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ВСУ атаковали Кременную в ЛНР: погибла медсестра
ВСУ атаковали Кременную в ЛНР: погибла медсестра - 06.10.2024 Украина.ру
ВСУ атаковали Кременную в ЛНР: погибла медсестра
Украинская армия вечером 5 октября атаковала дроном частный сектор города Кременная в Луганской Народной Республике. Ранения получили мужчина и женщина, которая скончалась в местной больнице 6 октября.
2024-10-06T16:13
2024-10-06T16:13
2024-10-06T16:13
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"Ранения получили двое мирных жителей. Женщина 1979 года рождения, медсестра местной больницы, получила тяжелейшие травмы. В этот же вечер ее прооперировали, оказали всю возможную помощь. Но, к сожалению, ранения были несовместимы с жизнью. Она умерла, наши соболезнования ее семье и близким. Также в результате обстрела пострадал 31-летний мужчина. В данный момент он находится на лечении в хирургическом отделении больницы", - сообщила министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко.Telegram-канал правительства ЛНР уточнил: ВСУ ударили по жилому кварталу города около 18 часов вечера 5 октября.Тем временем Донецк под обстрелами провёл спортивные соревнования школьниковТакже о событиях дня читайте в обзоре "Огоньки в Киеве" в ответ на атаку на Белоруссию, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 6 октября
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новости, луганская народная республика, кременная, вооруженные силы украины, украинская армия, новые регионы, всу, военные преступления, бпла, дроны, беспилотники, сво, россия
Новости, Луганская Народная Республика, Кременная, Вооруженные силы Украины, украинская армия, Новые регионы, ВСУ, Военные преступления, БПЛА, дроны, беспилотники, СВО, Россия
ВСУ атаковали Кременную в ЛНР: погибла медсестра
Украинская армия вечером 5 октября атаковала дроном частный сектор города Кременная в Луганской Народной Республике. Ранения получили мужчина и женщина, которая скончалась в местной больнице 6 октября.