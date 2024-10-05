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"Украинский рядовой Райан" не согласится с "перемогой" начальства: эксперт об участи ВСУ в Угледаре
"Украинский рядовой Райан" не согласится с "перемогой" начальства: эксперт об участи ВСУ в Угледаре - 05.10.2024 Украина.ру
"Украинский рядовой Райан" не согласится с "перемогой" начальства: эксперт об участи ВСУ в Угледаре
Группировка украинской армии в угледарском укрепрайоне выдерживала напор и натиск российской армии ценой огромных потерь. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт и медиаконсультант Александр Зимовский
2024-10-05T06:45
2024-10-05T06:45
2024-10-05T06:45
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"72-я бригада ВСУ сидела в Угледаре уже два года и за это время восемь раз была уничтожена. Существует только управление этой бригады. А люди, которые сели оборонять Угледар в 2022 году, давно уже лежат в пыли и в щебенке. Там уже подсолнухи на их останках взошли", - констатировал Зимовский.Он отметил, что Киев мог направлять в Угледар пополнение до тех пор, пока российские войска не взяли дороги под огневой контроль и потом их перекрыли. Ввиду этого остатки украинского пополнения вынуждены били покидать Угледар с разной степенью организованности."Точнее, выходить они начали давно. Просто только сейчас был опубликован официальный приказ командования покинуть Угледар. И Украина превращает оставление Угледара в свою очередную "перемогу". Якобы они обдурили русских и вырвались из окружения. "Все добре, наши хлопцы спасены". Хотя украинский "рядовой Райан" с ними бы не согласился", - сказал Зимовский. По его словам, ВСУ за два года потеряли в боях за Угледар около 30-40 тысяч человек. Эти цифры взяты по штатному расписанию 72-й бригады и сроку их пребывания."Ротация проводилась, пополнение поступало, а утилизированные оставались лежать",- резюмировал Зимовский. Полный текст интервью Александр Зимовский: Россия в Угледаре втоптала ВСУ в пыль и готова сразиться с новой 500-тысячной армией читайте на сайте Украина.руТакже на эту тему: Подкрепление без подкрепления: на Украине объяснили "локальный обвал фронта" в Угледаре
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новости, угледар, украина, россия, всу, потери всу, сво, минобороны рф, минобороны украины
Новости, Угледар, Украина, Россия, ВСУ, потери ВСУ, СВО, Минобороны РФ, Минобороны Украины
"Украинский рядовой Райан" не согласится с "перемогой" начальства: эксперт об участи ВСУ в Угледаре
Группировка украинской армии в угледарском укрепрайоне выдерживала напор и натиск российской армии ценой огромных потерь. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт и медиаконсультант Александр Зимовский
"72-я бригада ВСУ сидела в Угледаре уже два года и за это время восемь раз была уничтожена. Существует только управление этой бригады. А люди, которые сели оборонять Угледар в 2022 году, давно уже лежат в пыли и в щебенке. Там уже подсолнухи на их останках взошли", - констатировал Зимовский.
Он отметил, что Киев мог направлять в Угледар пополнение до тех пор, пока российские войска не взяли дороги под огневой контроль и потом их перекрыли. Ввиду этого остатки украинского пополнения вынуждены били покидать Угледар с разной степенью организованности.
"Точнее, выходить они начали давно. Просто только сейчас был опубликован официальный приказ командования покинуть Угледар. И Украина превращает оставление Угледара в свою очередную "перемогу". Якобы они обдурили русских и вырвались из окружения. "Все добре, наши хлопцы спасены". Хотя украинский "рядовой Райан" с ними бы не согласился", -
сказал Зимовский.
По его словам, ВСУ за два года потеряли в боях за Угледар около 30-40 тысяч человек. Эти цифры взяты по штатному расписанию 72-й бригады и сроку их пребывания.
"Ротация проводилась, пополнение поступало, а утилизированные оставались лежать",- резюмировал Зимовский.