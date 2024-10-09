https://ukraina.ru/20241009/1057959748.html
Чтобы взять Курахово, его нужно обложить с трех сторон. Полетаев о планах после Угледара
Чтобы взять Курахово, его нужно обложить с трех сторон. Полетаев о планах после Угледара - 09.10.2024 Украина.ру
Чтобы взять Курахово, его нужно обложить с трех сторон. Полетаев о планах после Угледара
Наша группировка "Восток" взяла лишь два крупных населенных пункта: Константиновка (ее прогрызли) и Угледар (это уже было красиво). Теперь нужно накапливать силы для Курахово
2024-10-09T03:30
2024-10-09T03:30
2024-10-09T03:30
курахово
угледар
россия
вооруженные силы украины
всу
сво
потери всу
запорожская область
детали
сергей полетаев
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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал сооснователь аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев.Он начал с того, что российское наступление ведется рывками, когда тяжелая работа по продавливанию украинской обороны дает результат: оборона локально сыплется, и мы продвигаемся. По словам эксперта, взятие Угледара — цель, достигнутая именно этой тактикой.Он также напомнил, что в 20х числах сентября нам удалось продвинуться вдоль железной дороги, взять важный населенный пункт Острое и подойти к самому Кураховскому водохранилищу. Но это тупик, заявил эксперт, Острое с двух сторон окружено речками и находится в низине."То есть Курахово все равно находится в тылу. С севера у нас дела идут получше. Курахово находится в низине, а сверху – донецкий кряж. Получается, что наша северная клешня спускается сверху вниз. В частности, мы умело и быстро взяли Украински, который тоже стоит на возвышенности и больше Угледара. Населенные пункты Горняк, Кураховка и Александрополь тоже находятся на высоте. То есть чтобы подойти к Курахово с севера, нужно пройти эту возвышенность и спуститься к водохранилищу", — подробно прокомментировал Полетаев.Продолжил эксперт про Невельский карман, который образовался из-за того, что там нет плотной застройки. Этот район как раз находится между "Центром" и "Востоком"."Там еще было присутствие противника, потому что логистика шла из Желанного Второго, которое мы на днях взяли. Весь этот карман остался без снабжения, и украинцы пешком оттуда ушли. И чтобы обеспечить такой же результат в отношении следующего кармана (Горняк, Кураховка и Александрополь), ему тоже нужно перерезать логистику. А для этого нужно взять все эти населенные пункты", — отметил Полетаев.Чтобы взять Курахово, его нужно обложить с трех сторон: с фронта, с севера и с юга, заключил эксперт.Ранее в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко заявил, что Курахово может стать отправной точкой для краха ВСУ."Противник постоянно отступает и остановиться не может. Он еще не бежит, но он отступает под Купянском, под Покровском и под Угледаром. Медленно, но отступает. И чем южнее, тем быстрее. Сейчас на юге ВСУ будут отступать еще быстрее. И сейчас у нас есть шанс закончить боевые действия в районе Селидово и Курахово. А потом для полного обрушения украинского фронта нам останется взять Покровск", — пояснил Ищенко.Более подробно об этом в интервью — Ростислав Ищенко: Украина требует ставить памятники Шевченко в Африке, а Россия готовит прорыв к Днепру"Российские группировки "Центр" и "Восток" сейчас будут поворачивать на запад и идти параллельно. Курахово — это ключ к Днепропетровской области — колыбели украинской элиты еще с советских времен. А если "Восток" возьмет Великую Новоселку, она выйдет в Запорожскую область. Днепропетровск и Запорожье — два тыловых города-миллионника", — такую точку зрения высказал полковник запаса, главный редактор альманаха "Военная летопись" Илья Мощанский.Интервью — Илья Мощанский: Россия после Угледара подчищает фланги, чтобы выйти в тыл к ВСУ и загнать их в ЗапорожьеПолный текст интервью — Сергей Полетаев: Когда Россия с трех сторон зажмет ВСУ в Курахово, ей придется думать о новой мобилизации
https://ukraina.ru/20241008/1057938723.html
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курахово, угледар, россия, вооруженные силы украины, всу, сво, потери всу, запорожская область, детали, сергей полетаев , ростислав ищенко, илья мощанский, украина.ру, миа "россия сегодня"
Курахово, Угледар, Россия, Вооруженные силы Украины, ВСУ, СВО, потери ВСУ, Запорожская область, детали, Сергей Полетаев , Ростислав Ищенко, Илья Мощанский, Украина.ру, МИА "Россия сегодня"
Чтобы взять Курахово, его нужно обложить с трех сторон. Полетаев о планах после Угледара
Наша группировка "Восток" взяла лишь два крупных населенных пункта: Константиновка (ее прогрызли) и Угледар (это уже было красиво). Теперь нужно накапливать силы для Курахово
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал сооснователь аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев.
