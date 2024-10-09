https://ukraina.ru/20241009/1057955541.html

"Поубивайте друг друга, а мы только порадуемся". Ющук про развитие мирных переговоров

"Поубивайте друг друга, а мы только порадуемся". Ющук про развитие мирных переговоров - 09.10.2024 Украина.ру

"Поубивайте друг друга, а мы только порадуемся". Ющук про развитие мирных переговоров

По итогам украинского кризиса сохранятся все его участники: и США, и Россия. Даже сама Украина в каком-то виде сохранится. Уже сейчас можно сказать — нужно договариваться

2024-10-09T03:10

2024-10-09T03:10

2024-10-09T03:10

россия

украина

сша

договор

договор о дружбе

сво

евгений ющук

угледар

курская область

детали

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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политтехнолог Евгений Ющук, ведущий эксперт по конкурентной разведке и информационному противоборству в России.Он считает, что украинский конфликт близок к разрешению, потому что ни одна из сторон сегодня не может достичь безоговорочной победы над противником за приемлемую для себя цену.Далее он затронул позиции, которых Россия добилась на поле боевых действий. Эксперт напомнил, что часть Курской области по-прежнему находится под украинской оккупацией. Из-за объективной нехватки ресурсов ее оставили на потом, но тут нам пока хвастаться нечем, высказался политтехнолог."Освобождение Угледара — это хорошо и важно. Это героическая страница в истории нашей армии. Но это тоже не решает проблему Украины и не приводит к капитуляции США, которые вообще рассматривают украинский конфликт как гражданскую войну на территории бывшего СССР по принципу "поубивайте друг друга, а мы только порадуемся"", — продолжил Ющук.По его словам, нынешняя ситуация сводится к тому, что участникам конфликта не остается ничего другого, кроме как прийти к переговорам о мире."Повторюсь, в целом ничего не поменялось. Мы по-прежнему далеки от того, чтобы выйти на границу с Польшей. Украина по-прежнему далека от того, чтобы выйти на границы 1991 года. Задача России не в том, чтобы выйти на польскую границу. Задача России в том, чтобы Украина была относительно лояльным к России государством, в котором нет нацизма. А для этого нам не нужно занимать всю ее территорию", — прокомментировал Ющук.Полный текст интервью — Евгений Ющук: Россия и США договорятся до того, что Украина превратится в Польшу

https://ukraina.ru/20241008/1057948138.html

россия

украина

сша

угледар

курская область

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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россия, украина, сша, договор, договор о дружбе, сво, евгений ющук, угледар, курская область, детали, украина.ру