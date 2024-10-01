Первым падет Угледар: военный эксперт раскрыл, какие города Донбасса скоро освободят российские бойцы
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкРабота артиллерийского расчета САУ "Пион" группировки войск "Запад"
Скорее всего, Селидово падет раньше Торецка, который укреплялся 10 лет и служил передовым рубежом ВСУ. Но для российской армии нет разницы, мы все равно возьмем оба города. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко
Ранее украинский военный обозреватель Константин Машовец порекомендовал гражданскому обществу Украины быть морально и психологически готовым к тому, что ВСУ отойдут из Селидово, Торецка и Угледара.
Скорее всего, первым падет Угледар. Потом можно делать ставки. Скорее всего, Селидово падет раньше. Все-таки Торецк (Дзержинск) служил передовым рубежом ВСУ и укреплялся 10 лет. Но для российской армии нет разницы, мы все равно возьмем оба, рассказал эксперт.
"Мы неоднократно убеждались, что противник воюет и в полном окружении, даже ослабленным. Напомню, сколько продолжался штурм "Азовстали", прежде чем несколько тысяч засевших там вояк сдались", — подчеркнул Онуфриенко.
При освобождении городов российская армия всегда оставляет щель, через которую противник может выйти. Так было в Лисичанске, Северодонецке, Артемовске. Но после того, как бойцы зацепились за часть высотной застройки, удержать Угледар противнику будет нереально, подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью Михаила Онуфриенко: Хотя ВСУ могут воевать и в окружении, падение Угледара, Селидово и Торецка неизбежно читайте на сайте Украина.ру
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