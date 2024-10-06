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"Огоньки в Киеве" в ответ на атаку на Белоруссию, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 6 октября

"Огоньки в Киеве" в ответ на атаку на Белоруссию, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 6 октября - 06.10.2024 Украина.ру

"Огоньки в Киеве" в ответ на атаку на Белоруссию, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 6 октября

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал угрозу украинского нардепа от "Слуги народа" Олега Дунды перенести боевые действия в Белоруссию. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России

2024-10-06T13:00

2024-10-06T13:00

2024-10-06T13:00

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россия

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александр лукашенко

вооруженные силы украины

совбез

слуга народа

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Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своём телеграм-канале прокомментировал заявления украинского парламента Олега Дунды об атаке Вооружённых сил Украины на Белоруссию."Какая-то вонючая киевская Дунда предложила перенести войну в Белоруссию. Ну тогда у Александра Григорьевича [Лукашенко] будет полное основание обратиться к России для использования размещенного в Белоруссии ТЯО. И ему трудно будет отказать в удовольствии посмотреть на огоньки в Киеве", - написал Медведев в своём телеграм-канале.Ранее представитель партии "Слуга народа" Дунда заявил, что Украина должна "перенести войну" в Белоруссию."Нам, имея наш опыт и наши знания, нужно переносить [боевые действия]..., бить там, где Российская империя максимально слаба, раскачивать её со всех сторон. Ту операцию, которую провели в Курске, её нужно было проводить год назад во время контрнаступления на Запорожье. И был бы другой результат, абсолютно другой. Абсолютно важно перенести войны не только на территорию Брянской, Курской [области, но и в Беларусь]. Я глубоко уверен, зайдя относительно небольшими подразделениями в Беларусь, белорусская армия сложит своё оружие. Это даже не уверенность — это знание. А это — большой удар под дых Москве", - отмечал Дунда в Вильнюсе на встрече с представителями так называемой "российской оппозиции".Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что подобные действия приведут к Третьей мировой войне. Президент России Владимир Путин указывал, что Россия оставляет за собой право на применение ядерного оружия в случае агрессии против Белоруссии.Обстрелы и налётыУтром 6 октября Минобороны России рассказало об отражённых атаках украинских беспилотников."В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БпЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожено 4 украинских беспилотных летательных аппарата: 2 БпЛА – над территорией Курской области и по одному над территориями Белгородской и Воронежской областей", - отмечалось в публикации министерства в телеграм-канале.Как сообщило Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли по этому региону России 52 удара.На донецком направлении ВСУ совершили 5 обстрелов, на горловском — 45 обстрелов, на докучаевском — 1 обстрел, на дебальцевском — 1 обстрел, выпустив в общей сложности 173 единицы различных боеприпасов.Поступили сведения о ранении 16 гражданских лиц. Огнём ВСУ были повреждены 3 жилых домостроения, 4 автомобиля и 1 автобус, 3 пожарных автоцистерны и 7 объектов гражданской инфраструктуры.В следующие сутки обстрелы продолжились. К полудню ВСУ выпустили Петровскому району Донецка в общей сложности 24 снаряда калибром 155 мм, в т.ч. кассетных, по Никитовскому и Центрально-Городскому районам Горловки — сброс ВОП с БпЛА и 8 снарядов калибром 155 мм.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области" вчера Вооружённые силы Украины выпустили по этому региону России 24 снаряда из ствольной артиллерии."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 24 снаряда из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации: Новая Каховка — 7; Каховка — 4; Князе-Григоровка — 6; Чулаковка — 2; Алёшки — 5", - указывалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 17 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Алёшки, Пролетарка, Корсунка и Новая Маячка. Информация о последствиях обстрелов уточняется.Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо опубликовал недельную сводку ударов ВСУ по региону."За неделю из-за террористических атак боевиков киевского режима погибли двое мирных жителей области, три человека получили ранения и травмы. Украинские неонацисты выпустили по мирным жителям левобережья Херсонской области около 350 артиллерийских снарядов и миномётных мин, продолжали нападения с использованием беспилотников. Был нанесён ущерб зданиям и коммунальной инфраструктуре. Все пострадавшие доставлены в медицинские учреждения, где будут получать медпомощь до полного излечения. Коммунальные и оперативные службы приняли меры к устранению повреждений технических и социальных объектов", - отметил Сальдо.Утром 6 октября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале опубликовал суточную сводку ударов Вооружённых сил Украины по этому региону России."В Белгородском районе сёла Беломестное, Бессоновка, Журавлёвка, Красный Хутор, Крутой Лог, Нижний Ольшанец и Орловка подверглись атакам с помощью 26 боеприпасов в ходе 4 обстрелов и 4 БпЛА, из которых 3 были сбиты системой ПВО. Обошлось без последствий", - писал Гладков.В Борисовском районе село Цаповка подверглось обстрелу с помощью 12 боеприпасов. Обошлось без пострадавших и повреждений.В Валуйском муниципальном округе сёла Двулучное и Логачёвка атакованы двумя беспилотниками. Обошлось без последствий.В Волоконовском районе по хуторам Бочанка и Старый выпущены 7 боеприпасов в ходе одного обстрела и один беспилотник. Пострадавших и повреждений нет.В Грайворонском муниципальном округе по посёлку Горьковский, сёлам Безымено, Дроновка, Козинка, Мокрая Орловка, Рождественка и Сподарюшино выпущены 49 боеприпасов в ходе 10 обстрелов и 5 БПЛА. Повреждён один частный дом."В Краснояружском районе по сёлам Вязовое, Графовка, Колотиловка, Поповка, Репяховка, Романовка и Староселье выпущены 18 боеприпасов в ходе 5 обстрелов и 6 беспилотников, из которых один сбит системой ПВО. Повреждён инфраструктурный объект", - указывалось в сводке.Над Старооскольским городским округом системой ПВО сбит беспилотник самолётного типа. Обошлось без повреждений."В Шебекинском городском округе по городу Шебекино, сёлам Белянка, Муром, Новая Таволжанка, Середа и Терезовка выпущены 18 боеприпасов в ходе 5 обстрелов и 6 беспилотников, из которых 3 сбиты системой ПВО. Повреждены 2 автомобиля, частный дом и надворная постройка", - писал губернатор.Над Яковлевским городским округом системой ПВО сбит беспилотник. Пострадавших и повреждений нет.Позднее Гладков рассказал об атаке Шебекинского городского округа украинскими беспилотниками."В городе Шебекино FPV-дрон атаковал производственное здание. Ранен мирный житель. Женщину с минно-взрывной травмой и осколочным ранением ноги бригада СМП доставляет в городскую больницу №2 г. Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается. В результате атаки повреждена кровля здания. В селе Муром вследствие атак дронов огнём уничтожен жилой дом, второе домовладение получило значительные повреждения", - сообщил Гладков.Позднее, в 11:59, он предупредил земляков о ракетной атаке. Позднее Гладков рассказал о сбитых российской ПВО над Белгородом, Белгородским и Борисовским районами воздушных целях."Информация о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступала. Все службы работают на местах. Информация о последствиях уточняется", - писал Гладков.Губернатор Курской области Алексей Смирнов в своём телеграм-канале в 12:08 предупредил земляков о ракетной атаке. В самой области идут бои. В 12:20 он объявил отбой ракетной опасности.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.О том, как сами украинские военнослужащие и эксперты оценивают ход специальной военной операции — в статье Дмитрия Ковалевича "Страдания по Угледару и миссия смертников. Украинские военные и эксперты о ситуации на фронте".

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эксклюзив, хроники, россия, белоруссия, украина, дмитрий медведев, александр лукашенко, вооруженные силы украины, совбез, слуга народа, вячеслав гладков