https://ukraina.ru/20241009/1057959748.html

Чтобы взять Курахово, его нужно обложить с трех сторон. Полетаев о планах после Угледара

Чтобы взять Курахово, его нужно обложить с трех сторон. Полетаев о планах после Угледара - 09.10.2024 Украина.ру

Чтобы взять Курахово, его нужно обложить с трех сторон. Полетаев о планах после Угледара

Наша группировка "Восток" взяла лишь два крупных населенных пункта: Константиновка (ее прогрызли) и Угледар (это уже было красиво). Теперь нужно накапливать силы для Курахово

2024-10-09T03:30

2024-10-09T03:30

2024-10-09T03:30

курахово

угледар

россия

вооруженные силы украины

всу

сво

потери всу

запорожская область

детали

сергей полетаев

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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал сооснователь аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев.Он начал с того, что российское наступление ведется рывками, когда тяжелая работа по продавливанию украинской обороны дает результат: оборона локально сыплется, и мы продвигаемся. По словам эксперта, взятие Угледара — цель, достигнутая именно этой тактикой.Он также напомнил, что в 20х числах сентября нам удалось продвинуться вдоль железной дороги, взять важный населенный пункт Острое и подойти к самому Кураховскому водохранилищу. Но это тупик, заявил эксперт, Острое с двух сторон окружено речками и находится в низине."То есть Курахово все равно находится в тылу. С севера у нас дела идут получше. Курахово находится в низине, а сверху – донецкий кряж. Получается, что наша северная клешня спускается сверху вниз. В частности, мы умело и быстро взяли Украински, который тоже стоит на возвышенности и больше Угледара. Населенные пункты Горняк, Кураховка и Александрополь тоже находятся на высоте. То есть чтобы подойти к Курахово с севера, нужно пройти эту возвышенность и спуститься к водохранилищу", — подробно прокомментировал Полетаев.Продолжил эксперт про Невельский карман, который образовался из-за того, что там нет плотной застройки. Этот район как раз находится между "Центром" и "Востоком"."Там еще было присутствие противника, потому что логистика шла из Желанного Второго, которое мы на днях взяли. Весь этот карман остался без снабжения, и украинцы пешком оттуда ушли. И чтобы обеспечить такой же результат в отношении следующего кармана (Горняк, Кураховка и Александрополь), ему тоже нужно перерезать логистику. А для этого нужно взять все эти населенные пункты", — отметил Полетаев.Чтобы взять Курахово, его нужно обложить с трех сторон: с фронта, с севера и с юга, заключил эксперт.Ранее в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко заявил, что Курахово может стать отправной точкой для краха ВСУ."Противник постоянно отступает и остановиться не может. Он еще не бежит, но он отступает под Купянском, под Покровском и под Угледаром. Медленно, но отступает. И чем южнее, тем быстрее. Сейчас на юге ВСУ будут отступать еще быстрее. И сейчас у нас есть шанс закончить боевые действия в районе Селидово и Курахово. А потом для полного обрушения украинского фронта нам останется взять Покровск", — пояснил Ищенко.Более подробно об этом в интервью — Ростислав Ищенко: Украина требует ставить памятники Шевченко в Африке, а Россия готовит прорыв к Днепру"Российские группировки "Центр" и "Восток" сейчас будут поворачивать на запад и идти параллельно. Курахово — это ключ к Днепропетровской области — колыбели украинской элиты еще с советских времен. А если "Восток" возьмет Великую Новоселку, она выйдет в Запорожскую область. Днепропетровск и Запорожье — два тыловых города-миллионника", — такую точку зрения высказал полковник запаса, главный редактор альманаха "Военная летопись" Илья Мощанский.Интервью — Илья Мощанский: Россия после Угледара подчищает фланги, чтобы выйти в тыл к ВСУ и загнать их в ЗапорожьеПолный текст интервью — Сергей Полетаев: Когда Россия с трех сторон зажмет ВСУ в Курахово, ей придется думать о новой мобилизации

https://ukraina.ru/20241008/1057938723.html

курахово

угледар

россия

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