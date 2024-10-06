https://ukraina.ru/20241006/1057915680.html

ВСУ атаковали Кременную в ЛНР: погибла медсестра

ВСУ атаковали Кременную в ЛНР: погибла медсестра - 06.10.2024 Украина.ру

ВСУ атаковали Кременную в ЛНР: погибла медсестра

Украинская армия вечером 5 октября атаковала дроном частный сектор города Кременная в Луганской Народной Республике. Ранения получили мужчина и женщина, которая скончалась в местной больнице 6 октября.

2024-10-06T16:13

2024-10-06T16:13

2024-10-06T16:13

новости

луганская народная республика

кременная

вооруженные силы украины

украинская армия

новые регионы

всу

военные преступления

бпла

дроны

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/100965/78/1009657875_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f0f8954105d8344867a0bd2231e945de.jpg

"Ранения получили двое мирных жителей. Женщина 1979 года рождения, медсестра местной больницы, получила тяжелейшие травмы. В этот же вечер ее прооперировали, оказали всю возможную помощь. Но, к сожалению, ранения были несовместимы с жизнью. Она умерла, наши соболезнования ее семье и близким. Также в результате обстрела пострадал 31-летний мужчина. В данный момент он находится на лечении в хирургическом отделении больницы", - сообщила министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко.Telegram-канал правительства ЛНР уточнил: ВСУ ударили по жилому кварталу города около 18 часов вечера 5 октября.Тем временем Донецк под обстрелами провёл спортивные соревнования школьниковТакже о событиях дня читайте в обзоре "Огоньки в Киеве" в ответ на атаку на Белоруссию, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 6 октября

луганская народная республика

кременная

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, луганская народная республика, кременная, вооруженные силы украины, украинская армия, новые регионы, всу, военные преступления, бпла, дроны, беспилотники, сво, россия