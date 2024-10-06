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Баранчик: Трёхмиллионная армия России решит все проблемы

Баранчик: Трёхмиллионная армия России решит все проблемы - 06.10.2024 Украина.ру

Баранчик: Трёхмиллионная армия России решит все проблемы

Россия быстрее победит при внутренней мобилизации и активном применении всех доступных ей средств. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политический аналитик Юрий Баранчик

2024-10-06T08:00

2024-10-06T08:00

2024-10-06T08:00

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По его оценкам, сейчас на Украине проживает 25-30 миллионов человек, из них в зону СВО отправлено 600-800 тысяч человек. Мобилизационный ресурс России кратно превосходит украинский.По его словам, опыт двух мировых войн говорит о том, что наибольшие потери стороны несли в позиционных боях. Прорыв на стратегическую глубину тоже сопровождался потерями, однако они, по мнению Баранчика, были оправданы занятием территории.По мнению Баранчика, интересен также опыт вторжения ВСУ в Курскую область. Он свидетельствует о возможности концентрации войск и их успешном продвижении в наступательной операции, заметил аналитик.Полный текст интервью Юрий Баранчик: Если Россия не ударит по объектам ВСУ в Жешуве, США и Китай сварят ее на медленном огнечитайте на сайте Украина.руТем временем Украинским командирам военчастей разрешили мобилизовать мужчин, минуя военкоматы

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