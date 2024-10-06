Баранчик: Трёхмиллионная армия России решит все проблемы - 06.10.2024 Украина.ру
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Баранчик: Трёхмиллионная армия России решит все проблемы
Баранчик: Трёхмиллионная армия России решит все проблемы - 06.10.2024 Украина.ру
Баранчик: Трёхмиллионная армия России решит все проблемы
Россия быстрее победит при внутренней мобилизации и активном применении всех доступных ей средств. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политический аналитик Юрий Баранчик
2024-10-06T08:00
2024-10-06T08:00
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По его оценкам, сейчас на Украине проживает 25-30 миллионов человек, из них в зону СВО отправлено 600-800 тысяч человек. Мобилизационный ресурс России кратно превосходит украинский.По его словам, опыт двух мировых войн говорит о том, что наибольшие потери стороны несли в позиционных боях. Прорыв на стратегическую глубину тоже сопровождался потерями, однако они, по мнению Баранчика, были оправданы занятием территории.По мнению Баранчика, интересен также опыт вторжения ВСУ в Курскую область. Он свидетельствует о возможности концентрации войск и их успешном продвижении в наступательной операции, заметил аналитик.Полный текст интервью Юрий Баранчик: Если Россия не ударит по объектам ВСУ в Жешуве, США и Китай сварят ее на медленном огнечитайте на сайте Украина.руТем временем Украинским командирам военчастей разрешили мобилизовать мужчин, минуя военкоматы
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новости, россия, украина, днепропетровск, юрий баранчик, вооруженные силы украины, всу, минобороны рф, минобороны украины, мобилизация, сво
Новости, Россия, Украина, Днепропетровск, Юрий Баранчик, Вооруженные силы Украины, ВСУ, Минобороны РФ, Минобороны Украины, мобилизация, СВО

Баранчик: Трёхмиллионная армия России решит все проблемы

08:00 06.10.2024
 
© РИА Новости . Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкПразднование Дня ВМФ в городах России
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Россия быстрее победит при внутренней мобилизации и активном применении всех доступных ей средств. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политический аналитик Юрий Баранчик
По его оценкам, сейчас на Украине проживает 25-30 миллионов человек, из них в зону СВО отправлено 600-800 тысяч человек. Мобилизационный ресурс России кратно превосходит украинский.
"У нас население 145 миллионов – в пять раз больше. Следовательно, и на фронте у нас должно быть в пять раз больше людей. Умножаем 600-800 на пять и получаем цифру в 3 миллиона человек. Если бы у нас было столько людей, мы бы все проблемы порешали", - сказал Баранчик.
По его словам, опыт двух мировых войн говорит о том, что наибольшие потери стороны несли в позиционных боях. Прорыв на стратегическую глубину тоже сопровождался потерями, однако они, по мнению Баранчика, были оправданы занятием территории.
"Мы в СВО можем потерять 10 тысяч человек в позиционных боях, но линия фронта не сдвинется. А можем потерять 10 тысяч человек, но освободить Днепропетровск или Харьков", - сказал он.
По мнению Баранчика, интересен также опыт вторжения ВСУ в Курскую область. Он свидетельствует о возможности концентрации войск и их успешном продвижении в наступательной операции, заметил аналитик.
Полный текст интервью Юрий Баранчик: Если Россия не ударит по объектам ВСУ в Жешуве, США и Китай сварят ее на медленном огнечитайте на сайте Украина.ру
Тем временем Украинским командирам военчастей разрешили мобилизовать мужчин, минуя военкоматы
 
НовостиРоссияУкраинаДнепропетровскЮрий БаранчикВооруженные силы УкраиныВСУМинобороны РФМинобороны УкраинымобилизацияСВО
 
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