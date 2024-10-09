Вслед за саммитом мира Зеленского: Рамштайн отменили из-за неожиданной смены планов Байдена
© РИА Новости . Павел Бедняков / Перейти в фотобанкВыступление президента США Д. Байдена в рамках саммита G20 на Бали
Заседание по Украине в формате Рамштайн, которое было назначено на 12 октября, перенесено из-за изменившихся планов президента США Джо Байдена. Об этом сообщил немецкий журнал Der Spiegel со ссылкой на представителя Пентагона
"Украинский саммит в Рамштайне, запланированный на эту субботу, отменен. Причиной тому являются изменившиеся планы поездок Джо Байдена", - утверждает издание, уточняя, что встреча состоится в другой день, правда в какой именно - не известно.
Ранее сообщалось, что Байден решил не ехать на саммит Рамштайн из-за разрушительного урагана "Милтон", надвигающегося на США. Также в прессе появлялась информация, что его примеру последовал и госсекретарь страны Энтони Блинкен.
По информации СМИ, на этой встрече Владимир Зеленский собирался предпринять еще одну попытку представить властям США свой "план победы". Однако также в прессу просочились слухи, что Вашингтон уже послал эту инициативу Зеленского "куда подальше".
21 сентября, 16:35Bloomberg сообщил детали "плана победы" Зеленского"План победы" Владимира Зеленского, который он намерен показать президенту США Джо Байдену 26 сентября, включает вступление Украины в Евросоюз и НАТО, а также а также обязательства США по постоянным поставкам Киеву современного оружия. Об этом сообщило американское издание Bloomberg
21 сентября, 17:54Меркурис: "план победы" Зеленского станет сценарием капитуляцииВ скором времени киевский режим осознает запредельно высокие потери ВСУ, поймет, что Запад не торопится помогать и осознает: альтернативы нет. И тогда Владимир Зеленский может пойти на признание поражения на фронте и на переговоры с Россией. Такое предположение в своем блоге на YouTube высказал британский эксперт Александр Меркурис
Саммит Рамштайн отменили вслед за сообщением о том, что Второй Глобальный саммит мира, который планировалось провести в ноябре текущего года, не состоится.
Первый саммит мира проводился без России, а на второй, как ранее заявлял Владимир Зеленский, Москву все же решили позвать. Однако спустя совсем непродолжительное время он передумал и в ночь на 25 сентября с трибуны ООН сказал, что выступает против переговоров с Москвой, а противостояние, по его мнению, можно завершить только "принуждением" РФ к миру.
За приглашение России на саммит мира в последние недели выступал и канцлер ФРГ Олаф Шольц, отмечая, что сейчас "тот самый момент" для урегулирования конфликта.
В России к потенциальному приглашению на саммит мира отнеслись скептически. В частности, глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что Запад не планирует договариваться по-честному, а намерен предпринимать все усилия, чтобы устранить конкурента в виде Москвы на поле боя.
Еще раньше аналогичную мысль о том, что Запад прощупывает готовность Москвы по украинскому вопросу, высказывала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она добавила, что Россия не намерена участвовать во встречах вроде саммита мира Зеленского, так как ничего общего с урегулированием конфликта они не имеют.
Что об отмене саммита Зеленского думают российские политики и журналисты читайте в материале автора издания Украина.ру Виктории Титовой Байден не приедет. Что не так с будущим саммитом мира, который не состоится.