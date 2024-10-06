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Донецк под обстрелами провёл спортивные соревнования школьников
Донецк под обстрелами провёл спортивные соревнования школьников - 06.10.2024 Украина.ру
Донецк под обстрелами провёл спортивные соревнования школьников
Ежедневно обстреливаемая артиллерией ВСУ столица Донецкой народной Республики находит возможности для проведения спортивных состязаний школьников. Об этом говорится в Telegram-канале донецкого градоначальника Алексея Кулемзина
2024-10-06T15:52
2024-10-06T15:52
2024-10-06T15:52
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алексей кулемзин
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сво
военные преступления
обстрелы
спорт
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Донецк с утра воскресенья 6 октября находится под обстрелами ВСУ, сказано в публикациях Кулемзина. В этот же день глава столицы ДНР сообщил о завершении в городе Открытых Республиканских соревнований по спортивной борьбе в дисциплине "греко-римская борьба" среди юношей на призы мастера спорта Советского Союза Р.И. Саплина, которое собрало более 160 спортсменов из Донецкой Народной Республики."Наши борцы спортивной школы № 9 достойно проявили себя на соревнованиях, завоевав 23 медали: 2 золотые, 5 серебряных и 16 бронзовых", - констатировал Кулемзин в поздравлениях участникам состязаний.Кулемзин также сообщил, что донецкие пловцы из спортивных школ № 6 и № 9 на Чемпионате и Первенстве Ростовской области по плаванию в г. Шахты получили 10 медалей, из которых шесть серебряных и четыре бронзовые."Юные Дончане из спортивной школы № 9 на Чемпионате и Первенстве Калужской области по плаванию завоевали 10 серебряных и 9 бронзовых медалей. Поздравляю юных спортсменов с заслуженными наградами! Молодцы!", - сообщил донецкий градоначальник в другой публикации.В этот же воскресный день Кулемзин сообщал о нескольких обстрелах столицы ДНР."Украинские нацисты с утра ведут обстрел Петровского района", - говорилось в первой публикации Telegram-канала донецкого градоначальника.Позже Кулемзин сообщил, что в результате утреннего обстрела Петровского района по ул. Аносова погиб мужчина 1964 г. р.Также о событиях дня читайте в обзоре "Огоньки в Киеве" в ответ на атаку на Белоруссию, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 6 октября
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новости, донецкая народная республика, донецк, алексей кулемзин, всу, сво, военные преступления, обстрелы, спорт, школьники, днр, новые регионы
Новости, Донецкая Народная Республика, Донецк, Алексей Кулемзин, ВСУ, СВО, Военные преступления, обстрелы, спорт, школьники, ДНР, Новые регионы
Донецк под обстрелами провёл спортивные соревнования школьников
Ежедневно обстреливаемая артиллерией ВСУ столица Донецкой народной Республики находит возможности для проведения спортивных состязаний школьников. Об этом говорится в Telegram-канале донецкого градоначальника Алексея Кулемзина
Донецк с утра воскресенья 6 октября находится под обстрелами ВСУ, сказано в публикациях
Кулемзина. В этот же день глава столицы ДНР сообщил о завершении в городе Открытых Республиканских соревнований по спортивной борьбе в дисциплине "греко-римская борьба" среди юношей на призы мастера спорта Советского Союза Р.И. Саплина, которое собрало более 160 спортсменов из Донецкой Народной Республики.
"Наши борцы спортивной школы № 9 достойно проявили себя на соревнованиях, завоевав 23 медали: 2 золотые, 5 серебряных и 16 бронзовых", - констатировал Кулемзин в поздравлениях участникам состязаний.
Кулемзин также сообщил, что донецкие пловцы из спортивных школ № 6 и № 9 на Чемпионате и Первенстве Ростовской области по плаванию в г. Шахты получили 10 медалей, из которых шесть серебряных и четыре бронзовые.
"Юные Дончане из спортивной школы № 9 на Чемпионате и Первенстве Калужской области по плаванию завоевали 10 серебряных и 9 бронзовых медалей. Поздравляю юных спортсменов с заслуженными наградами! Молодцы!", - сообщил донецкий градоначальник в другой публикации.
В этот же воскресный день Кулемзин сообщал о нескольких обстрелах столицы ДНР.
"Украинские нацисты с утра ведут обстрел Петровского района", - говорилось в первой публикации Telegram-канала донецкого градоначальника.
Позже Кулемзин сообщил, что в результате утреннего обстрела Петровского района по ул. Аносова погиб мужчина 1964 г. р.