Первым падет Угледар: военный эксперт раскрыл, какие города Донбасса скоро освободят российские бойцы - 01.10.2024 Украина.ру
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Первым падет Угледар: военный эксперт раскрыл, какие города Донбасса скоро освободят российские бойцы
Первым падет Угледар: военный эксперт раскрыл, какие города Донбасса скоро освободят российские бойцы - 01.10.2024 Украина.ру
Первым падет Угледар: военный эксперт раскрыл, какие города Донбасса скоро освободят российские бойцы
Скорее всего, Селидово падет раньше Торецка, который укреплялся 10 лет и служил передовым рубежом ВСУ. Но для российской армии нет разницы, мы все равно возьмем оба города. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко
2024-10-01T06:15
2024-10-01T06:15
новости
селидово
угледар
украина
михаил онуфриенко
наступление
окружение
всу
вс рф
лисичанск
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Ранее украинский военный обозреватель Константин Машовец порекомендовал гражданскому обществу Украины быть морально и психологически готовым к тому, что ВСУ отойдут из Селидово, Торецка и Угледара.Скорее всего, первым падет Угледар. Потом можно делать ставки. Скорее всего, Селидово падет раньше. Все-таки Торецк (Дзержинск) служил передовым рубежом ВСУ и укреплялся 10 лет. Но для российской армии нет разницы, мы все равно возьмем оба, рассказал эксперт.При освобождении городов российская армия всегда оставляет щель, через которую противник может выйти. Так было в Лисичанске, Северодонецке, Артемовске. Но после того, как бойцы зацепились за часть высотной застройки, удержать Угледар противнику будет нереально, подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Михаила Онуфриенко: Хотя ВСУ могут воевать и в окружении, падение Угледара, Селидово и Торецка неизбежно читайте на сайте Украина.руО неотвратимости победы России на поле боя — в материале Ростислава Ищенко Почему Россия обречена на победу на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20240929/1057740374.html
селидово
угледар
украина
лисичанск
артемовск
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новости, селидово, угледар, украина, михаил онуфриенко, наступление, окружение, всу, вс рф, лисичанск, артемовск, донбасс, сво, спецоперация
Новости, Селидово, Угледар, Украина, Михаил Онуфриенко, наступление, окружение, ВСУ, ВС РФ, Лисичанск, Артемовск, Донбасс, СВО, Спецоперация

Первым падет Угледар: военный эксперт раскрыл, какие города Донбасса скоро освободят российские бойцы

06:15 01.10.2024
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкРабота артиллерийского расчета САУ "Пион" группировки войск "Запад"
Работа артиллерийского расчета САУ Пион группировки войск Запад - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Скорее всего, Селидово падет раньше Торецка, который укреплялся 10 лет и служил передовым рубежом ВСУ. Но для российской армии нет разницы, мы все равно возьмем оба города. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко
Ранее украинский военный обозреватель Константин Машовец порекомендовал гражданскому обществу Украины быть морально и психологически готовым к тому, что ВСУ отойдут из Селидово, Торецка и Угледара.
Скорее всего, первым падет Угледар. Потом можно делать ставки. Скорее всего, Селидово падет раньше. Все-таки Торецк (Дзержинск) служил передовым рубежом ВСУ и укреплялся 10 лет. Но для российской армии нет разницы, мы все равно возьмем оба, рассказал эксперт.
"Мы неоднократно убеждались, что противник воюет и в полном окружении, даже ослабленным. Напомню, сколько продолжался штурм "Азовстали", прежде чем несколько тысяч засевших там вояк сдались", — подчеркнул Онуфриенко.
При освобождении городов российская армия всегда оставляет щель, через которую противник может выйти. Так было в Лисичанске, Северодонецке, Артемовске. Но после того, как бойцы зацепились за часть высотной застройки, удержать Угледар противнику будет нереально, подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью Михаила Онуфриенко: Хотя ВСУ могут воевать и в окружении, падение Угледара, Селидово и Торецка неизбежно читайте на сайте Украина.ру
О неотвратимости победы России на поле боя — в материале Ростислава Ищенко Почему Россия обречена на победу на сайте Украина.ру
Дмитрий Стефанович - РИА Новости, 1920, 29.09.2024
29 сентября, 08:25
Дмитрий Стефанович: Россия столкнулась с угрозой опаснее Украины, поэтому четко показала США ядерный мечРоссия в целях сдерживания США может более активно проводить ядерные учения. Мы можем под камеры и спутники продемонстрировать передачу ядерных боезарядов со складов 12-го Главного управления непосредственно в части. Но надо все это делать так, чтобы быть уверенными, что противник это увидит, услышит и поймет
 
НовостиСелидовоУгледарУкраинаМихаил ОнуфриенконаступлениеокружениеВСУВС РФЛисичанскАртемовскДонбассСВОСпецоперация
 
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