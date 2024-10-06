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"Совершили убийство с особой жестокостью": СК РФ возбудил дело по факту деяний ВСУ в Курской области

"Совершили убийство с особой жестокостью": СК РФ возбудил дело по факту деяний ВСУ в Курской области - 06.10.2024 Украина.ру

"Совершили убийство с особой жестокостью": СК РФ возбудил дело по факту деяний ВСУ в Курской области

Возбуждено уголовное дело в отношении украинских боевиков, причастных к убийству мирного населения Курской области. Об этом 6 октября сообщил официальный Telegram-канал военных следственных органов СК РФ

2024-10-06T17:11

2024-10-06T17:11

2024-10-06T17:11

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"Следствием установлено, что 11 августа 2024 года украинские боевики из 41 отдельной механизированной бригады, 103 отдельной бригады территориальной обороны, а также иных военизированных групп, находясь на территории Суджанского района Курской области используя автоматическое огнестрельное оружие, совершили убийство с особой жестокость 2 женщин и 1 мужчины", - сказано в официальном сообщении.Главным военным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по признакам таких преступлений, как теракт, убийство и покушение на убийство двух или более лиц, совершенное организованной группой общеопасным способом по мотивам политической и идеологической ненависти."В ходе предварительного следствия будут установлены и привлечены к предусмотренной законом ответственности все представители вооруженных формирований Украины, причастные к данным преступлениям", - заверили в следственном ведомстве Российской Федерации.Украинские войска атаковали Курскую область утром 6 августа. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). СК РФ возбудил уголовное дело по факту вторжения ВСУ в Курскую область. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием. В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера.Официальный Киев заверяет, что ВСУ в оккупированных районах Курской области раздают гуманитарную помощь и занимаются другой благотворительностью.Ранее в новостях: Российские мотострелки ликвидировали военнослужащих ВСУ, расстрелявших мирных жителей Курской областиТакже на эту тему: "Забрали всю еду": Москалькова рассказала о преступлениях ВСУ в Курской области

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новости, курская область, россия, украина, вооруженные силы украины, ск рф, следственный комитет, всу, военные преступления