Пугают обстрелы и коррупция: военные подрядчики США тянут с контрактами на Украине - 07.08.2024 Украина.ру
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Пугают обстрелы и коррупция: военные подрядчики США тянут с контрактами на Украине
Пугают обстрелы и коррупция: военные подрядчики США тянут с контрактами на Украине - 07.08.2024 Украина.ру
Пугают обстрелы и коррупция: военные подрядчики США тянут с контрактами на Украине
Американские военные подрядчики обеспокоены коррупцией и безопасностью совместного производства на Украине и поэтому не спешат заключать контракты. Об этом сообщает портал Defense One
2024-08-07T11:47
2024-08-07T11:47
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"Несколько американских оборонных компаний рассматривают совместное производство внутри Украины, но остаются вопросы о безопасности ведения бизнеса в зоне войны, сохранении коррупции и долгосрочного экономического потенциала. Пентагон оказывает давление на американских военных подрядчиков, чтобы те расширили сотрудничество с украинскими коллегами, но американские фирмы медленнее подписывают контракты, чем европейские компании", - рассказал представитель госдепартамента США.По его словам, беспокойство вызывает безопасность сотрудников и учреждений, а также коррупция и страхование политических рисков.Однако, по его словам, правительство США нацелено на то, чтобы увеличить число компаний, сотрудничающих с Украиной.Ранее издание Breaking Defense со ссылкой на представителя военно-промышленной корпорации Northrop Grumman сообщало, что эта компания стала первым американским оборонным подрядчиком, заключившим с Киевом договор о производстве снарядов среднего калибра на Украине.Подробнее о коррупции на Украине - в материале Офис Зеленского вводит цензуру, чтобы дипломаты не рассказывали о коррупции - депутат ВР на сайте Украина.ру.
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Новости, Украина, США, Киев, коррупция, производство

Пугают обстрелы и коррупция: военные подрядчики США тянут с контрактами на Украине

11:47 07.08.2024
 
© Фото : Andrei NovitskyФлаги Украина США
Флаги Украина США - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
© Фото : Andrei Novitsky
Читать в
Американские военные подрядчики обеспокоены коррупцией и безопасностью совместного производства на Украине и поэтому не спешат заключать контракты. Об этом сообщает портал Defense One
"Несколько американских оборонных компаний рассматривают совместное производство внутри Украины, но остаются вопросы о безопасности ведения бизнеса в зоне войны, сохранении коррупции и долгосрочного экономического потенциала. Пентагон оказывает давление на американских военных подрядчиков, чтобы те расширили сотрудничество с украинскими коллегами, но американские фирмы медленнее подписывают контракты, чем европейские компании", - рассказал представитель госдепартамента США.
По его словам, беспокойство вызывает безопасность сотрудников и учреждений, а также коррупция и страхование политических рисков.
"Я думаю, наша индустрия действительно стремится (к сотрудничеству - ред.), но в то же время это должно иметь смысл с точки зрения ведения бизнеса, так ведь? Финансирование также является проблемой... Разумеется, вызывает опасения коррупция", - добавил чиновник.
Однако, по его словам, правительство США нацелено на то, чтобы увеличить число компаний, сотрудничающих с Украиной.
Ранее издание Breaking Defense со ссылкой на представителя военно-промышленной корпорации Northrop Grumman сообщало, что эта компания стала первым американским оборонным подрядчиком, заключившим с Киевом договор о производстве снарядов среднего калибра на Украине.
Подробнее о коррупции на Украине - в материале Офис Зеленского вводит цензуру, чтобы дипломаты не рассказывали о коррупции - депутат ВР на сайте Украина.ру.
 
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