"Поубивайте друг друга, а мы только порадуемся". Ющук про развитие мирных переговоров
Фото: mil.gov.ua, раненый украинский военнослужащий
По итогам украинского кризиса сохранятся все его участники: и США, и Россия. Даже сама Украина в каком-то виде сохранится. Уже сейчас можно сказать — нужно договариваться
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политтехнолог Евгений Ющук, ведущий эксперт по конкурентной разведке и информационному противоборству в России.
Он считает, что украинский конфликт близок к разрешению, потому что ни одна из сторон сегодня не может достичь безоговорочной победы над противником за приемлемую для себя цену.
"Если стороны, увязнув в боевых действия, понимают, что больше не получат ничего нового, начинаются переговоры и находится выход из ситуации. А поскольку получить власть над всем миром сегодня не может никто, украинский кризис будет разрешен в результате некоего компромисса", — объяснил свою позицию Ющук.
Далее он затронул позиции, которых Россия добилась на поле боевых действий. Эксперт напомнил, что часть Курской области по-прежнему находится под украинской оккупацией. Из-за объективной нехватки ресурсов ее оставили на потом, но тут нам пока хвастаться нечем, высказался политтехнолог.
"Освобождение Угледара — это хорошо и важно. Это героическая страница в истории нашей армии. Но это тоже не решает проблему Украины и не приводит к капитуляции США, которые вообще рассматривают украинский конфликт как гражданскую войну на территории бывшего СССР по принципу "поубивайте друг друга, а мы только порадуемся"", — продолжил Ющук.
По его словам, нынешняя ситуация сводится к тому, что участникам конфликта не остается ничего другого, кроме как прийти к переговорам о мире.
"Повторюсь, в целом ничего не поменялось. Мы по-прежнему далеки от того, чтобы выйти на границу с Польшей. Украина по-прежнему далека от того, чтобы выйти на границы 1991 года. Задача России не в том, чтобы выйти на польскую границу. Задача России в том, чтобы Украина была относительно лояльным к России государством, в котором нет нацизма. А для этого нам не нужно занимать всю ее территорию", — прокомментировал Ющук.
Полный текст интервью — Евгений Ющук: Россия и США договорятся до того, что Украина превратится в Польшу