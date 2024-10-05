Медиаконсультант оценил выгоды Киева от оккупации Курской области - 05.10.2024 Украина.ру
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Медиаконсультант оценил выгоды Киева от оккупации Курской области
Медиаконсультант оценил выгоды Киева от оккупации Курской области - 05.10.2024 Украина.ру
Медиаконсультант оценил выгоды Киева от оккупации Курской области
Армия России перемалывает украинский оккупационный контингент в Курской области в то время, когда Киев пожинает плоды своей медийной акции. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт и медиаконсультант Александр Зимовский
2024-10-05T06:15
2024-10-05T06:15
новости
курская область
киев
россия
всу
сво
владимир зеленский
кто
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"Посмотрите, какой это был громадный пиар: "Украина еще может атаковать и захватывать русские территории. По русской земле едут германские танки, как 80 лет назад". Газеты шумели целый месяц. Слава Зеленского как величайшего полководца всех времен и народов стремительно росла", - сказал он, оценивая выгоды официального Киева от курской авантюры.По мнению Зимовского, в Курской области на третий месяц операции идёт добросовестное перемалывание 30-тысячной группировки ВСУ. Уничтожение техники идёт "в промышленных масштабах"."Тем более, со стороны Москвы не было никакой истерической реакции ("В 24 часа очистить Курскую область" и "Всех уволю – догоню"). Было принято оптимальное военное решение. Были переброшены военные части, которые умеют воевать на этой территории (большое процентное соотношение спецназа и обычной мотострелковой пехоты). Решают эти задачи они весьма успешно, в шею их никто не гонит. А Украина свои 15 минут славы получила. Тут вопросов нет", - констатировал медиаконсультант.Украинские войска атаковали Курскую область утром 6 августа. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). СК РФ возбудил уголовное дело по факту вторжения ВСУ в Курскую область. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием. В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера.Полный текст интервью Александр Зимовский: Россия в Угледаре втоптала ВСУ в пыль и готова сразиться с новой 500-тысячной армией читайте на сайте Украина.руТакже на эту тему: ВСУ рискуют лучшими танками при нападении на Курскую область - Forbes
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Новости
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Украина.ру
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4.7
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editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, курская область, киев, россия, всу, сво, владимир зеленский, кто
Новости, Курская область, Киев, Россия, ВСУ, СВО, Владимир Зеленский, КТО

Медиаконсультант оценил выгоды Киева от оккупации Курской области

06:15 05.10.2024
 
© Сухопутные войска УкраиныСуджа
Суджа
© Сухопутные войска Украины
Читать в
Армия России перемалывает украинский оккупационный контингент в Курской области в то время, когда Киев пожинает плоды своей медийной акции. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт и медиаконсультант Александр Зимовский
"Посмотрите, какой это был громадный пиар: "Украина еще может атаковать и захватывать русские территории. По русской земле едут германские танки, как 80 лет назад". Газеты шумели целый месяц. Слава Зеленского как величайшего полководца всех времен и народов стремительно росла", - сказал он, оценивая выгоды официального Киева от курской авантюры.
По мнению Зимовского, в Курской области на третий месяц операции идёт добросовестное перемалывание 30-тысячной группировки ВСУ. Уничтожение техники идёт "в промышленных масштабах".
"Тем более, со стороны Москвы не было никакой истерической реакции ("В 24 часа очистить Курскую область" и "Всех уволю – догоню"). Было принято оптимальное военное решение. Были переброшены военные части, которые умеют воевать на этой территории (большое процентное соотношение спецназа и обычной мотострелковой пехоты). Решают эти задачи они весьма успешно, в шею их никто не гонит. А Украина свои 15 минут славы получила. Тут вопросов нет", - констатировал медиаконсультант.
Украинские войска атаковали Курскую область утром 6 августа. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). СК РФ возбудил уголовное дело по факту вторжения ВСУ в Курскую область. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием. В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера.
Полный текст интервью Александр Зимовский: Россия в Угледаре втоптала ВСУ в пыль и готова сразиться с новой 500-тысячной армией читайте на сайте Украина.ру
Также на эту тему: ВСУ рискуют лучшими танками при нападении на Курскую область - Forbes
 
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