Новый скандал с фашистским душком: на мемориале "жертвам коммунизма" в Канаде нашлись имена 330 нацистов - 09.10.2024 Украина.ру
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Новый скандал с фашистским душком: на мемориале "жертвам коммунизма" в Канаде нашлись имена 330 нацистов
Новый скандал с фашистским душком: на мемориале "жертвам коммунизма" в Канаде нашлись имена 330 нацистов - 09.10.2024 Украина.ру
Новый скандал с фашистским душком: на мемориале "жертвам коммунизма" в Канаде нашлись имена 330 нацистов
На мемориале "жертвам коммунизма", который должны были открыть в ноябре прошлого года в канадской столице, оказались упомянуты имена пособников нацистов. Министерство по вопросам канадского наследия рекомендовало исключить их. Об этом 9 октября написала местная газета Ottawa Citizen
2024-10-09T14:52
2024-10-09T14:52
новости
канада
сс
нацисты
фашизм
мемориал
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В материале уточняется, что ведомство рекомендовало убрать с мемориальной плиты более 330 имен "из-за возможных связей с нацистами" или "принадлежности к фашистским группам".Организация Global Affairs Canada также обратила внимание на то, что многие антикоммунистические деятели являлись активными нацистскими коллаборационистами и совершали массовые убийства, которые подтверждены документально.Мемориал должны были открыть в ноябре прошлого года, однако этому помешал сентябрьский скандал с приглашением в парламент Канады 98-летнего украинского нациста Ярослава Гунько, служившего в дивизии СС "Галичина" и причастного к смерти сотен мирных граждан.Новая дата открытия мемориала неизвестна, уточнили в Ottawa Citizen. Также авторы статьи выразили сомнение в том, что имена 330 человек, имевших нацистское прошлое будут убраны с мемориала.По данным газеты, чиновники из разных ведомств страны продолжают настаивать, что включение в мемориал имен пособников нацистов приведет к новому международному скандалу.Интересная деталь: в 2020 году на строительной площадке мемориала "жертвам коммунизма" в канадской Оттаве неизвестные написали краской из газового баллончика: "Коммунизм победит".Другие темы: "Миф об УПА* рухнет": в чем суть конфликта Варшавы и Киева о Волынской резне.
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новости, канада, сс, нацисты, фашизм, мемориал
Новости, Канада, СС, нацисты, фашизм, мемориал

Новый скандал с фашистским душком: на мемориале "жертвам коммунизма" в Канаде нашлись имена 330 нацистов

14:52 09.10.2024
 
© Википедия
© Википедия
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На мемориале "жертвам коммунизма", который должны были открыть в ноябре прошлого года в канадской столице, оказались упомянуты имена пособников нацистов. Министерство по вопросам канадского наследия рекомендовало исключить их. Об этом 9 октября написала местная газета Ottawa Citizen
В материале уточняется, что ведомство рекомендовало убрать с мемориальной плиты более 330 имен "из-за возможных связей с нацистами" или "принадлежности к фашистским группам".
Организация Global Affairs Canada также обратила внимание на то, что многие антикоммунистические деятели являлись активными нацистскими коллаборационистами и совершали массовые убийства, которые подтверждены документально.
Мемориал должны были открыть в ноябре прошлого года, однако этому помешал сентябрьский скандал с приглашением в парламент Канады 98-летнего украинского нациста Ярослава Гунько, служившего в дивизии СС "Галичина" и причастного к смерти сотен мирных граждан.
13 февраля, 15:18
Канада отказала России в выдаче эсэсовца ГунькоКанада отказала России в выдаче бывшего эсэсовца Ярослава Гунько (Хунка), которому в сентябре аплодировал канадский парламент, сообщили 13 февраля журналисты РИА Новости со ссылкой на источник в МИД РФ
Новая дата открытия мемориала неизвестна, уточнили в Ottawa Citizen. Также авторы статьи выразили сомнение в том, что имена 330 человек, имевших нацистское прошлое будут убраны с мемориала.
По данным газеты, чиновники из разных ведомств страны продолжают настаивать, что включение в мемориал имен пособников нацистов приведет к новому международному скандалу.
Интересная деталь: в 2020 году на строительной площадке мемориала "жертвам коммунизма" в канадской Оттаве неизвестные написали краской из газового баллончика: "Коммунизм победит".
Другие темы: "Миф об УПА* рухнет": в чем суть конфликта Варшавы и Киева о Волынской резне.
 
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