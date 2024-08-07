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Пугают обстрелы и коррупция: военные подрядчики США тянут с контрактами на Украине

Пугают обстрелы и коррупция: военные подрядчики США тянут с контрактами на Украине - 07.08.2024 Украина.ру

Пугают обстрелы и коррупция: военные подрядчики США тянут с контрактами на Украине

Американские военные подрядчики обеспокоены коррупцией и безопасностью совместного производства на Украине и поэтому не спешат заключать контракты. Об этом сообщает портал Defense One

2024-08-07T11:47

2024-08-07T11:47

2024-08-07T11:47

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"Несколько американских оборонных компаний рассматривают совместное производство внутри Украины, но остаются вопросы о безопасности ведения бизнеса в зоне войны, сохранении коррупции и долгосрочного экономического потенциала. Пентагон оказывает давление на американских военных подрядчиков, чтобы те расширили сотрудничество с украинскими коллегами, но американские фирмы медленнее подписывают контракты, чем европейские компании", - рассказал представитель госдепартамента США.По его словам, беспокойство вызывает безопасность сотрудников и учреждений, а также коррупция и страхование политических рисков.Однако, по его словам, правительство США нацелено на то, чтобы увеличить число компаний, сотрудничающих с Украиной.Ранее издание Breaking Defense со ссылкой на представителя военно-промышленной корпорации Northrop Grumman сообщало, что эта компания стала первым американским оборонным подрядчиком, заключившим с Киевом договор о производстве снарядов среднего калибра на Украине.Подробнее о коррупции на Украине - в материале Офис Зеленского вводит цензуру, чтобы дипломаты не рассказывали о коррупции - депутат ВР на сайте Украина.ру.

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новости, украина, сша, киев, коррупция, производство