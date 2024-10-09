https://ukraina.ru/20241009/1057985871.html

Новый скандал с фашистским душком: на мемориале "жертвам коммунизма" в Канаде нашлись имена 330 нацистов

Новый скандал с фашистским душком: на мемориале "жертвам коммунизма" в Канаде нашлись имена 330 нацистов - 09.10.2024 Украина.ру

Новый скандал с фашистским душком: на мемориале "жертвам коммунизма" в Канаде нашлись имена 330 нацистов

На мемориале "жертвам коммунизма", который должны были открыть в ноябре прошлого года в канадской столице, оказались упомянуты имена пособников нацистов. Министерство по вопросам канадского наследия рекомендовало исключить их. Об этом 9 октября написала местная газета Ottawa Citizen

2024-10-09T14:52

2024-10-09T14:52

2024-10-09T14:52

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В материале уточняется, что ведомство рекомендовало убрать с мемориальной плиты более 330 имен "из-за возможных связей с нацистами" или "принадлежности к фашистским группам".Организация Global Affairs Canada также обратила внимание на то, что многие антикоммунистические деятели являлись активными нацистскими коллаборационистами и совершали массовые убийства, которые подтверждены документально.Мемориал должны были открыть в ноябре прошлого года, однако этому помешал сентябрьский скандал с приглашением в парламент Канады 98-летнего украинского нациста Ярослава Гунько, служившего в дивизии СС "Галичина" и причастного к смерти сотен мирных граждан.Новая дата открытия мемориала неизвестна, уточнили в Ottawa Citizen. Также авторы статьи выразили сомнение в том, что имена 330 человек, имевших нацистское прошлое будут убраны с мемориала.По данным газеты, чиновники из разных ведомств страны продолжают настаивать, что включение в мемориал имен пособников нацистов приведет к новому международному скандалу.Интересная деталь: в 2020 году на строительной площадке мемориала "жертвам коммунизма" в канадской Оттаве неизвестные написали краской из газового баллончика: "Коммунизм победит".Другие темы: "Миф об УПА* рухнет": в чем суть конфликта Варшавы и Киева о Волынской резне.

https://ukraina.ru/20240213/1053269541.html

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новости, канада, сс, нацисты, фашизм, мемориал