Донецк под обстрелами провёл спортивные соревнования школьников - 06.10.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241006/1057915461.html
Донецк под обстрелами провёл спортивные соревнования школьников
Донецк под обстрелами провёл спортивные соревнования школьников - 06.10.2024 Украина.ру
Донецк под обстрелами провёл спортивные соревнования школьников
Ежедневно обстреливаемая артиллерией ВСУ столица Донецкой народной Республики находит возможности для проведения спортивных состязаний школьников. Об этом говорится в Telegram-канале донецкого градоначальника Алексея Кулемзина
2024-10-06T15:52
2024-10-06T15:52
новости
донецкая народная республика
донецк
алексей кулемзин
всу
сво
военные преступления
обстрелы
спорт
школьники
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/03/19/1054087279_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_6c675e7331b134bcb66aade7b974ab42.jpg
Донецк с утра воскресенья 6 октября находится под обстрелами ВСУ, сказано в публикациях Кулемзина. В этот же день глава столицы ДНР сообщил о завершении в городе Открытых Республиканских соревнований по спортивной борьбе в дисциплине "греко-римская борьба" среди юношей на призы мастера спорта Советского Союза Р.И. Саплина, которое собрало более 160 спортсменов из Донецкой Народной Республики."Наши борцы спортивной школы № 9 достойно проявили себя на соревнованиях, завоевав 23 медали: 2 золотые, 5 серебряных и 16 бронзовых", - констатировал Кулемзин в поздравлениях участникам состязаний.Кулемзин также сообщил, что донецкие пловцы из спортивных школ № 6 и № 9 на Чемпионате и Первенстве Ростовской области по плаванию в г. Шахты получили 10 медалей, из которых шесть серебряных и четыре бронзовые."Юные Дончане из спортивной школы № 9 на Чемпионате и Первенстве Калужской области по плаванию завоевали 10 серебряных и 9 бронзовых медалей. Поздравляю юных спортсменов с заслуженными наградами! Молодцы!", - сообщил донецкий градоначальник в другой публикации.В этот же воскресный день Кулемзин сообщал о нескольких обстрелах столицы ДНР."Украинские нацисты с утра ведут обстрел Петровского района", - говорилось в первой публикации Telegram-канала донецкого градоначальника.Позже Кулемзин сообщил, что в результате утреннего обстрела Петровского района по ул. Аносова погиб мужчина 1964 г. р.Также о событиях дня читайте в обзоре "Огоньки в Киеве" в ответ на атаку на Белоруссию, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 6 октября
донецкая народная республика
донецк
днр
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/03/19/1054087279_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_0aab6e083f2c55565d1552f9cc7eb32b.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, донецкая народная республика, донецк, алексей кулемзин, всу, сво, военные преступления, обстрелы, спорт, школьники, днр, новые регионы
Новости, Донецкая Народная Республика, Донецк, Алексей Кулемзин, ВСУ, СВО, Военные преступления, обстрелы, спорт, школьники, ДНР, Новые регионы

Донецк под обстрелами провёл спортивные соревнования школьников

15:52 06.10.2024
 
© Игорь ГомольскийДонецк скорбит по жертвам теракта в Москве
Донецк скорбит по жертвам теракта в Москве
© Игорь Гомольский
Читать в
Ежедневно обстреливаемая артиллерией ВСУ столица Донецкой народной Республики находит возможности для проведения спортивных состязаний школьников. Об этом говорится в Telegram-канале донецкого градоначальника Алексея Кулемзина
Донецк с утра воскресенья 6 октября находится под обстрелами ВСУ, сказано в публикациях Кулемзина. В этот же день глава столицы ДНР сообщил о завершении в городе Открытых Республиканских соревнований по спортивной борьбе в дисциплине "греко-римская борьба" среди юношей на призы мастера спорта Советского Союза Р.И. Саплина, которое собрало более 160 спортсменов из Донецкой Народной Республики.
"Наши борцы спортивной школы № 9 достойно проявили себя на соревнованиях, завоевав 23 медали: 2 золотые, 5 серебряных и 16 бронзовых", - констатировал Кулемзин в поздравлениях участникам состязаний.
Кулемзин также сообщил, что донецкие пловцы из спортивных школ № 6 и № 9 на Чемпионате и Первенстве Ростовской области по плаванию в г. Шахты получили 10 медалей, из которых шесть серебряных и четыре бронзовые.
"Юные Дончане из спортивной школы № 9 на Чемпионате и Первенстве Калужской области по плаванию завоевали 10 серебряных и 9 бронзовых медалей. Поздравляю юных спортсменов с заслуженными наградами! Молодцы!", - сообщил донецкий градоначальник в другой публикации.
В этот же воскресный день Кулемзин сообщал о нескольких обстрелах столицы ДНР.
"Украинские нацисты с утра ведут обстрел Петровского района", - говорилось в первой публикации Telegram-канала донецкого градоначальника.
Позже Кулемзин сообщил, что в результате утреннего обстрела Петровского района по ул. Аносова погиб мужчина 1964 г. р.
Также о событиях дня читайте в обзоре "Огоньки в Киеве" в ответ на атаку на Белоруссию, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 6 октября
 
НовостиДонецкая Народная РеспубликаДонецкАлексей КулемзинВСУСВОВоенные преступленияобстрелыспортшкольникиДНРНовые регионы
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:00Учителя не нужны, сожжение портретов и другие поздравления. Итоги 6 октября на Украине
17:59СК РФ расследует очередные преступления ВФУ в отношении мирных жителей ДНР
17:46Нетаньяху: Израиль воюет на семи фронтах
17:11"Совершили убийство с особой жестокостью": СК РФ возбудил дело по факту деяний ВСУ в Курской области
16:54Правящая партия Грузии отвергла идею конфедерации с Южной Осетией и Абхазией
16:13ВСУ атаковали Кременную в ЛНР: погибла медсестра
15:52Донецк под обстрелами провёл спортивные соревнования школьников
15:14ВВС Израиля разбомбили школу в Газе, отчитавшись за удар по ХАМАС
14:49Потери ВСУ составили до 460 военнослужащих в боях с российской группировкой "Центр"
14:39СВО: в боях с российской "Южной" группировкой войск потери противника составили до 530 военнослужащих
14:26Потери ВСУ на Курском направлении превысили 20,8 тыс. военнослужащих
14:02Российский "Искандер-М" уничтожил контейнеровоз с боеприпасами в одесском порту "Южный"
13:03Пророссийские украинцы или антирусские релоканты? Скориков объяснил, кто нужнее для России
13:00"Огоньки в Киеве" в ответ на атаку на Белоруссию, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 6 октября
12:59Москва и Пекин комплексно обсуждают реализацию проекта "Сила Сибири 2"
12:32Украинские силовики проводят облавы в Сумах после визита Зеленского
12:16Российские мотострелки ликвидировали военнослужащих ВСУ, расстрелявших мирных жителей Курской области
12:00"Вокруг Булгакова": многочисленные "Маргариты" Михаила Булгакова
11:43Посол России завершил работу в США и вернулся на родину
11:29В США раскрыли подробности переговоров Трампа с Путиным о поставках оружия на Украину
Лента новостейМолния