Он начал с того, что российское наступление ведется рывками, когда тяжелая работа по продавливанию украинской обороны дает результат: оборона локально сыплется, и мы продвигаемся. По словам эксперта, взятие Угледара — цель, достигнутая именно этой тактикой.
"Нам нужно будет снова накапливать этот эффект, чтобы он сработал в отношении Курахово. В чем тут сложности? Курахово находится в зоне ответственности нашей группировки "Восток". Красногоровка – это стык, а дальше начинается зона ответственности группировки "Центр". У "Центра" лучше всего отработаны штурмовые действия. Им удалось создать самую настоящую машину штурмов. А у "Востока" такого опыта еще нет. За последние полгода они лишь взяли два крупных населенных пункта: Константиновка (ее прогрызли) и Угледар (это уже было красиво)", — объяснил Полетаев.
Он также напомнил, что в 20х числах сентября нам удалось продвинуться вдоль железной дороги, взять важный населенный пункт Острое и подойти к самому Кураховскому водохранилищу. Но это тупик, заявил эксперт, Острое с двух сторон окружено речками и находится в низине.
"То есть Курахово все равно находится в тылу. С севера у нас дела идут получше. Курахово находится в низине, а сверху – донецкий кряж. Получается, что наша северная клешня спускается сверху вниз. В частности, мы умело и быстро взяли Украински, который тоже стоит на возвышенности и больше Угледара. Населенные пункты Горняк, Кураховка и Александрополь тоже находятся на высоте. То есть чтобы подойти к Курахово с севера, нужно пройти эту возвышенность и спуститься к водохранилищу", — подробно прокомментировал Полетаев.
Продолжил эксперт про Невельский карман, который образовался из-за того, что там нет плотной застройки. Этот район как раз находится между "Центром" и "Востоком".
"Там еще было присутствие противника, потому что логистика шла из Желанного Второго, которое мы на днях взяли. Весь этот карман остался без снабжения, и украинцы пешком оттуда ушли. И чтобы обеспечить такой же результат в отношении следующего кармана (Горняк, Кураховка и Александрополь), ему тоже нужно перерезать логистику. А для этого нужно взять все эти населенные пункты", — отметил Полетаев.
Чтобы взять Курахово, его нужно обложить с трех сторон: с фронта, с севера и с юга, заключил эксперт.
Ранее в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
заявил, что Курахово может стать отправной точкой для краха ВСУ
.
"Противник постоянно отступает и остановиться не может. Он еще не бежит, но он отступает под Купянском, под Покровском и под Угледаром. Медленно, но отступает. И чем южнее, тем быстрее. Сейчас на юге ВСУ будут отступать еще быстрее. И сейчас у нас есть шанс закончить боевые действия в районе Селидово и Курахово. А потом для полного обрушения украинского фронта нам останется взять Покровск", — пояснил Ищенко. "Российские группировки "Центр" и "Восток" сейчас будут поворачивать на запад и идти параллельно. Курахово — это ключ к Днепропетровской области — колыбели украинской элиты еще с советских времен. А если "Восток" возьмет Великую Новоселку, она выйдет в Запорожскую область. Днепропетровск и Запорожье — два тыловых города-миллионника", — такую точку зрения высказал полковник запаса, главный редактор альманаха "Военная летопись" Илья Мощанский.