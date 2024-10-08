"Это была очень удачная операция, которая связала противника": эксперт рассказал об успехе в зоне СВО - 08.10.2024 Украина.ру
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"Это была очень удачная операция, которая связала противника": эксперт рассказал об успехе в зоне СВО
"Это была очень удачная операция, которая связала противника": эксперт рассказал об успехе в зоне СВО - 08.10.2024 Украина.ру
"Это была очень удачная операция, которая связала противника": эксперт рассказал об успехе в зоне СВО
Разгадав замысел ВСУ, российская армия сохранила силы и средства, а также установила огневой контроль над основными дорогами в Харьков. Об этом в интервью изданию Украина.ру. рассказал участник международного движения "Другая Украина", военный политолог Алексей Самойлов
2024-10-08T05:00
2024-10-08T05:00
новости
харьков
волчанск
россия
алексей самойлов
всу
минобороны рф
сво
белгородская область
кто
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Российское майское наступление на Липцы и Волчанск сорвало готовящееся наступление ВСУ на Белгородскую область. Также российская армия не пошла на штурм Харькова, потому что это потребовало бы много сил и средств, а также подставило бы под угрозу фланги и тыл российской армии. В итоге командование украинской армии обманулось в ожиданиях, констатировал Самойлов."Харьков – это тяжелый город. Там полно воинских подразделений. Это большой центр подготовки и мобилизации ВСУ. Спланировать быстрый удар было сложно. Поэтому мы и под Липцами, и под Волчанском наступали несколькими БТГ (около тысячи человек)", - сказал он.По его мнению, противник к этому оказался не готов. Российские подразделения прошли по разблокированным минным полям и создали плацдармы, которые теперь нависают над Харьковом."Основные дороги возле Харькова мы держим под огневым контролем. У Украины запал пропал, и она была вынуждена сосредоточить силы и средства в Волчанске, - отметил Самойлов. - Это была очень удачная операция, которая связала противника".Полный текст интервью Алексей Самойлов: Россия пропустила ВСУ через Курско-Волчанскую мясорубку, чтобы спокойно пожить сто лет читайте на сайте Украина.руТакже на эту тему интервью Илья Мощанский: Россия после Угледара подчищает фланги, чтобы выйти в тыл к ВСУ и загнать их в Запорожье
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новости, харьков, волчанск, россия, алексей самойлов, всу, минобороны рф, сво, белгородская область, кто
Новости, Харьков, Волчанск, Россия, Алексей Самойлов, ВСУ, Минобороны РФ, СВО, Белгородская область, КТО

"Это была очень удачная операция, которая связала противника": эксперт рассказал об успехе в зоне СВО

05:00 08.10.2024
 
© Украина.руБелгородская и Харьковская области
Белгородская и Харьковская области - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
© Украина.ру
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Разгадав замысел ВСУ, российская армия сохранила силы и средства, а также установила огневой контроль над основными дорогами в Харьков. Об этом в интервью изданию Украина.ру. рассказал участник международного движения "Другая Украина", военный политолог Алексей Самойлов
Российское майское наступление на Липцы и Волчанск сорвало готовящееся наступление ВСУ на Белгородскую область. Также российская армия не пошла на штурм Харькова, потому что это потребовало бы много сил и средств, а также подставило бы под угрозу фланги и тыл российской армии. В итоге командование украинской армии обманулось в ожиданиях, констатировал Самойлов.
"Харьков – это тяжелый город. Там полно воинских подразделений. Это большой центр подготовки и мобилизации ВСУ. Спланировать быстрый удар было сложно. Поэтому мы и под Липцами, и под Волчанском наступали несколькими БТГ (около тысячи человек)", - сказал он.
По его мнению, противник к этому оказался не готов. Российские подразделения прошли по разблокированным минным полям и создали плацдармы, которые теперь нависают над Харьковом.
"Основные дороги возле Харькова мы держим под огневым контролем. У Украины запал пропал, и она была вынуждена сосредоточить силы и средства в Волчанске, - отметил Самойлов. - Это была очень удачная операция, которая связала противника".
Полный текст интервью Алексей Самойлов: Россия пропустила ВСУ через Курско-Волчанскую мясорубку, чтобы спокойно пожить сто лет читайте на сайте Украина.ру
Также на эту тему интервью Илья Мощанский: Россия после Угледара подчищает фланги, чтобы выйти в тыл к ВСУ и загнать их в Запорожье
 
НовостиХарьковВолчанскРоссияАлексей СамойловВСУМинобороны РФСВОБелгородская областьКТО
 
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