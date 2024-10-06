В США раскрыли подробности переговоров Трампа с Путиным о поставках оружия на Украину
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин принимает участие в саммите "Группы двадцати" в Гамбурге
Владимир Путин ясно дал понять Дональду Трампу ещё в 2017 году, к чему приведут поставки оружия из США на Украину. Об этом сообщила The New York Times
Издание рассмотрело политический "Гамбит Путина" в контексте реализации специальной военной операции России по демилитаризации и денацификации Украины. По мнению издания, уже в конце года ситуация может ухудшиться, так как есть вероятность возвращения в Белый Дом экс-президента Дональда Трампа.
"Корни враждебности Дональда Трампа по отношению к Украине — проблема с серьезными последствиями, если он будет избран снова, и их можно найти в череде событий, охватывающих 2016 и 2017 годы", - констатировала американская газета.
Она напомнила, что 7 июля 2017 года в Гамбурге состоялись переговоры Трампа с Путиным. Тогда президент США поинтересовался мнением российского коллеги о поставках Вашингтоном оружия на Украину.
Путин тогда ответил, что такой шаг США будет ошибочным, сообщило издание. В публикации также сказано, что президент России тогда предупредил, что Киев будет запрашивать всё больше военной помощи. После этого разговора глава Госдепа США Рекс Тиллерсон призывал правительство США "поработать над тем, чтобы изменить мнение президента по Украине".
В сентябре Владимир Зеленский прибыл визитом в США и провёл серию встреч с политиками этой страны. Как сообщила газета The Washington Post, он привёз некую новую "туманную" стратегию победы над Россией и не добился от Джо Байдена поддержки.
Накануне визита Зеленский подверг резкой критике Трампа и заявил о симпатиях кандидату от Демпартии на выборах президента США. Тем не менее, в сентябре Трамп встретился с Зеленским, после чего назвал его "величайшим торговцем", выманивающим из США миллиарды долларов.
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