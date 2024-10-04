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Эксперт: Стороны ближневосточного конфликта перешли все "красные линии"

Эксперт: Стороны ближневосточного конфликта перешли все "красные линии" - 04.10.2024 Украина.ру

Эксперт: Стороны ближневосточного конфликта перешли все "красные линии"

Израиль и другие участники ближневосточного конфликта сделали шаги навстречу эскалации. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказала политолог-международник, востоковед Елена Супонина

2024-10-04T04:45

2024-10-04T04:45

2024-10-04T04:45

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биньямин нетаньяху

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"Стороны уже перешли все "красные линии", в том числе и Израиль. Последний скорее всего через какое-то время (в течение либо ближайших дней, либо недель) нанесет ответный удар по территории Ирана", - сказала востоковед.По её мнению, самые опасные "красные линии" в нынешней ситуации — это применение оружия массового поражения. При этом актуализировалась проблема ядерной безопасности.Полный текст интервью Елена Супонина: Израиль и Иран перешли все "красные линии", кроме ядерной читайте на сайте Украина.руО том, почему США утратили контроль над Израилем на фоне нарастающей сотроты конфликта на Украине, в интервью Анны Черкасовой с профессором МГИМО МИД России Дмитрий Данилов: У НАТО нет кадров для войны с Россией, а Иран замер на опасном перекрестке.Тем временем Глава МИД Израиля объявил генерального секретаря ООН персоной нон-грата

израиль

иран

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новости, израиль, иран, биньямин нетаньяху, ближний восток, военная эскалация, ядерная безопасность, ядерная угроза, ядерное оружие, международные отношения, международная политика