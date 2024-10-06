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Высокомерные отказы ОБСЕ, спор о сбитом "Охотнике". Главное на Украине на утро 6 октября

Высокомерные отказы ОБСЕ, спор о сбитом "Охотнике". Главное на Украине на утро 6 октября - 06.10.2024 Украина.ру

Высокомерные отказы ОБСЕ, спор о сбитом "Охотнике". Главное на Украине на утро 6 октября

Россия с зимы этого года получила от ОБСЕ пять отказов на приглашение своих докладчиков. Украина пытается записать сбитый ВКС РФ российский беспилотник как свою победу

2024-10-06T08:06

2024-10-06T08:06

2024-10-06T09:34

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С зимы 2024 года Россия получила от председательства Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ) пять высокомерных отказов на приглашение высокопоставленных докладчиков из РФ для изложения позиции Москвы на Форуме, рассказала в интервью РИА Новости и.о. руководителя российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова.По её словам, в этом году ситуация на ФСОБ была "крайне нестабильной". Из-за конфронтационной линии, которую проводили председательствовавшие страны, которые всячески ущемляли интересы Москвы, российская делегация была вынуждена предпринимать жесткие ответные меры."Поясню, о чем речь. Со стороны стоявших у председательского штурвала Форума Кипра (зимой) и Хорватии (весной-летом) мы получили пять высокомерных отказов на приглашение российских высокопоставленных докладчиков для изложения нашей позиции на Форуме", — указала Жданова.Она сообщила, что "дошло до того, что даже российским студентам перекрыли доступ к подключению к заседаниям в качестве слушателей, хотя учащиеся из других государств ОБСЕ такую возможность имеют и активно ею пользуются"."В этих условиях российская делегация не присоединилась к консенсусу о проведении трети пленарных заседаний ФСОБ в летнем триместре. Исходим из того, что нормальная переговорная работа невозможна в условиях ущемления интересов Российской Федерации", — подытожила и.о. главы делегации.Ранее, 4 октября, РИА Новости со ссылкой на информированные источники сообщило, что Россия получит приглашение на заседание совета глав МИД государств Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, которое пройдет на Мальте в декабре."Россия тоже будет приглашена на министерскую встречу на Мальте", - сказал один из источников.При этом, согласно предоставленной агентству информации, приглашения ещё не были направлены никому из государств-участников.Российская сторона уже подтвердила свой интерес к присутствию на мероприятии, сообщили источники. По их данным, участие РФ в заседании в Валлетте обсуждалось в Нью-Йорке, где проходила неделя высокого уровня Генассамблеи ООН, на встрече глав МИД РФ и Мальты Сергея Лаврова и Иана Борча. Последний исполняет обязанности председателя ОБСЕ в 2024 году.Ожидается, что заседание совета глав министерств иностранных дел стран-членов ОБСЕ пройдёт в столице Мальты Валлетте 5 и 6 декабря.Ранее, 25 сентября, глава МИД России провёл встречу с главой МИД Мальты. Как сообщала пресс-служба министерства иностранных дел России, Лавров с Борчем обсудили кризис в ОБСЕ."Состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам повестки дня Организации. С российской стороны подчеркнута важность работы ОБСЕ в интересах всех государств-участников, а не отдельных групп стран. Обозначены пути преодоления кризисного положения дел в ОБСЕ и нормализации ее деятельности, в том числе в свете предстоящего заседания СМИД ОБСЕ в Валлетте (5-6 декабря)", - говорилось в сообщении о встрече Лаврова и Борча в среду на полях недели высокого уровня 79-й сессии ГА ООН.Встреча прошла по инициативе мальтийской стороны.До этого, 25 июня, по итогам встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко Лавров заявил, что ОБСЕ деградировала."Мы рассказали, как мы взаимодействуем в Организации Объединенных Наций, в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Несмотря на то, что эта последняя полностью деградировала и стала, по сути дела, обслуживать интересы Запада, но это и требует более эффективного противодействия подобным попыткам переписать, перечеркнуть все те принципы, которые с момента Хельсинкского заключительного акта были положены в основу деятельности ОБСЕ", - отметил Лавров.Он указал, что ОБСЕ не смогла стать организацией, которая заботится об интересах большинства своих членов, а "превратилась, по сути дела, в инструмент тех, кто из-за океана манипулирует европейскими процессами и уже в последние годы просто подчинил Европу своим интересам и убрал Европу как конкурента в экономической сфере".Спор об "Охотнике"Днём 5 октября в российском и украинском сегментах соцсетей начали распространяться видео со сбитым в небе над Донбассом летательным аппаратом. Украина поспешила заявить о том, что Воздушные силы ВСУ сбили Су-25. Однако затем некоторые украинские спикеры "подняли ставки" и заявили, что был сбит Су-34. Об этом, в частности, заявил руководитель Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Коваленко."