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"Это была очень удачная операция, которая связала противника": эксперт рассказал об успехе в зоне СВО
"Это была очень удачная операция, которая связала противника": эксперт рассказал об успехе в зоне СВО - 08.10.2024 Украина.ру
"Это была очень удачная операция, которая связала противника": эксперт рассказал об успехе в зоне СВО
Разгадав замысел ВСУ, российская армия сохранила силы и средства, а также установила огневой контроль над основными дорогами в Харьков. Об этом в интервью изданию Украина.ру. рассказал участник международного движения "Другая Украина", военный политолог Алексей Самойлов
2024-10-08T05:00
2024-10-08T05:00
2024-10-08T05:00
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Российское майское наступление на Липцы и Волчанск сорвало готовящееся наступление ВСУ на Белгородскую область. Также российская армия не пошла на штурм Харькова, потому что это потребовало бы много сил и средств, а также подставило бы под угрозу фланги и тыл российской армии. В итоге командование украинской армии обманулось в ожиданиях, констатировал Самойлов."Харьков – это тяжелый город. Там полно воинских подразделений. Это большой центр подготовки и мобилизации ВСУ. Спланировать быстрый удар было сложно. Поэтому мы и под Липцами, и под Волчанском наступали несколькими БТГ (около тысячи человек)", - сказал он.По его мнению, противник к этому оказался не готов. Российские подразделения прошли по разблокированным минным полям и создали плацдармы, которые теперь нависают над Харьковом."Основные дороги возле Харькова мы держим под огневым контролем. У Украины запал пропал, и она была вынуждена сосредоточить силы и средства в Волчанске, - отметил Самойлов. - Это была очень удачная операция, которая связала противника".Полный текст интервью Алексей Самойлов: Россия пропустила ВСУ через Курско-Волчанскую мясорубку, чтобы спокойно пожить сто лет читайте на сайте Украина.руТакже на эту тему интервью Илья Мощанский: Россия после Угледара подчищает фланги, чтобы выйти в тыл к ВСУ и загнать их в Запорожье
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, харьков, волчанск, россия, алексей самойлов, всу, минобороны рф, сво, белгородская область, кто
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"Это была очень удачная операция, которая связала противника": эксперт рассказал об успехе в зоне СВО
Разгадав замысел ВСУ, российская армия сохранила силы и средства, а также установила огневой контроль над основными дорогами в Харьков. Об этом в интервью изданию Украина.ру. рассказал участник международного движения "Другая Украина", военный политолог Алексей Самойлов