Директор ИНИОН РАН объяснил, почему не стоит уповать на скорое улучшение отношений России с ЕС - 28.09.2024 Украина.ру
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Директор ИНИОН РАН объяснил, почему не стоит уповать на скорое улучшение отношений России с ЕС
Директор ИНИОН РАН объяснил, почему не стоит уповать на скорое улучшение отношений России с ЕС - 28.09.2024 Украина.ру
Директор ИНИОН РАН объяснил, почему не стоит уповать на скорое улучшение отношений России с ЕС
Несмотря на значительный успех правых и левых оппозиционеров на выборах в ФРГ, надеяться на скорое потепление отношений Запада с Москвой не стоит. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор и главный научный сотрудник ИНИОН РАН, член-корреспондент РАН Алексей Кузнецов
2024-09-28T07:35
2024-09-28T07:35
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"У меня нет особых надежд на потепление в российских отношениях с ЕС. Слишком долго проводится во многих странах, включая Германию, антироссийская политика, подкрепленная изощренной пропагандой", - сказал директор и главный научный сотрудник ИНИОН РАН.Он напомнил, что проблемы в отношениях России и ЕС начались в конце 1990-х годов, когда немало видных политиков в странах ЕС поддержали террористов на Северном Кавказе. К 2005–2006 годам отношения России и ЕС находились в глубоком кризисе. Почти не дали реальных результатов планы действий построения четырёх пресловутых "общих пространств". В частности, была провалена задача введения взаимного безвизового режима для краткосрочных поездок граждан, заблокирована работа над новым долгосрочным соглашением между ЕС и РФ."Нарыв лопнул в 2007–2008 годах, - констатировал эксперт. - Сначала произошло игнорирование Мюнхенской речи Владимира Путина, потом случилась трагедия в Южной Осетии. К 2013–2014 годам, когда ЕС поддержал государственный переворот на Украине, чтобы "оторвать" страну от создававшегося интеграционного проекта ключевых республик бывшего СССР, у серьезных экспертов иллюзий уже не было".Затем последовало непризнание референдума в Крыму, игнорирование фактора ЕАЭС, поддержка репрессий, а затем и войны против русских на Украине, многочисленные санкционные пакеты и многое другое, напомнил директор и главный научный сотрудник ИНИОН РАН."И в России, и в ЕС уже выросло поколение, которое не помнит краткого "розового периода" дружбы России и западных европейцев, когда по крайней мере в нашей стране были иллюзии о возможности построения "общего дома" от Лиссабона до Владивостока, интеграции России в "большую восьмерку" и ОЭСР. Зато уроки истории с варварскими грабежами России многонациональными ордами европейцев и в период Отечественной войны 1812 года, и в период Крымской войны, и уж тем более их зверства в годы Великой Отечественной войны не забыты", - констатировал Кузнецов.По его мнению, с учётом таких реалий "нет никаких признаков того, что в Европе в ближайшие 5–10 лет к власти придут политики иного типа"."Так что уповать можно лишь на прекращение прокси-войны НАТО против России на Украине, а также некоторое ослабление торговых войн", - сказал учёный.Полный текст интервью Алексей Кузнецов: Пока Европа помнит вкус русской крови, шанса с Россией у нее нет читайте на сайте Украина.руТакже на эту тему публикация Павла Котова "Отвечаем на вопросы АдГ, которые правительство Германии предпочитает игнорировать".
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новости, россия, германия, николай кузнецов, владимир путин, ес, еаэс, кавказ, геополитика, евразия, евразийская интеграция, евразийство, евразийский союз, международные отношения, международная политика, нато, украина-нато, антироссийские санкции, крым, чей крым, безвизовый режим, северный кавказ, чечня, ссср, история ссср, бывший ссср, постсоветское пространство, европа
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Директор ИНИОН РАН объяснил, почему не стоит уповать на скорое улучшение отношений России с ЕС

07:35 28.09.2024
 
© РИА Новости . Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкФлаги России, ЕС, Франции и герб Ниццы на набережной Ниццы
Флаги России, ЕС, Франции и герб Ниццы на набережной Ниццы - РИА Новости, 1920, 28.09.2024
© РИА Новости . Владимир Сергеев
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Несмотря на значительный успех правых и левых оппозиционеров на выборах в ФРГ, надеяться на скорое потепление отношений Запада с Москвой не стоит. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор и главный научный сотрудник ИНИОН РАН, член-корреспондент РАН Алексей Кузнецов
"У меня нет особых надежд на потепление в российских отношениях с ЕС. Слишком долго проводится во многих странах, включая Германию, антироссийская политика, подкрепленная изощренной пропагандой", - сказал директор и главный научный сотрудник ИНИОН РАН.
Он напомнил, что проблемы в отношениях России и ЕС начались в конце 1990-х годов, когда немало видных политиков в странах ЕС поддержали террористов на Северном Кавказе. К 2005–2006 годам отношения России и ЕС находились в глубоком кризисе. Почти не дали реальных результатов планы действий построения четырёх пресловутых "общих пространств". В частности, была провалена задача введения взаимного безвизового режима для краткосрочных поездок граждан, заблокирована работа над новым долгосрочным соглашением между ЕС и РФ.
"Нарыв лопнул в 2007–2008 годах, - констатировал эксперт. - Сначала произошло игнорирование Мюнхенской речи Владимира Путина, потом случилась трагедия в Южной Осетии. К 2013–2014 годам, когда ЕС поддержал государственный переворот на Украине, чтобы "оторвать" страну от создававшегося интеграционного проекта ключевых республик бывшего СССР, у серьезных экспертов иллюзий уже не было".
Затем последовало непризнание референдума в Крыму, игнорирование фактора ЕАЭС, поддержка репрессий, а затем и войны против русских на Украине, многочисленные санкционные пакеты и многое другое, напомнил директор и главный научный сотрудник ИНИОН РАН.
"И в России, и в ЕС уже выросло поколение, которое не помнит краткого "розового периода" дружбы России и западных европейцев, когда по крайней мере в нашей стране были иллюзии о возможности построения "общего дома" от Лиссабона до Владивостока, интеграции России в "большую восьмерку" и ОЭСР. Зато уроки истории с варварскими грабежами России многонациональными ордами европейцев и в период Отечественной войны 1812 года, и в период Крымской войны, и уж тем более их зверства в годы Великой Отечественной войны не забыты", - констатировал Кузнецов.
По его мнению, с учётом таких реалий "нет никаких признаков того, что в Европе в ближайшие 5–10 лет к власти придут политики иного типа".
"Так что уповать можно лишь на прекращение прокси-войны НАТО против России на Украине, а также некоторое ослабление торговых войн", - сказал учёный.
Полный текст интервью Алексей Кузнецов: Пока Европа помнит вкус русской крови, шанса с Россией у нее нет читайте на сайте Украина.ру
Также на эту тему публикация Павла Котова "Отвечаем на вопросы АдГ, которые правительство Германии предпочитает игнорировать".
 
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