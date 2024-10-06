"Совершили убийство с особой жестокостью": СК РФ возбудил дело по факту деяний ВСУ в Курской области
© Фото : скриншот видео из соцсетейВоеннослужащий ВСУ Василий Данилюк
© Фото : скриншот видео из соцсетей
Возбуждено уголовное дело в отношении украинских боевиков, причастных к убийству мирного населения Курской области. Об этом 6 октября сообщил официальный Telegram-канал военных следственных органов СК РФ
"Следствием установлено, что 11 августа 2024 года украинские боевики из 41 отдельной механизированной бригады, 103 отдельной бригады территориальной обороны, а также иных военизированных групп, находясь на территории Суджанского района Курской области используя автоматическое огнестрельное оружие, совершили убийство с особой жестокость 2 женщин и 1 мужчины", - сказано в официальном сообщении.
Главным военным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по признакам таких преступлений, как теракт, убийство и покушение на убийство двух или более лиц, совершенное организованной группой общеопасным способом по мотивам политической и идеологической ненависти.
"В ходе предварительного следствия будут установлены и привлечены к предусмотренной законом ответственности все представители вооруженных формирований Украины, причастные к данным преступлениям", - заверили в следственном ведомстве Российской Федерации.
Украинские войска атаковали Курскую область утром 6 августа. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). СК РФ возбудил уголовное дело по факту вторжения ВСУ в Курскую область. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием. В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера.
Официальный Киев заверяет, что ВСУ в оккупированных районах Курской области раздают гуманитарную помощь и занимаются другой благотворительностью.