Наступления ВСУ на три области России никаких военных задач не решают, заявил Самойлов
© Фото : Игорь Старков/ Пресс-центр НовороссияАлексей Самойлов
© Фото : Игорь Старков/ Пресс-центр Новороссия
Украинская армия стала заложницей "психо-политических реакций" киевского руководства. Об этом в интервью изданию Украина.ру. рассказал участник международного движения "Другая Украина", военный политолог Алексей Самойлов
Армия России успешно решает боевые задачи, когда ей не создают препятствий в виде "политических тормозов", констатировал Самойлов. При этом вторжения ВСУ в российские регионы политически мотивированы и их военный смысл не очевиден.
"Все эти наступления на Белгородскую, Курскую и Брянскую области никаких военных задач не решают. Военная задача – нанесение потерь личного состава и техники противнику, когда он оказывается неспособным вести боевые действия на каком-то участке, а также критическое нарушение логистики. Нападение на "старые" российские территории ни одной из этих задач решить не могут. Они могут быть исключительно с пропагандистской целью", - отметил эксперт.
По его словам, существует вероятность активизации ВСУ на Запорожском направлении для реализации "стратегических задач по прорыву в Крым". Однако полтора года назад выстроены российские линии обороны, которые Самойлов видел лично.
"В прошлом наступлении Украина сожгла там огромное количество своих сил и средств. Но поскольку киевский режим подвержен психо-политическим реакциям, можно ожидать, что он этот маневр попытается повторить", - сказал он.
Армия России может себе позволить маневрирования и "качели", позиционные бои и другие действия, потому что ресурс у неё больше и мощнее, считает Самойлов.
"Российское руководство пока не ставит задач по глубоким прорывам в Харьковскую область. Нам пока достаточно, что Украина оттягивает туда свои войска от направления нашего главного удара (Угледар, Торецк, Покровск), - отметил он. - В Курской области противостояние тоже перешло в позиционную стадию".
Полный текст интервью Алексей Самойлов: Россия пропустила ВСУ через Курско-Волчанскую мясорубку, чтобы спокойно пожить сто лет читайте на сайте Украина.ру
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