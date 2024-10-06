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Правящая партия Грузии отвергла идею конфедерации с Южной Осетией и Абхазией
Правящая партия Грузии отвергла идею конфедерации с Южной Осетией и Абхазией - 06.10.2024 Украина.ру
Правящая партия Грузии отвергла идею конфедерации с Южной Осетией и Абхазией
Грузия никогда не поставит под сомнение целостность страны и считает невозможной конфедеративное объединение с Абхазией и Южной Осетией. Об этом 6 октября заявил исполнительный секретарь грузинской правящей партии "Грузинская мечта" Мамука Мдинарадзе
2024-10-06T16:54
2024-10-06T16:54
2024-10-06T16:54
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Политик прокомментировал сообщения о якобы наличии в Грузии политических сил, готовых признать независимость Абхазии и Южной Осетии. Оппоненты правящей партии намекнули, что именно она и является такой силой, что Мдинарадзе решительно отверг."Никакого признания и подобных антинациональных вопросов не рассматривается! В том числе исключено то, чтобы согласиться на конфедерацию, что также означает признание независимости оккупированных территорий", — сообщил Мдинарадзе подписчикам своего аккаунта в соцсети.Согласно распространённому в Тбилиси мнению, Абхазия и Южная Осетия находятся под "российской оккупацией". В Сухуме и Цхинвале считают такие утверждения несостоятельными.Россия и ещё несколько государств признали суверенитет и независимость Южной Осетии и Абхазии. Грузия отказывается признать их независимость.Правящая в Грузии партия "Грузинская мечта" ранее заявляла о намерении восстановить территориальную целостность страны мирным путём. О конкретных шагах партия не сообщала, обещая реализовать замысел после получения конституционного большинства на парламентских выборах 26 октября.Ранее на эту тему: "Другой путь": Затулин рассказал, будет ли Россия принуждать Абхазию и Осетию к вступлению в Грузию Также на эту тему: Ищенко: осетинские народы мечтают объединиться в России, пока гордая Абхазия строит свое государство
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, грузия, абхазия, южная осетия, парламентские выборы, международные отношения, внешняя политика, постсоветское пространство
Новости, Грузия, Абхазия, Южная Осетия, парламентские выборы, международные отношения, внешняя политика, постсоветское пространство
Правящая партия Грузии отвергла идею конфедерации с Южной Осетией и Абхазией
Грузия никогда не поставит под сомнение целостность страны и считает невозможной конфедеративное объединение с Абхазией и Южной Осетией. Об этом 6 октября заявил исполнительный секретарь грузинской правящей партии "Грузинская мечта" Мамука Мдинарадзе
Политик прокомментировал сообщения о якобы наличии в Грузии политических сил, готовых признать независимость Абхазии и Южной Осетии. Оппоненты правящей партии намекнули, что именно она и является такой силой, что Мдинарадзе решительно отверг.
"Никакого признания и подобных антинациональных вопросов не рассматривается! В том числе исключено то, чтобы согласиться на конфедерацию, что также означает признание независимости оккупированных территорий", — сообщил Мдинарадзе подписчикам своего аккаунта в соцсети.
Согласно распространённому в Тбилиси
мнению, Абхазия и Южная Осетия находятся под "российской оккупацией". В Сухуме
и Цхинвале считают такие утверждения несостоятельными.
Россия
и ещё несколько государств признали суверенитет и независимость Южной Осетии и Абхазии. Грузия отказывается признать их независимость.
Правящая в Грузии партия "Грузинская мечта" ранее заявляла о намерении восстановить территориальную целостность страны мирным путём. О конкретных шагах партия не сообщала, обещая реализовать замысел после получения конституционного большинства на парламентских выборах 26 октября.