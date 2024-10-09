https://ukraina.ru/20241009/1057961430.html

Эксперт рассказал о сложностях освобождения Курахово

Эксперт рассказал о сложностях освобождения Курахово - 09.10.2024 Украина.ру

Эксперт рассказал о сложностях освобождения Курахово

Развитию успеха российского наступления в зоне СВО сопутствует ряд факторов. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал сооснователь аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев

2024-10-09T04:20

2024-10-09T04:20

2024-10-09T04:20

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По его словам, тяжелая работа по продавливанию украинской обороны дает результат: оборона локально сыплется, и российские воска продвигаются. Продвижение рывком уже произошло и в отношении Курахово есть некоторые сложности, от преодоления которых зависит успех, отметил Полетаев."Курахово находится в зоне ответственности нашей группировки "Восток". Красногоровка – это стык, а дальше начинается зона ответственности группировки "Центр". У "Центра" лучше всего отработаны штурмовые действия. Им удалось создать самую настоящую машину штурмов. А у "Востока" такого опыта еще нет. За последние полгода они лишь взяли два крупных населенных пункта: Константиновка (ее прогрызли) и Угледар (это уже было красиво)", - сказал он.Полетаев также отметил, что в конце сентября российской армии удалось продвинуться вдоль железной дороги, взять важный населенный пункт Острое и подойти к самому Кураховскому водохранилищу."Но это тупик, - отметил он. - Острое с двух сторон окружено речками и находится в низине. Развить наступление оттуда будет тяжело. То есть Курахово все равно находится в тылу".По его мнению, с севера дела идут получше. Курахово находится в низине, а сверху – донецкий кряж и северная "клешня" наступления спускается сверху вниз. Благоприятствует этому освобождение Украинска, который тоже стоит на возвышенности и больше Угледара."Населенные пункты Горняк, Кураховка и Александрополь тоже находятся на высоте, - отметил эксперт. - То есть чтобы подойти к Курахово с севера, нужно пройти эту возвышенность и спуститься к водохранилищу. А это тяжелая застройка, потому что нам приходится идти шесть километров плотно застроенной местности. Тот же Горняк – это поселок, где много панельных двух, трех и пятиэтажек".Полетаев обратил внимание, что ещё севернее был большой Невельский карман - этот район как раз находится между "Центром" и "Востоком". Сообщений о крупных боях там не было, ВСУ покинули этот район."И чтобы обеспечить такой же результат в отношении следующего кармана (Горняк, Кураховка и Александрополь), ему тоже нужно перерезать логистику. А для этого нужно взять все эти населенные пункты. Это задача очень тяжелая", - добавил Полетаев.Полный текст интервью Сергей Полетаев: Когда Россия с трех сторон зажмет ВСУ в Курахово, ей придется думать о новой мобилизации читайте на сайте Украина.руРазвитие темы российской СВО на Украине представлено в интервью Алексей Самойлов: Россия пропустила ВСУ через Курско-Волчанскую мясорубку, чтобы спокойно пожить сто лет Также на эту тему интервью Илья Мощанский: Россия после Угледара подчищает фланги, чтобы выйти в тыл к ВСУ и загнать их в Запорожье

курахово

россия

угледар

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новости, курахово, россия, угледар, сергей полетаев , вооруженные силы украины, всу, сво, минобороны рф, армия, наступление, детали