Российский Су-34 уничтожен нашими воинами", - написал он в своём телеграм-канале.Однако позже оказалось, что глава Центра противодействия дезинформации СНБО мог дезинформировать своих подписчиков: появились данные, что сбит был новейший российский БПЛА "Охотник".Сам Коваленко исправил запись. Под новостью о "сбитом Су-34" он дописал: "Возможно, это был БПЛА "Охотник", продолжается анализ обломков".Позднее посвящённый военной авиации телеграм-канал Fighterbomber сообщил, что на деле сбит российский БПЛА."Короче, украинцы, выдыхайте. Все наши самолёты и экипажи дома. Живые, здоровые и целые. Ну а то что стало на беспилотник меньше, бывает. На то они и испытания", - отмечалось в публикации, появившейся спустя 7 минут после публикации Коваленко.Автор канала также указал на то, что означает потеря беспилотника в этом районе."Ну и да, товарищи украинцы, новость эту надо читать так: Россия начала массово использовать тяжёлые, ударные БПЛА "Иноходец" и "Охотник" в СВО. На данный момент ни одного поражения этих БПЛА средствами украинских ПВО не зафиксировано. А вот объективного контроля с этих БПЛА в сети предостаточно, причём большая часть ОК приписывается другим средствам поражения", - отметил автор канала Fighterbomber.Информацию подтвердил и инженер и ракетостроитель Алексей Васильев, который рассказал о том, что произошло на самом деле."Что произошло. Наш С-70, большой БПЛА, который задумывался как ведомый для Су-57, потерял канал управления в ходе боевого применения, из-за этого его сбил наш истребитель. Во избежание попадания к противнику. Конечно неприятно, но на войне как мы знаем, без потерь не бывает. Зато выяснилось, что сверхсекретная техника проходит обкатку на поле боя, а не только на полигонах", - отметил он.По словам Васильева, "прежние выводы о том, что следующее поколение боевых машин будет беспилотными, видимо будут признаны несколько преждевременными" и роль и место БПЛА в боевой авиации будет скорректировано, в том числе и по концепции С-70"."Вариант концепции со сверхзвуковым БПЛА "Гром", выглядит более предпочтительным, и универсальным по задачам. Так что этот боевой опыт может предотвратить развитие авиации по тупиковому пути", - подытожил инженер.Примечательно, что некоторые украинские СМИ высмеяли коллег за бравурный тон новостей о сбитом российском беспилотнике."С утра радость у "розовых". Сбили вначале Су-25, потом замахнулись на Су-34, потом по традиции начали считать его экспортирую стоимость, потом.. 1) На скрине падения видно, что объект слишком мал не то что для 34-ки, но и для Су-25. 2) Объект упал над подконтрольной Украине территорией. Самолёты ВКС РФ с весны 2022 и близко не залетают на чужую территорию, работая с кабрирования со сверхмалых высот или КАБами с предельных расстояний, чтобы не попадать под огонь ПВО. В общем, это ударный беспилотник, скорее всего "Охотник". Судя по крылу точно не "Иноходец". Так вот, это уже плохие новости для ВСУ: ВКС РФ начали активно использовать "Охотник"…", - писал 5 октября популярный на Украине телеграм-канал "ЗеРада".Российский военкор, член Совета по правам человека при президенте РФ Александр Коц отметил, что вряд ли Украина получит ценную информацию при анализе обломков дрона."Вряд ли противник что-то ценное извлечет из обломков - на таких машинах все ценное, как правило, оборудуется механизмами самоликвидации", - отметил он.По его словам, украинская сторона попытается выжать из произошедшего медийную победу."Это не помешает Киеву раздуть на ровном месте медийную перемогу. Смотрите, люди добрые, мы сбили новейший москальский супердрон! Ну, сбили, да не вы. С-70 "Охотник", как и его старший собрат истребитель Су-57 давно и успешно применяются в СВО. И они уже поразили не один десяток целей - и на земле, и в воздухе. С-70 играет роль "верного ведомого" Су-57, проводит разведку, выдает целеуказание и сам способен наносить удары высокоточным оружием. В паре они очень эффективны для прорыва системы ПВО. Но любое новое оружие имеет ряд "детских болезней", выявить которые можно только путём практической эксплуатации. И тот факт, что с опытным дроном что-то произошло в воздухе - обычное, в общем-то событие. Это его задача - погибнуть вместо человека. Зато у нас эти дроны есть. И пока Зеленский с протянутой рукой клянчит у Запада дальнобой, мы активно испытываем в бою свои разработки", - подчеркнул Коц.Также ряд экспертов уже предложил нанести артиллерийский удар по месту падения обломков, чтобы помешать украинским специалистам изучить строение беспилотника.О том, как сами украинские военнослужащие и эксперты оценивают ход специальной военной операции — в статье Дмитрия Ковалевича "Страдания по Угледару и миссия смертников. Украинские военные и эксперты о ситуации на фронте".

https://ukraina.ru/20241005/1057909588.html

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