Полетаев: "Наша машина штурмов прекрасно сработала в Угледаре" - 09.10.2024 Украина.ру
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Полетаев: "Наша машина штурмов прекрасно сработала в Угледаре"
Полетаев: "Наша машина штурмов прекрасно сработала в Угледаре" - 09.10.2024 Украина.ру
Полетаев: "Наша машина штурмов прекрасно сработала в Угледаре"
Опыт освобождения Угледара может быть реализован при освобождении Курахово, Покровска (Красноармейска) и других городов. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал сооснователь аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев
2024-10-09T06:40
2024-10-09T06:40
новости
курахово
угледар
россия
сергей полетаев
вооруженные силы украины
всу
сво
наступление
штурм
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По словам Полетаева, российская армия накопила ценный опыт при освобождении Украинска и других населённых пунктов. Есть отработанные подходы, которые могут привести к успеху при освобождении Курахово."Теперь насчет нашей машины штурмов. Она прекрасно сработала в Угледаре. И тот же самый подход демонстрирует "Центр" на Покровском направлении, - сказал Полетаев. - Если не получается взять город сходу, его обкладывают с двух сторон и берут под огневой контроль логистику, пока украинский бастион не превратится в слабое место".По его словам, полтора года назад российская армия пыталась использовать эту тактику под Бахмутом, но это вылилось в многомесячные бои. Полетаев объяснил, почему так произошло."Во-первых, у нас еще не были отработаны штурмовые действия. Во-вторых, у нас еще не было корректируемых авиабомб, более точного использования артиллерии и fpv-дронов. И сейчас эта связка (преимущество в артиллерии/авиации, паритет по дронам и отработанные действия малых штурмовых групп) приводит к тому, что взятие населенных пунктов на 10-15 тысяч человек населения стали системой", - рассказал он.Полный текст интервью Сергей Полетаев: Когда Россия с трех сторон зажмет ВСУ в Курахово, ей придется думать о новой мобилизации читайте на сайте Украина.руТакже на эту тему интервью Илья Мощанский: Россия после Угледара подчищает фланги, чтобы выйти в тыл к ВСУ и загнать их в Запорожье Ранее в новостях: ВСУ бросили раненых при отходе из Угледара, пожаловался украинский комбриг
курахово
угледар
россия
днр
покровск/красноармейск
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, курахово, угледар, россия, сергей полетаев , вооруженные силы украины, всу, сво, наступление, штурм, днр, дроны, покровск/красноармейск, детали
Новости, Курахово, Угледар, Россия, Сергей Полетаев , Вооруженные силы Украины, ВСУ, СВО, наступление, штурм, ДНР, дроны, Покровск/Красноармейск, детали

Полетаев: "Наша машина штурмов прекрасно сработала в Угледаре"

06:40 09.10.2024
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкРоссийские войска освободили Угледар в ДНР
Российские войска освободили Угледар в ДНР
© Пресс-служба Минобороны РФ
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Читать в
Опыт освобождения Угледара может быть реализован при освобождении Курахово, Покровска (Красноармейска) и других городов. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал сооснователь аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев
По словам Полетаева, российская армия накопила ценный опыт при освобождении Украинска и других населённых пунктов. Есть отработанные подходы, которые могут привести к успеху при освобождении Курахово.
"Теперь насчет нашей машины штурмов. Она прекрасно сработала в Угледаре. И тот же самый подход демонстрирует "Центр" на Покровском направлении, - сказал Полетаев. - Если не получается взять город сходу, его обкладывают с двух сторон и берут под огневой контроль логистику, пока украинский бастион не превратится в слабое место".
По его словам, полтора года назад российская армия пыталась использовать эту тактику под Бахмутом, но это вылилось в многомесячные бои. Полетаев объяснил, почему так произошло.
"Во-первых, у нас еще не были отработаны штурмовые действия. Во-вторых, у нас еще не было корректируемых авиабомб, более точного использования артиллерии и fpv-дронов. И сейчас эта связка (преимущество в артиллерии/авиации, паритет по дронам и отработанные действия малых штурмовых групп) приводит к тому, что взятие населенных пунктов на 10-15 тысяч человек населения стали системой", - рассказал он.
Полный текст интервью Сергей Полетаев: Когда Россия с трех сторон зажмет ВСУ в Курахово, ей придется думать о новой мобилизации читайте на сайте Украина.ру
Также на эту тему интервью Илья Мощанский: Россия после Угледара подчищает фланги, чтобы выйти в тыл к ВСУ и загнать их в Запорожье
Ранее в новостях: ВСУ бросили раненых при отходе из Угледара, пожаловался украинский комбриг
 
НовостиКураховоУгледарРоссияСергей ПолетаевВооруженные силы УкраиныВСУСВОнаступлениештурмДНРдроныПокровск/Красноармейскдетали
 
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