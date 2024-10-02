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Мнение КНР по СВО важно, однако у России свои национальные интересы – Баранчик
Мнение КНР по СВО важно, однако у России свои национальные интересы – Баранчик - 02.10.2024 Украина.ру
Мнение КНР по СВО важно, однако у России свои национальные интересы – Баранчик
Взаимные выгоды в отношениях Москвы и Пекина не должны довлеть над решимостью России довести свою военную спецоперацию до победы так, как выгодно именно ей. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политический аналитик Юрий Баранчик
2024-10-02T05:00
2024-10-02T05:00
2024-10-02T05:00
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"На самом деле Китай тоже серьезно зависит от России, - напомнил Баранчик. - Мы помогаем строить китайцам СПРН (станции предупреждения о ракетном нападении). Да, таких моментов немного, но в них Пекин целиком и полностью зависит от Москвы".По мнению эксперта, ни в Пекине, ни где-либо ещё не должны диктовать Москве условия проведения или прекращения спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. В противном случае, полагает Баранчик, России следует отвечать на повышение ставок."Китай прекрасно понимает, что если США дожмут Россию и к власти в Москве придут либералы, он окажется окружен и отрезан от ресурсов, - сказал он. - Просто не в характере Китая делать резкие шаги. Мы по своему психотипу – воины, а китайцы – торговцы. Мы можем идти только вперед, а для китайцев считается нормой делать шаг вперед и два назад".Полный текст интервью Юрий Баранчик: Если Россия не ударит по объектам ВСУ в Жешуве, США и Китай сварят ее на медленном огне читайте на сайте Украина.руАвтор издания Украина.ру Виктория Титова рассмотрела проблему в публикации Израильский дебют и иранский цугцванг. Почему Тегеран не отвечает?
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новости, россия, китай, юрий баранчик, украина, сво, антироссийские санкции, международные отношения, международная политика, торговля
Новости, Россия, Китай, Юрий Баранчик, Украина, СВО, антироссийские санкции, международные отношения, Международная политика, торговля
Мнение КНР по СВО важно, однако у России свои национальные интересы – Баранчик
Взаимные выгоды в отношениях Москвы и Пекина не должны довлеть над решимостью России довести свою военную спецоперацию до победы так, как выгодно именно ей. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политический аналитик Юрий Баранчик