Российские мотострелки ликвидировали военнослужащих ВСУ, расстрелявших мирных жителей Курской области
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкУничтожение военной техники ВСУ в приграничном районе с Курской областью
© Пресс-служба Минобороны РФ
Украинские военнослужащие расстреляли в Курской области мирных жителей, пытавшихся эвакуироваться в сторону российских позиций и сами были уничтожены. Об этом сообщает "Комсомольская правда"
Российские мотострелки 44-го армейского корпуса стали свидетелями расправы ВСУ над гражданскими лицами. Командир мотострелкового батальона с позывным "Горизонт" рассказал о ликвидации оккупантов, совершавших военные преступления в отношении беженцев. По его словам, российские боец в рукопашной схватке уничтожил двоих украинских военнослужащих.
Украинские войска атаковали Курскую область утром 6 августа. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). СКРФ возбудил уголовное дело по факту вторжения ВСУ в Курскую область. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием. В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера.
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