https://ukraina.ru/20241005/1057862751.html

Медиаконсультант оценил выгоды Киева от оккупации Курской области

Медиаконсультант оценил выгоды Киева от оккупации Курской области - 05.10.2024 Украина.ру

Медиаконсультант оценил выгоды Киева от оккупации Курской области

Армия России перемалывает украинский оккупационный контингент в Курской области в то время, когда Киев пожинает плоды своей медийной акции. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт и медиаконсультант Александр Зимовский

2024-10-05T06:15

2024-10-05T06:15

2024-10-05T06:15

новости

курская область

киев

россия

всу

сво

владимир зеленский

кто

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/09/17/1057633071_0:66:1280:786_1920x0_80_0_0_d915da25d4bcc569347a198e22b195a2.jpg.webp

"Посмотрите, какой это был громадный пиар: "Украина еще может атаковать и захватывать русские территории. По русской земле едут германские танки, как 80 лет назад". Газеты шумели целый месяц. Слава Зеленского как величайшего полководца всех времен и народов стремительно росла", - сказал он, оценивая выгоды официального Киева от курской авантюры.По мнению Зимовского, в Курской области на третий месяц операции идёт добросовестное перемалывание 30-тысячной группировки ВСУ. Уничтожение техники идёт "в промышленных масштабах"."Тем более, со стороны Москвы не было никакой истерической реакции ("В 24 часа очистить Курскую область" и "Всех уволю – догоню"). Было принято оптимальное военное решение. Были переброшены военные части, которые умеют воевать на этой территории (большое процентное соотношение спецназа и обычной мотострелковой пехоты). Решают эти задачи они весьма успешно, в шею их никто не гонит. А Украина свои 15 минут славы получила. Тут вопросов нет", - констатировал медиаконсультант.Украинские войска атаковали Курскую область утром 6 августа. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). СК РФ возбудил уголовное дело по факту вторжения ВСУ в Курскую область. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием. В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера.Полный текст интервью Александр Зимовский: Россия в Угледаре втоптала ВСУ в пыль и готова сразиться с новой 500-тысячной армией читайте на сайте Украина.руТакже на эту тему: ВСУ рискуют лучшими танками при нападении на Курскую область - Forbes

курская область

киев

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, курская область, киев, россия, всу, сво, владимир зеленский, кто