Медиаконсультант оценил выгоды Киева от оккупации Курской области
© Сухопутные войска УкраиныСуджа
© Сухопутные войска Украины
Армия России перемалывает украинский оккупационный контингент в Курской области в то время, когда Киев пожинает плоды своей медийной акции. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт и медиаконсультант Александр Зимовский
"Посмотрите, какой это был громадный пиар: "Украина еще может атаковать и захватывать русские территории. По русской земле едут германские танки, как 80 лет назад". Газеты шумели целый месяц. Слава Зеленского как величайшего полководца всех времен и народов стремительно росла", - сказал он, оценивая выгоды официального Киева от курской авантюры.
По мнению Зимовского, в Курской области на третий месяц операции идёт добросовестное перемалывание 30-тысячной группировки ВСУ. Уничтожение техники идёт "в промышленных масштабах".
"Тем более, со стороны Москвы не было никакой истерической реакции ("В 24 часа очистить Курскую область" и "Всех уволю – догоню"). Было принято оптимальное военное решение. Были переброшены военные части, которые умеют воевать на этой территории (большое процентное соотношение спецназа и обычной мотострелковой пехоты). Решают эти задачи они весьма успешно, в шею их никто не гонит. А Украина свои 15 минут славы получила. Тут вопросов нет", - констатировал медиаконсультант.
Украинские войска атаковали Курскую область утром 6 августа. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). СК РФ возбудил уголовное дело по факту вторжения ВСУ в Курскую область. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием. В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера.
Полный текст интервью Александр Зимовский: Россия в Угледаре втоптала ВСУ в пыль и готова сразиться с новой 500-тысячной армией читайте на сайте Украина.ру
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