https://ukraina.ru/20241001/1057785449.html

Первым падет Угледар: военный эксперт раскрыл, какие города Донбасса скоро освободят российские бойцы

Первым падет Угледар: военный эксперт раскрыл, какие города Донбасса скоро освободят российские бойцы - 01.10.2024 Украина.ру

Первым падет Угледар: военный эксперт раскрыл, какие города Донбасса скоро освободят российские бойцы

Скорее всего, Селидово падет раньше Торецка, который укреплялся 10 лет и служил передовым рубежом ВСУ. Но для российской армии нет разницы, мы все равно возьмем оба города. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко

2024-10-01T06:15

2024-10-01T06:15

2024-10-01T06:15

новости

селидово

угледар

украина

михаил онуфриенко

наступление

окружение

всу

вс рф

лисичанск

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Ранее украинский военный обозреватель Константин Машовец порекомендовал гражданскому обществу Украины быть морально и психологически готовым к тому, что ВСУ отойдут из Селидово, Торецка и Угледара.Скорее всего, первым падет Угледар. Потом можно делать ставки. Скорее всего, Селидово падет раньше. Все-таки Торецк (Дзержинск) служил передовым рубежом ВСУ и укреплялся 10 лет. Но для российской армии нет разницы, мы все равно возьмем оба, рассказал эксперт.При освобождении городов российская армия всегда оставляет щель, через которую противник может выйти. Так было в Лисичанске, Северодонецке, Артемовске. Но после того, как бойцы зацепились за часть высотной застройки, удержать Угледар противнику будет нереально, подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Михаила Онуфриенко: Хотя ВСУ могут воевать и в окружении, падение Угледара, Селидово и Торецка неизбежно читайте на сайте Украина.руО неотвратимости победы России на поле боя — в материале Ростислава Ищенко Почему Россия обречена на победу на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240929/1057740374.html

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лисичанск

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новости, селидово, угледар, украина, михаил онуфриенко, наступление, окружение, всу, вс рф, лисичанск, артемовск, донбасс, сво, спецоперация