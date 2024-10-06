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Правящая партия Грузии отвергла идею конфедерации с Южной Осетией и Абхазией

Правящая партия Грузии отвергла идею конфедерации с Южной Осетией и Абхазией - 06.10.2024 Украина.ру

Правящая партия Грузии отвергла идею конфедерации с Южной Осетией и Абхазией

Грузия никогда не поставит под сомнение целостность страны и считает невозможной конфедеративное объединение с Абхазией и Южной Осетией. Об этом 6 октября заявил исполнительный секретарь грузинской правящей партии "Грузинская мечта" Мамука Мдинарадзе

2024-10-06T16:54

2024-10-06T16:54

2024-10-06T16:54

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Политик прокомментировал сообщения о якобы наличии в Грузии политических сил, готовых признать независимость Абхазии и Южной Осетии. Оппоненты правящей партии намекнули, что именно она и является такой силой, что Мдинарадзе решительно отверг."Никакого признания и подобных антинациональных вопросов не рассматривается! В том числе исключено то, чтобы согласиться на конфедерацию, что также означает признание независимости оккупированных территорий", — сообщил Мдинарадзе подписчикам своего аккаунта в соцсети.Согласно распространённому в Тбилиси мнению, Абхазия и Южная Осетия находятся под "российской оккупацией". В Сухуме и Цхинвале считают такие утверждения несостоятельными.Россия и ещё несколько государств признали суверенитет и независимость Южной Осетии и Абхазии. Грузия отказывается признать их независимость.Правящая в Грузии партия "Грузинская мечта" ранее заявляла о намерении восстановить территориальную целостность страны мирным путём. О конкретных шагах партия не сообщала, обещая реализовать замысел после получения конституционного большинства на парламентских выборах 26 октября.Ранее на эту тему: "Другой путь": Затулин рассказал, будет ли Россия принуждать Абхазию и Осетию к вступлению в Грузию Также на эту тему: Ищенко: осетинские народы мечтают объединиться в России, пока гордая Абхазия строит свое государство

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новости, грузия, абхазия, южная осетия, парламентские выборы, международные отношения, внешняя политика, постсоветское пространство