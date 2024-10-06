"Совершили убийство с особой жестокостью": СК РФ возбудил дело по факту деяний ВСУ в Курской области - 06.10.2024 Украина.ру
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"Совершили убийство с особой жестокостью": СК РФ возбудил дело по факту деяний ВСУ в Курской области
"Совершили убийство с особой жестокостью": СК РФ возбудил дело по факту деяний ВСУ в Курской области - 06.10.2024 Украина.ру
"Совершили убийство с особой жестокостью": СК РФ возбудил дело по факту деяний ВСУ в Курской области
Возбуждено уголовное дело в отношении украинских боевиков, причастных к убийству мирного населения Курской области. Об этом 6 октября сообщил официальный Telegram-канал военных следственных органов СК РФ
2024-10-06T17:11
2024-10-06T17:11
новости
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украина
вооруженные силы украины
ск рф
следственный комитет
всу
военные преступления
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"Следствием установлено, что 11 августа 2024 года украинские боевики из 41 отдельной механизированной бригады, 103 отдельной бригады территориальной обороны, а также иных военизированных групп, находясь на территории Суджанского района Курской области используя автоматическое огнестрельное оружие, совершили убийство с особой жестокость 2 женщин и 1 мужчины", - сказано в официальном сообщении.Главным военным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по признакам таких преступлений, как теракт, убийство и покушение на убийство двух или более лиц, совершенное организованной группой общеопасным способом по мотивам политической и идеологической ненависти."В ходе предварительного следствия будут установлены и привлечены к предусмотренной законом ответственности все представители вооруженных формирований Украины, причастные к данным преступлениям", - заверили в следственном ведомстве Российской Федерации.Украинские войска атаковали Курскую область утром 6 августа. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). СК РФ возбудил уголовное дело по факту вторжения ВСУ в Курскую область. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием. В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера.Официальный Киев заверяет, что ВСУ в оккупированных районах Курской области раздают гуманитарную помощь и занимаются другой благотворительностью.Ранее в новостях: Российские мотострелки ликвидировали военнослужащих ВСУ, расстрелявших мирных жителей Курской областиТакже на эту тему: "Забрали всю еду": Москалькова рассказала о преступлениях ВСУ в Курской области
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новости, курская область, россия, украина, вооруженные силы украины, ск рф, следственный комитет, всу, военные преступления
Новости, Курская область, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, СК РФ, Следственный комитет, ВСУ, Военные преступления

"Совершили убийство с особой жестокостью": СК РФ возбудил дело по факту деяний ВСУ в Курской области

17:11 06.10.2024
 
© Фото : скриншот видео из соцсетейВоеннослужащий ВСУ Василий Данилюк
Военнослужащий ВСУ Василий Данилюк - РИА Новости, 1920, 06.10.2024
© Фото : скриншот видео из соцсетей
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Возбуждено уголовное дело в отношении украинских боевиков, причастных к убийству мирного населения Курской области. Об этом 6 октября сообщил официальный Telegram-канал военных следственных органов СК РФ
"Следствием установлено, что 11 августа 2024 года украинские боевики из 41 отдельной механизированной бригады, 103 отдельной бригады территориальной обороны, а также иных военизированных групп, находясь на территории Суджанского района Курской области используя автоматическое огнестрельное оружие, совершили убийство с особой жестокость 2 женщин и 1 мужчины", - сказано в официальном сообщении.
Главным военным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по признакам таких преступлений, как теракт, убийство и покушение на убийство двух или более лиц, совершенное организованной группой общеопасным способом по мотивам политической и идеологической ненависти.
"В ходе предварительного следствия будут установлены и привлечены к предусмотренной законом ответственности все представители вооруженных формирований Украины, причастные к данным преступлениям", - заверили в следственном ведомстве Российской Федерации.
Украинские войска атаковали Курскую область утром 6 августа. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). СК РФ возбудил уголовное дело по факту вторжения ВСУ в Курскую область. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием. В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера.
Официальный Киев заверяет, что ВСУ в оккупированных районах Курской области раздают гуманитарную помощь и занимаются другой благотворительностью.
Ранее в новостях: Российские мотострелки ликвидировали военнослужащих ВСУ, расстрелявших мирных жителей Курской области
Также на эту тему: "Забрали всю еду": Москалькова рассказала о преступлениях ВСУ в Курской области
 
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