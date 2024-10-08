Самойлов рассказал про тактику, которую Россия использует, чтобы выкачать кровь у ВСУ - 08.10.2024 Украина.ру
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Самойлов рассказал про тактику, которую Россия использует, чтобы выкачать кровь у ВСУ
Самойлов рассказал про тактику, которую Россия использует, чтобы выкачать кровь у ВСУ - 08.10.2024 Украина.ру
Самойлов рассказал про тактику, которую Россия использует, чтобы выкачать кровь у ВСУ
В Курской области противостояние перешло в позиционную стадию. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал участник международного движения "Другая Украина", бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов
2024-10-08T04:10
2024-10-08T04:10
курская область
россия
запад
вооруженные силы украины
сво
нато
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Ранее в интервью изданию Украина.ру директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков рассказал, что сегодняшние события в Курской области напомнили ему "верденскую мясорубку" времен Первой мировой войны, когда немцы пытались переломить ход боевых действий на Западном фронте."Сейчас ВСУ тоже пытались быстро захватить чуть ли не Курскую АЭС, но ничего у них не получилось. Эта авантюра обернулась для них мясорубкой. Мы видим, какие огромные потери противник там несет. Мы теперь выкачиваем из них кровь и резервы. Киевский режим перебрасывает туда новые части, пытаясь хоть где-то нащупать брешь в наших позициях, но ничего у него не выходит. Потому что мы уже готовы. Мы их накрываем, как только они пытаются перейти в атаку. Их потери будут только возрастать", — прокомментировал Мягков.Подробнее о курской авантюре — в интервью Михаил Мягков: Россия под Курском выкачала из ВСУ все соки, что привело к падению степного Монте-КассиноВоенный историк, публицист, выпускник МВПККУ КГБ СССР им. Моссовета (сейчас Пограничный институт ФСБ РФ) Сергей Сазонов в интервью изданию Украина.ру отметил, что России необходимо перехватить стратегическую инициативу у Запада на Украине."Рецепт простой – нанесение жесткого шокирующего удара. Российская армия располагает подобными возможностями. Например, проведение воздушной стратегической операции. И после того как у противника будут разрушены тылы, перейти к стремительному наступлению. То есть создание технического хаоса в полосе наступления", — объяснил Сазонов.Он добавил, что, поскольку специальная военная операция не предполагает такого развития событий, удары наносятся точечно.О стратегии на Курском направлении — Сергей Сазонов: Если Россия не шокирует ВСУ под Курском, то не перехватит инициативу у Запада на УкраинеУкраинские войска атаковали Курскую область утром 6 августа. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). СКРФ возбудил уголовное дело по факту вторжения ВСУ в Курскую область. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием. В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера.Подробнее о происходящем в Курской области — Российские мотострелки ликвидировали военнослужащих ВСУ, расстрелявших мирных жителей Курской областиПолный текст интервью — Алексей Самойлов: Россия пропустила ВСУ через Курско-Волчанскую мясорубку, чтобы спокойно пожить сто лет
https://ukraina.ru/20241006/1057914937.html
курская область
россия
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курская область, россия, запад, вооруженные силы украины, сво, нато
Курская область, Россия, Запад, Вооруженные силы Украины, СВО, НАТО

Самойлов рассказал про тактику, которую Россия использует, чтобы выкачать кровь у ВСУ

04:10 08.10.2024
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа САУ "Мста-С" ЦВО на Авдеевском направлении
Боевая работа САУ Мста-С ЦВО на Авдеевском направлении - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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В Курской области противостояние перешло в позиционную стадию. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал участник международного движения "Другая Украина", бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов
"У нас под Курском налажена логистика и разведка. У нас пристреляны основные пути снабжения противника. Нам никуда двигаться не надо. ВСУ сами лезут к нам, а мы их уничтожаем. Потери у врага там просто ужасные", — считает Самойлов.
Ранее в интервью изданию Украина.ру директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков рассказал, что сегодняшние события в Курской области напомнили ему "верденскую мясорубку" времен Первой мировой войны, когда немцы пытались переломить ход боевых действий на Западном фронте.
"Сейчас ВСУ тоже пытались быстро захватить чуть ли не Курскую АЭС, но ничего у них не получилось. Эта авантюра обернулась для них мясорубкой. Мы видим, какие огромные потери противник там несет. Мы теперь выкачиваем из них кровь и резервы. Киевский режим перебрасывает туда новые части, пытаясь хоть где-то нащупать брешь в наших позициях, но ничего у него не выходит. Потому что мы уже готовы. Мы их накрываем, как только они пытаются перейти в атаку. Их потери будут только возрастать", — прокомментировал Мягков.
Подробнее о курской авантюре — в интервью Михаил Мягков: Россия под Курском выкачала из ВСУ все соки, что привело к падению степного Монте-Кассино
Военный историк, публицист, выпускник МВПККУ КГБ СССР им. Моссовета (сейчас Пограничный институт ФСБ РФ) Сергей Сазонов в интервью изданию Украина.ру отметил, что России необходимо перехватить стратегическую инициативу у Запада на Украине.
"Рецепт простой – нанесение жесткого шокирующего удара. Российская армия располагает подобными возможностями. Например, проведение воздушной стратегической операции. И после того как у противника будут разрушены тылы, перейти к стремительному наступлению. То есть создание технического хаоса в полосе наступления", — объяснил Сазонов.
Он добавил, что, поскольку специальная военная операция не предполагает такого развития событий, удары наносятся точечно.
О стратегии на Курском направлении — Сергей Сазонов: Если Россия не шокирует ВСУ под Курском, то не перехватит инициативу у Запада на Украине
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6 октября, 14:26
Потери ВСУ на Курском направлении превысили 20,8 тыс. военнослужащихАрмия России продолжает уничтожение формирований ВСУ в Курской области. Об этом 6 октября проинформировало Минобороны РФ
Украинские войска атаковали Курскую область утром 6 августа. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). СКРФ возбудил уголовное дело по факту вторжения ВСУ в Курскую область. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием. В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера.
Подробнее о происходящем в Курской области — Российские мотострелки ликвидировали военнослужащих ВСУ, расстрелявших мирных жителей Курской области
Полный текст интервью — Алексей Самойлов: Россия пропустила ВСУ через Курско-Волчанскую мясорубку, чтобы спокойно пожить сто лет
 
Курская областьРоссияЗападВооруженные силы УкраиныСВОНАТО
 
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