Баранчик: Уничтожение инфраструктуры Украины в ходе СВО – это "сопутствующие потери"
В ходе военной спецоперации следует беречь жизни русских солдат и уничтожать то, что мешает победе и в итоге победителю не достанется. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политический аналитик Юрий Баранчик
России в реализации спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины следует руководствоваться только своими национальными интересами, убеждён политический аналитик. Исходя их этого и с учётом зарубежных практик, в частности, – военных операций США и Израиля, России не следует сдерживать себя в выборе сил и средств достижения целей. Поэтому, уверен Баранчик, мосты и другие инфраструктурные объекты на подконтрольной ВСУ территории следует рассматривать не сточки зрения использования после победы.
"Тут работает другая логика: "Зачем по ним бить, если они нам сами понадобятся". Хотя я не сомневаюсь, что украинцы их сами взорвут, как только мы приблизимся к Днепру. Во-первых, во время любой войны при отступлении взрываются даже самые малые мосты. Во-вторых, Украина будет понимать, что это уже – не их территория и что она сюда никогда не вернется. И я не понимаю, почему мы эти мосты бережем", - сказал он.
Баранчик также указал на тоннель в Закарпатье, через который проходит большое количество поставок из ЕС на Украину. Этот объект тоже, по его мнению, следует рассматривать в таком же ракурсе, как это делает правительство и армия Израиля при реализации своих национальных интересов.
"Да, потери будут, - сказал он. - Но Израиль недавно убил лидера "Хамас", вместе с его женой, невесткой и сыном, назвав это "сопутствующими потерями".
По мнению Баранчика, России не следует сдерживаться в применении ядерного оружия. За рубежом давно забыли о русской крови, пролитой ради освобождения Польши и других стран во время Второй мировой войны.
"Люди не ценят добра. Всех надо жестко прессовать. Посмотрите, что делают США и Израиль. Никто даже вякнуть в их сторону не смеет, - заявил политический аналитик.
Полный текст интервью Юрий Баранчик: Если Россия не ударит по объектам ВСУ в Жешуве, США и Китай сварят ее на медленном огнечитайте на сайте Украина.ру
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