-за разрушительного урагана "Милтон", надвигающегося на США. Также в прессе появлялась информация, что его примеру последовал и госсекретарь страны Энтони Блинкен.
По информации СМИ, на этой встрече Владимир Зеленский собирался предпринять еще одну попытку представить властям США свой "план победы". Однако также в прессу просочились слухи, что Вашингтон уже послал эту инициативу Зеленского "куда подальше".
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Саммит Рамштайн отменили вслед за сообщением о том, что Второй Глобальный саммит мира, который планировалось провести в ноябре текущего года, не состоится.
Первый саммит мира проводился без России, а на второй, как ранее заявлял Владимир Зеленский, Москву все же решили позвать. Однако спустя совсем непродолжительное время он передумал и в ночь на 25 сентября с трибуны ООН сказал, что выступает против переговоров с Москвой, а противостояние, по его мнению, можно завершить только "принуждением" РФ к миру.
За приглашение России на саммит мира в последние недели выступал и канцлер ФРГ Олаф Шольц, отмечая, что сейчас "тот самый момент" для урегулирования конфликта.
В России к потенциальному приглашению на саммит мира отнеслись скептически. В частности, глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что Запад не планирует договариваться по-честному, а намерен предпринимать все усилия, чтобы устранить конкурента в виде Москвы на поле боя.
Еще раньше аналогичную мысль о том, что Запад прощупывает готовность Москвы по украинскому вопросу, высказывала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она добавила, что Россия не намерена участвовать во встречах вроде саммита мира Зеленского, так как ничего общего с урегулированием конфликта они не имеют.
Что об отмене саммита Зеленского думают российские политики и журналисты читайте в материале автора издания Украина.ру Виктории Титовой Байден не приедет. Что не так с будущим саммитом мира, который не состоится.
 
НовостиРоссияDer SpiegelРамштайнсаммитДжо БайденВладимир Зеленский
 
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