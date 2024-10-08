Наступления ВСУ на три области России никаких военных задач не решают, заявил Самойлов - 08.10.2024 Украина.ру
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Наступления ВСУ на три области России никаких военных задач не решают, заявил Самойлов
Наступления ВСУ на три области России никаких военных задач не решают, заявил Самойлов - 08.10.2024 Украина.ру
Наступления ВСУ на три области России никаких военных задач не решают, заявил Самойлов
Украинская армия стала заложницей "психо-политических реакций" киевского руководства. Об этом в интервью изданию Украина.ру. рассказал участник международного движения "Другая Украина", военный политолог Алексей Самойлов
2024-10-08T06:00
2024-10-08T06:00
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Армия России успешно решает боевые задачи, когда ей не создают препятствий в виде "политических тормозов", констатировал Самойлов. При этом вторжения ВСУ в российские регионы политически мотивированы и их военный смысл не очевиден."Все эти наступления на Белгородскую, Курскую и Брянскую области никаких военных задач не решают. Военная задача – нанесение потерь личного состава и техники противнику, когда он оказывается неспособным вести боевые действия на каком-то участке, а также критическое нарушение логистики. Нападение на "старые" российские территории ни одной из этих задач решить не могут. Они могут быть исключительно с пропагандистской целью", - отметил эксперт.По его словам, существует вероятность активизации ВСУ на Запорожском направлении для реализации "стратегических задач по прорыву в Крым". Однако полтора года назад выстроены российские линии обороны, которые Самойлов видел лично."В прошлом наступлении Украина сожгла там огромное количество своих сил и средств. Но поскольку киевский режим подвержен психо-политическим реакциям, можно ожидать, что он этот маневр попытается повторить", - сказал он.Армия России может себе позволить маневрирования и "качели", позиционные бои и другие действия, потому что ресурс у неё больше и мощнее, считает Самойлов."Российское руководство пока не ставит задач по глубоким прорывам в Харьковскую область. Нам пока достаточно, что Украина оттягивает туда свои войска от направления нашего главного удара (Угледар, Торецк, Покровск), - отметил он. - В Курской области противостояние тоже перешло в позиционную стадию".Полный текст интервью Алексей Самойлов: Россия пропустила ВСУ через Курско-Волчанскую мясорубку, чтобы спокойно пожить сто лет читайте на сайте Украина.руТакже на эту тему интервью Илья Мощанский: Россия после Угледара подчищает фланги, чтобы выйти в тыл к ВСУ и загнать их в Запорожье
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новости, россия, брянская область, украина, самойлов, вооруженные силы украины, всу, сво, харьковская область, курская область
Новости, Россия, Брянская область, Украина, Самойлов, Вооруженные силы Украины, ВСУ, СВО, Харьковская область, Курская область

Наступления ВСУ на три области России никаких военных задач не решают, заявил Самойлов

06:00 08.10.2024
 
© Фото : Игорь Старков/ Пресс-центр НовороссияАлексей Самойлов
Алексей Самойлов - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
© Фото : Игорь Старков/ Пресс-центр Новороссия
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Украинская армия стала заложницей "психо-политических реакций" киевского руководства. Об этом в интервью изданию Украина.ру. рассказал участник международного движения "Другая Украина", военный политолог Алексей Самойлов
Армия России успешно решает боевые задачи, когда ей не создают препятствий в виде "политических тормозов", констатировал Самойлов. При этом вторжения ВСУ в российские регионы политически мотивированы и их военный смысл не очевиден.
"Все эти наступления на Белгородскую, Курскую и Брянскую области никаких военных задач не решают. Военная задача – нанесение потерь личного состава и техники противнику, когда он оказывается неспособным вести боевые действия на каком-то участке, а также критическое нарушение логистики. Нападение на "старые" российские территории ни одной из этих задач решить не могут. Они могут быть исключительно с пропагандистской целью", - отметил эксперт.
По его словам, существует вероятность активизации ВСУ на Запорожском направлении для реализации "стратегических задач по прорыву в Крым". Однако полтора года назад выстроены российские линии обороны, которые Самойлов видел лично.
"В прошлом наступлении Украина сожгла там огромное количество своих сил и средств. Но поскольку киевский режим подвержен психо-политическим реакциям, можно ожидать, что он этот маневр попытается повторить", - сказал он.
Армия России может себе позволить маневрирования и "качели", позиционные бои и другие действия, потому что ресурс у неё больше и мощнее, считает Самойлов.
"Российское руководство пока не ставит задач по глубоким прорывам в Харьковскую область. Нам пока достаточно, что Украина оттягивает туда свои войска от направления нашего главного удара (Угледар, Торецк, Покровск), - отметил он. - В Курской области противостояние тоже перешло в позиционную стадию".
Полный текст интервью Алексей Самойлов: Россия пропустила ВСУ через Курско-Волчанскую мясорубку, чтобы спокойно пожить сто лет читайте на сайте Украина.ру
Также на эту тему интервью Илья Мощанский: Россия после Угледара подчищает фланги, чтобы выйти в тыл к ВСУ и загнать их в Запорожье
 
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