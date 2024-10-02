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Мнение КНР по СВО важно, однако у России свои национальные интересы – Баранчик

Мнение КНР по СВО важно, однако у России свои национальные интересы – Баранчик - 02.10.2024 Украина.ру

Мнение КНР по СВО важно, однако у России свои национальные интересы – Баранчик

Взаимные выгоды в отношениях Москвы и Пекина не должны довлеть над решимостью России довести свою военную спецоперацию до победы так, как выгодно именно ей. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политический аналитик Юрий Баранчик

2024-10-02T05:00

2024-10-02T05:00

2024-10-02T05:00

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"На самом деле Китай тоже серьезно зависит от России, - напомнил Баранчик. - Мы помогаем строить китайцам СПРН (станции предупреждения о ракетном нападении). Да, таких моментов немного, но в них Пекин целиком и полностью зависит от Москвы".По мнению эксперта, ни в Пекине, ни где-либо ещё не должны диктовать Москве условия проведения или прекращения спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. В противном случае, полагает Баранчик, России следует отвечать на повышение ставок."Китай прекрасно понимает, что если США дожмут Россию и к власти в Москве придут либералы, он окажется окружен и отрезан от ресурсов, - сказал он. - Просто не в характере Китая делать резкие шаги. Мы по своему психотипу – воины, а китайцы – торговцы. Мы можем идти только вперед, а для китайцев считается нормой делать шаг вперед и два назад".Полный текст интервью Юрий Баранчик: Если Россия не ударит по объектам ВСУ в Жешуве, США и Китай сварят ее на медленном огне читайте на сайте Украина.руАвтор издания Украина.ру Виктория Титова рассмотрела проблему в публикации Израильский дебют и иранский цугцванг. Почему Тегеран не отвечает?

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новости, россия, китай, юрий баранчик, украина, сво, антироссийские санкции, международные отношения, международная политика, торговля