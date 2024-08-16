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ВСУ безуспешно атаковали Крымский мост 12 ракетами из США

ВСУ безуспешно атаковали Крымский мост 12 ракетами из США - 16.08.2024 Украина.ру

ВСУ безуспешно атаковали Крымский мост 12 ракетами из США

Украинская армия несёт большие потери не только в живой силе, но и в поставленных Западом вооружениях. Об этом говорится в опубликованной 16 августа сводке Минобороны России

2024-08-16T13:59

2024-08-16T13:59

2024-08-16T13:59

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"Средствами противовоздушной обороны сегодня ночью отражен групповой удар двенадцатью оперативно-тактическими ракетами ATACMS производства США по Крымскому мосту. Все ракеты уничтожены", - проинформировало российское министерство.В его сообщении также отмечено, что силами Черноморского флота и ВКС России уничтожены три безэкипажных катера ВМС Украины. Ещё один вражеский катер был повреждён.За неделю российскими военнослужащими также были сбиты вертолёт Ми-8 ВВС Украины, восемь тактических ракет "Точка-У", 11 управляемых авиационных бомб "Hammer" производства Франции и JDAM производства США, четыре зенитные управляемые ракеты ЗРК "Patriot" производства США и "Бук-М1", 70 реактивных снарядов HIMARS производства США и "Vampire" чешского производства, а также 543 беспилотных летательных аппарата."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 638 самолетов, 279 вертолетов, 30050 беспилотных летательных аппаратов, 569 зенитных ракетных комплексов, 17307 танков и других боевых бронированных машин, 1406 боевых машин реактивных систем залпового огня, 13295 орудий полевой артиллерии и минометов, 24833 единицы специальной военной автомобильной техники", - сказано в официальном сообщении.Ранее обеспокоенность снабжением украинской армии в том числе ракетами ATACMS выразили в Минобороны США – подробности в публикации Штаты больше не могут удовлетворять аппетиты ВСУ в боеприпасах, разрыв с ВС РФ огромен - ПентагонКрымский мост был построен в рекордные сроки, став самым длинным мостом Европы. Киевские комментаторы заявляли о невозможности строительства такого объекта. После несбывшихся прогнозов о якобы неминуемом разрушении построенного моста украинские силовики предприняли серию атак на этот объект гражданской инфраструктуры.О развитии событий читайте в обзоре Украина.ру Белоруссия предупреждает, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 16 августа

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новости, сша, россия, украина, вооруженные силы украины, украинская армия, минобороны рф, всу, потери всу, сво, крымский мост, atacms, терроризм