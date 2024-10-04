Эксперт: Стороны ближневосточного конфликта перешли все "красные линии" - 04.10.2024 Украина.ру
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Эксперт: Стороны ближневосточного конфликта перешли все "красные линии"
Эксперт: Стороны ближневосточного конфликта перешли все "красные линии" - 04.10.2024 Украина.ру
Эксперт: Стороны ближневосточного конфликта перешли все "красные линии"
Израиль и другие участники ближневосточного конфликта сделали шаги навстречу эскалации. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказала политолог-международник, востоковед Елена Супонина
2024-10-04T04:45
2024-10-04T04:45
новости
израиль
иран
биньямин нетаньяху
ближний восток
военная эскалация
ядерная безопасность
ядерная угроза
ядерное оружие
международные отношения
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"Стороны уже перешли все "красные линии", в том числе и Израиль. Последний скорее всего через какое-то время (в течение либо ближайших дней, либо недель) нанесет ответный удар по территории Ирана", - сказала востоковед.По её мнению, самые опасные "красные линии" в нынешней ситуации — это применение оружия массового поражения. При этом актуализировалась проблема ядерной безопасности.Полный текст интервью Елена Супонина: Израиль и Иран перешли все "красные линии", кроме ядерной читайте на сайте Украина.руО том, почему США утратили контроль над Израилем на фоне нарастающей сотроты конфликта на Украине, в интервью Анны Черкасовой с профессором МГИМО МИД России Дмитрий Данилов: У НАТО нет кадров для войны с Россией, а Иран замер на опасном перекрестке.Тем временем Глава МИД Израиля объявил генерального секретаря ООН персоной нон-грата
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новости, израиль, иран, биньямин нетаньяху, ближний восток, военная эскалация, ядерная безопасность, ядерная угроза, ядерное оружие, международные отношения, международная политика
Новости, Израиль, Иран, Биньямин Нетаньяху, Ближний Восток, военная эскалация, ядерная безопасность, ядерная угроза, Ядерное оружие, международные отношения, Международная политика

Эксперт: Стороны ближневосточного конфликта перешли все "красные линии"

04:45 04.10.2024
 
Фото: скриншот телепрограммы "60 минут", Елена Супонина
Фото: скриншот телепрограммы 60 минут, Елена Супонина
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Израиль и другие участники ближневосточного конфликта сделали шаги навстречу эскалации. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказала политолог-международник, востоковед Елена Супонина
"Стороны уже перешли все "красные линии", в том числе и Израиль. Последний скорее всего через какое-то время (в течение либо ближайших дней, либо недель) нанесет ответный удар по территории Ирана", - сказала востоковед.
По её мнению, самые опасные "красные линии" в нынешней ситуации — это применение оружия массового поражения. При этом актуализировалась проблема ядерной безопасности.

"Тель-Авив, хотя и не признает, но располагает ядерными боеголовками. Иран интенсивно работает над мирной атомной программой. А израильский премьер-министр Нетаньяху даже не скрывает, что хотел бы нанести удары по этим объектам", - сказала Супонина.

Полный текст интервью Елена Супонина: Израиль и Иран перешли все "красные линии", кроме ядерной читайте на сайте Украина.ру
О том, почему США утратили контроль над Израилем на фоне нарастающей сотроты конфликта на Украине, в интервью Анны Черкасовой с профессором МГИМО МИД России Дмитрий Данилов: У НАТО нет кадров для войны с Россией, а Иран замер на опасном перекрестке.
Тем временем Глава МИД Израиля объявил генерального секретаря ООН персоной нон-грата
 
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