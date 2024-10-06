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Российские мотострелки ликвидировали военнослужащих ВСУ, расстрелявших мирных жителей Курской области

Российские мотострелки ликвидировали военнослужащих ВСУ, расстрелявших мирных жителей Курской области - 06.10.2024 Украина.ру

Российские мотострелки ликвидировали военнослужащих ВСУ, расстрелявших мирных жителей Курской области

Украинские военнослужащие расстреляли в Курской области мирных жителей, пытавшихся эвакуироваться в сторону российских позиций и сами были уничтожены. Об этом сообщает "Комсомольская правда"

2024-10-06T12:16

2024-10-06T12:16

2024-10-06T12:16

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Российские мотострелки 44-го армейского корпуса стали свидетелями расправы ВСУ над гражданскими лицами. Командир мотострелкового батальона с позывным "Горизонт" рассказал о ликвидации оккупантов, совершавших военные преступления в отношении беженцев. По его словам, российские боец в рукопашной схватке уничтожил двоих украинских военнослужащих.Украинские войска атаковали Курскую область утром 6 августа. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). СКРФ возбудил уголовное дело по факту вторжения ВСУ в Курскую область. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием. В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера.Мнение эксперта на эту тему: Баранчик: Трёхмиллионная армия России решит все проблемы Также на эту тему: Почему бойцы ВСУ никогда не выйдут из-под Курска и в какую схватку вступит Россия после Угледара – Мягков

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новости, курская область, россия, военные преступления, всу, потери всу