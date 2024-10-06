Правящая партия Грузии отвергла идею конфедерации с Южной Осетией и Абхазией - 06.10.2024 Украина.ру
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Правящая партия Грузии отвергла идею конфедерации с Южной Осетией и Абхазией
Правящая партия Грузии отвергла идею конфедерации с Южной Осетией и Абхазией - 06.10.2024 Украина.ру
Правящая партия Грузии отвергла идею конфедерации с Южной Осетией и Абхазией
Грузия никогда не поставит под сомнение целостность страны и считает невозможной конфедеративное объединение с Абхазией и Южной Осетией. Об этом 6 октября заявил исполнительный секретарь грузинской правящей партии "Грузинская мечта" Мамука Мдинарадзе
2024-10-06T16:54
2024-10-06T16:54
новости
грузия
абхазия
южная осетия
парламентские выборы
международные отношения
внешняя политика
постсоветское пространство
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Политик прокомментировал сообщения о якобы наличии в Грузии политических сил, готовых признать независимость Абхазии и Южной Осетии. Оппоненты правящей партии намекнули, что именно она и является такой силой, что Мдинарадзе решительно отверг."Никакого признания и подобных антинациональных вопросов не рассматривается! В том числе исключено то, чтобы согласиться на конфедерацию, что также означает признание независимости оккупированных территорий", — сообщил Мдинарадзе подписчикам своего аккаунта в соцсети.Согласно распространённому в Тбилиси мнению, Абхазия и Южная Осетия находятся под "российской оккупацией". В Сухуме и Цхинвале считают такие утверждения несостоятельными.Россия и ещё несколько государств признали суверенитет и независимость Южной Осетии и Абхазии. Грузия отказывается признать их независимость.Правящая в Грузии партия "Грузинская мечта" ранее заявляла о намерении восстановить территориальную целостность страны мирным путём. О конкретных шагах партия не сообщала, обещая реализовать замысел после получения конституционного большинства на парламентских выборах 26 октября.Ранее на эту тему: "Другой путь": Затулин рассказал, будет ли Россия принуждать Абхазию и Осетию к вступлению в Грузию Также на эту тему: Ищенко: осетинские народы мечтают объединиться в России, пока гордая Абхазия строит свое государство
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новости, грузия, абхазия, южная осетия, парламентские выборы, международные отношения, внешняя политика, постсоветское пространство
Новости, Грузия, Абхазия, Южная Осетия, парламентские выборы, международные отношения, внешняя политика, постсоветское пространство

Правящая партия Грузии отвергла идею конфедерации с Южной Осетией и Абхазией

16:54 06.10.2024
 
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкРепортаж о жизни в Южной Осетии
Репортаж о жизни в Южной Осетии - РИА Новости, 1920, 06.10.2024
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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Грузия никогда не поставит под сомнение целостность страны и считает невозможной конфедеративное объединение с Абхазией и Южной Осетией. Об этом 6 октября заявил исполнительный секретарь грузинской правящей партии "Грузинская мечта" Мамука Мдинарадзе
Политик прокомментировал сообщения о якобы наличии в Грузии политических сил, готовых признать независимость Абхазии и Южной Осетии. Оппоненты правящей партии намекнули, что именно она и является такой силой, что Мдинарадзе решительно отверг.
"Никакого признания и подобных антинациональных вопросов не рассматривается! В том числе исключено то, чтобы согласиться на конфедерацию, что также означает признание независимости оккупированных территорий", — сообщил Мдинарадзе подписчикам своего аккаунта в соцсети.
Согласно распространённому в Тбилиси мнению, Абхазия и Южная Осетия находятся под "российской оккупацией". В Сухуме и Цхинвале считают такие утверждения несостоятельными.
Россия и ещё несколько государств признали суверенитет и независимость Южной Осетии и Абхазии. Грузия отказывается признать их независимость.
Правящая в Грузии партия "Грузинская мечта" ранее заявляла о намерении восстановить территориальную целостность страны мирным путём. О конкретных шагах партия не сообщала, обещая реализовать замысел после получения конституционного большинства на парламентских выборах 26 октября.
Ранее на эту тему: "Другой путь": Затулин рассказал, будет ли Россия принуждать Абхазию и Осетию к вступлению в Грузию
Также на эту тему: Ищенко: осетинские народы мечтают объединиться в России, пока гордая Абхазия строит свое государство
 
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