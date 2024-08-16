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ВСУ безуспешно атаковали Крымский мост 12 ракетами из США
ВСУ безуспешно атаковали Крымский мост 12 ракетами из США - 16.08.2024 Украина.ру
ВСУ безуспешно атаковали Крымский мост 12 ракетами из США
Украинская армия несёт большие потери не только в живой силе, но и в поставленных Западом вооружениях. Об этом говорится в опубликованной 16 августа сводке Минобороны России
2024-08-16T13:59
2024-08-16T13:59
2024-08-16T13:59
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"Средствами противовоздушной обороны сегодня ночью отражен групповой удар двенадцатью оперативно-тактическими ракетами ATACMS производства США по Крымскому мосту. Все ракеты уничтожены", - проинформировало российское министерство.В его сообщении также отмечено, что силами Черноморского флота и ВКС России уничтожены три безэкипажных катера ВМС Украины. Ещё один вражеский катер был повреждён.За неделю российскими военнослужащими также были сбиты вертолёт Ми-8 ВВС Украины, восемь тактических ракет "Точка-У", 11 управляемых авиационных бомб "Hammer" производства Франции и JDAM производства США, четыре зенитные управляемые ракеты ЗРК "Patriot" производства США и "Бук-М1", 70 реактивных снарядов HIMARS производства США и "Vampire" чешского производства, а также 543 беспилотных летательных аппарата."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 638 самолетов, 279 вертолетов, 30050 беспилотных летательных аппаратов, 569 зенитных ракетных комплексов, 17307 танков и других боевых бронированных машин, 1406 боевых машин реактивных систем залпового огня, 13295 орудий полевой артиллерии и минометов, 24833 единицы специальной военной автомобильной техники", - сказано в официальном сообщении.Ранее обеспокоенность снабжением украинской армии в том числе ракетами ATACMS выразили в Минобороны США – подробности в публикации Штаты больше не могут удовлетворять аппетиты ВСУ в боеприпасах, разрыв с ВС РФ огромен - ПентагонКрымский мост был построен в рекордные сроки, став самым длинным мостом Европы. Киевские комментаторы заявляли о невозможности строительства такого объекта. После несбывшихся прогнозов о якобы неминуемом разрушении построенного моста украинские силовики предприняли серию атак на этот объект гражданской инфраструктуры.О развитии событий читайте в обзоре Украина.ру Белоруссия предупреждает, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 16 августа
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, сша, россия, украина, вооруженные силы украины, украинская армия, минобороны рф, всу, потери всу, сво, крымский мост, atacms, терроризм
Новости, США, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, украинская армия, Минобороны РФ, ВСУ, потери ВСУ, СВО, Крымский мост, ATACMS, терроризм
ВСУ безуспешно атаковали Крымский мост 12 ракетами из США
Украинская армия несёт большие потери не только в живой силе, но и в поставленных Западом вооружениях. Об этом говорится в опубликованной 16 августа сводке Минобороны России
"Средствами противовоздушной обороны сегодня ночью отражен групповой удар двенадцатью оперативно-тактическими ракетами ATACMS производства США по Крымскому мосту. Все ракеты уничтожены", - проинформировало российское министерство.
В его сообщении также отмечено, что силами Черноморского флота и ВКС России уничтожены три безэкипажных катера ВМС Украины. Ещё один вражеский катер был повреждён.
За неделю российскими военнослужащими также были сбиты вертолёт Ми-8 ВВС Украины, восемь тактических ракет "Точка-У", 11 управляемых авиационных бомб "Hammer" производства Франции и JDAM производства США, четыре зенитные управляемые ракеты ЗРК "Patriot" производства США и "Бук-М1", 70 реактивных снарядов HIMARS производства США и "Vampire" чешского производства, а также 543 беспилотных летательных аппарата.
"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 638 самолетов, 279 вертолетов, 30050 беспилотных летательных аппаратов, 569 зенитных ракетных комплексов, 17307 танков и других боевых бронированных машин, 1406 боевых машин реактивных систем залпового огня, 13295 орудий полевой артиллерии и минометов, 24833 единицы специальной военной автомобильной техники", - сказано в официальном сообщении.
Ранее обеспокоенность снабжением украинской армии в том числе ракетами ATACMS выразили в Минобороны США – подробности в публикации Штаты больше не могут удовлетворять аппетиты ВСУ в боеприпасах, разрыв с ВС РФ огромен - Пентагон
Крымский мост был построен в рекордные сроки, став самым длинным мостом Европы. Киевские комментаторы заявляли о невозможности строительства такого объекта. После несбывшихся прогнозов о якобы неминуемом разрушении построенного моста украинские силовики предприняли серию атак на этот объект гражданской инфраструктуры.