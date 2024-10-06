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Донецк под обстрелами провёл спортивные соревнования школьников

Донецк под обстрелами провёл спортивные соревнования школьников - 06.10.2024 Украина.ру

Донецк под обстрелами провёл спортивные соревнования школьников

Ежедневно обстреливаемая артиллерией ВСУ столица Донецкой народной Республики находит возможности для проведения спортивных состязаний школьников. Об этом говорится в Telegram-канале донецкого градоначальника Алексея Кулемзина

2024-10-06T15:52

2024-10-06T15:52

2024-10-06T15:52

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Донецк с утра воскресенья 6 октября находится под обстрелами ВСУ, сказано в публикациях Кулемзина. В этот же день глава столицы ДНР сообщил о завершении в городе Открытых Республиканских соревнований по спортивной борьбе в дисциплине "греко-римская борьба" среди юношей на призы мастера спорта Советского Союза Р.И. Саплина, которое собрало более 160 спортсменов из Донецкой Народной Республики."Наши борцы спортивной школы № 9 достойно проявили себя на соревнованиях, завоевав 23 медали: 2 золотые, 5 серебряных и 16 бронзовых", - констатировал Кулемзин в поздравлениях участникам состязаний.Кулемзин также сообщил, что донецкие пловцы из спортивных школ № 6 и № 9 на Чемпионате и Первенстве Ростовской области по плаванию в г. Шахты получили 10 медалей, из которых шесть серебряных и четыре бронзовые."Юные Дончане из спортивной школы № 9 на Чемпионате и Первенстве Калужской области по плаванию завоевали 10 серебряных и 9 бронзовых медалей. Поздравляю юных спортсменов с заслуженными наградами! Молодцы!", - сообщил донецкий градоначальник в другой публикации.В этот же воскресный день Кулемзин сообщал о нескольких обстрелах столицы ДНР."Украинские нацисты с утра ведут обстрел Петровского района", - говорилось в первой публикации Telegram-канала донецкого градоначальника.Позже Кулемзин сообщил, что в результате утреннего обстрела Петровского района по ул. Аносова погиб мужчина 1964 г. р.Также о событиях дня читайте в обзоре "Огоньки в Киеве" в ответ на атаку на Белоруссию, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 6 октября

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новости, донецкая народная республика, донецк, алексей кулемзин, всу, сво, военные преступления, обстрелы, спорт, школьники, днр, новые регионы