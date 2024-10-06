Российские мотострелки ликвидировали военнослужащих ВСУ, расстрелявших мирных жителей Курской области - 06.10.2024 Украина.ру
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Российские мотострелки ликвидировали военнослужащих ВСУ, расстрелявших мирных жителей Курской области
Российские мотострелки ликвидировали военнослужащих ВСУ, расстрелявших мирных жителей Курской области - 06.10.2024 Украина.ру
Российские мотострелки ликвидировали военнослужащих ВСУ, расстрелявших мирных жителей Курской области
Украинские военнослужащие расстреляли в Курской области мирных жителей, пытавшихся эвакуироваться в сторону российских позиций и сами были уничтожены. Об этом сообщает "Комсомольская правда"
2024-10-06T12:16
2024-10-06T12:16
новости
курская область
россия
военные преступления
всу
потери всу
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Российские мотострелки 44-го армейского корпуса стали свидетелями расправы ВСУ над гражданскими лицами. Командир мотострелкового батальона с позывным "Горизонт" рассказал о ликвидации оккупантов, совершавших военные преступления в отношении беженцев. По его словам, российские боец в рукопашной схватке уничтожил двоих украинских военнослужащих.Украинские войска атаковали Курскую область утром 6 августа. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). СКРФ возбудил уголовное дело по факту вторжения ВСУ в Курскую область. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием. В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера.Мнение эксперта на эту тему: Баранчик: Трёхмиллионная армия России решит все проблемы Также на эту тему: Почему бойцы ВСУ никогда не выйдут из-под Курска и в какую схватку вступит Россия после Угледара – Мягков
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452
60
новости, курская область, россия, военные преступления, всу, потери всу
Новости, Курская область, Россия, Военные преступления, ВСУ, потери ВСУ

Российские мотострелки ликвидировали военнослужащих ВСУ, расстрелявших мирных жителей Курской области

12:16 06.10.2024
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкУничтожение военной техники ВСУ в приграничном районе с Курской областью
Уничтожение военной техники ВСУ в приграничном районе с Курской областью
© Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
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Украинские военнослужащие расстреляли в Курской области мирных жителей, пытавшихся эвакуироваться в сторону российских позиций и сами были уничтожены. Об этом сообщает "Комсомольская правда"
Российские мотострелки 44-го армейского корпуса стали свидетелями расправы ВСУ над гражданскими лицами. Командир мотострелкового батальона с позывным "Горизонт" рассказал о ликвидации оккупантов, совершавших военные преступления в отношении беженцев. По его словам, российские боец в рукопашной схватке уничтожил двоих украинских военнослужащих.
Украинские войска атаковали Курскую область утром 6 августа. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). СКРФ возбудил уголовное дело по факту вторжения ВСУ в Курскую область. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием. В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера.
Мнение эксперта на эту тему: Баранчик: Трёхмиллионная армия России решит все проблемы
Также на эту тему: Почему бойцы ВСУ никогда не выйдут из-под Курска и в какую схватку вступит Россия после Угледара – Мягков
 
НовостиКурская областьРоссияВоенные преступленияВСУпотери ВСУ
 
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