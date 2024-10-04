"Украинские военные в панике убегали с позиций": МО РФ об освобождении Угледара - 04.10.2024 Украина.ру
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"Украинские военные в панике убегали с позиций": МО РФ об освобождении Угледара
"Украинские военные в панике убегали с позиций": МО РФ об освобождении Угледара - 04.10.2024 Украина.ру
"Украинские военные в панике убегали с позиций": МО РФ об освобождении Угледара
Украинские военнослужащие начали в панике убегать с позиций, когда кольцо вокруг Угледара стало сжиматься и российские войска взяли под контроль последний путь отхода на север. Об этом сообщили в Минобороны РФ
2024-10-04T07:14
2024-10-04T07:19
новости
россия
угледар
украина
минобороны
вооруженные силы украины
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Подавить сопротивление, по данным министерства, удалось в том числе при огневой поддержке снайперских групп, они окопались в засаде вокруг города и наносили точечные удары по ВСУ.В Минобороны заявили, что украинское командование бросило на защиту Угледара самые боеспособные подразделения и в итоге потеряло значительную часть элитных формирований и много бронетехники.Также в ведомстве отметили, что российским военнослужащим еще в сентябре стало понятно, что оборона ВСУ в Угледаре обречена, когда пехота прорвалась одновременно с двух флангов.Накануне МО РФ сообщало об освобождении Угледара.Подробнее - в материале Егора Леева Удар по Курской АЭС, освобождение Угледара. Итоги 3 октября на Украине на сайте Украина.ру.
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новости, россия, угледар, украина, минобороны, вооруженные силы украины
Новости, Россия, Угледар, Украина, Минобороны, Вооруженные силы Украины

"Украинские военные в панике убегали с позиций": МО РФ об освобождении Угледара

07:14 04.10.2024 (обновлено: 07:19 04.10.2024)
 
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37 отдельная бригада морской пехоты ВСУ - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / 37 отдельная бригада морской пехоты ВСУ
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Украинские военнослужащие начали в панике убегать с позиций, когда кольцо вокруг Угледара стало сжиматься и российские войска взяли под контроль последний путь отхода на север. Об этом сообщили в Минобороны РФ
Подавить сопротивление, по данным министерства, удалось в том числе при огневой поддержке снайперских групп, они окопались в засаде вокруг города и наносили точечные удары по ВСУ.
В Минобороны заявили, что украинское командование бросило на защиту Угледара самые боеспособные подразделения и в итоге потеряло значительную часть элитных формирований и много бронетехники.
Также в ведомстве отметили, что российским военнослужащим еще в сентябре стало понятно, что оборона ВСУ в Угледаре обречена, когда пехота прорвалась одновременно с двух флангов.
Накануне МО РФ сообщало об освобождении Угледара.
Подробнее - в материале Егора Леева Удар по Курской АЭС, освобождение Угледара. Итоги 3 октября на Украине на сайте Украина.ру.
 
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