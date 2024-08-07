https://ukraina.ru/20240807/1056730360.html
Пугают обстрелы и коррупция: военные подрядчики США тянут с контрактами на Украине
Пугают обстрелы и коррупция: военные подрядчики США тянут с контрактами на Украине - 07.08.2024 Украина.ру
Пугают обстрелы и коррупция: военные подрядчики США тянут с контрактами на Украине
Американские военные подрядчики обеспокоены коррупцией и безопасностью совместного производства на Украине и поэтому не спешат заключать контракты. Об этом сообщает портал Defense One
2024-08-07T11:47
2024-08-07T11:47
2024-08-07T11:47
новости
украина
сша
киев
коррупция
производство
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/63/1018636365_0:57:886:555_1920x0_80_0_0_cf76db35ac807f4e37c2be54544259ad.jpg
"Несколько американских оборонных компаний рассматривают совместное производство внутри Украины, но остаются вопросы о безопасности ведения бизнеса в зоне войны, сохранении коррупции и долгосрочного экономического потенциала. Пентагон оказывает давление на американских военных подрядчиков, чтобы те расширили сотрудничество с украинскими коллегами, но американские фирмы медленнее подписывают контракты, чем европейские компании", - рассказал представитель госдепартамента США.По его словам, беспокойство вызывает безопасность сотрудников и учреждений, а также коррупция и страхование политических рисков.Однако, по его словам, правительство США нацелено на то, чтобы увеличить число компаний, сотрудничающих с Украиной.Ранее издание Breaking Defense со ссылкой на представителя военно-промышленной корпорации Northrop Grumman сообщало, что эта компания стала первым американским оборонным подрядчиком, заключившим с Киевом договор о производстве снарядов среднего калибра на Украине.Подробнее о коррупции на Украине - в материале Офис Зеленского вводит цензуру, чтобы дипломаты не рассказывали о коррупции - депутат ВР на сайте Украина.ру.
украина
сша
киев
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/63/1018636365_0:0:886:666_1920x0_80_0_0_62e6c31739071a170adbf4b0eb2b0bf1.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, сша, киев, коррупция, производство
Новости, Украина, США, Киев, коррупция, производство
Пугают обстрелы и коррупция: военные подрядчики США тянут с контрактами на Украине
Американские военные подрядчики обеспокоены коррупцией и безопасностью совместного производства на Украине и поэтому не спешат заключать контракты. Об этом сообщает портал Defense One
"Несколько американских оборонных компаний рассматривают совместное производство внутри Украины, но остаются вопросы о безопасности ведения бизнеса в зоне войны, сохранении коррупции и долгосрочного экономического потенциала. Пентагон оказывает давление на американских военных подрядчиков, чтобы те расширили сотрудничество с украинскими коллегами, но американские фирмы медленнее подписывают контракты, чем европейские компании", - рассказал представитель госдепартамента США.
По его словам, беспокойство вызывает безопасность сотрудников и учреждений, а также коррупция и страхование политических рисков.
"Я думаю, наша индустрия действительно стремится (к сотрудничеству - ред.), но в то же время это должно иметь смысл с точки зрения ведения бизнеса, так ведь? Финансирование также является проблемой... Разумеется, вызывает опасения коррупция", - добавил чиновник.
Однако, по его словам, правительство США нацелено на то, чтобы увеличить число компаний, сотрудничающих с Украиной.
Ранее издание Breaking Defense со ссылкой на представителя военно-промышленной корпорации Northrop Grumman сообщало, что эта компания стала первым американским оборонным подрядчиком, заключившим с Киевом договор о производстве снарядов среднего калибра на Украине.