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Попадут в плен или умрут: эксперт раскрыл, как ВС РФ с трех сторон "насыпают" ВСУ под Невельском

Попадут в плен или умрут: эксперт раскрыл, как ВС РФ с трех сторон "насыпают" ВСУ под Невельском - 01.10.2024 Украина.ру

Попадут в плен или умрут: эксперт раскрыл, как ВС РФ с трех сторон "насыпают" ВСУ под Невельском

Движение армии на юг и взятие Горняка будет означать, что клещи замкнутся вокруг группировки ВСУ, которая еще не успела выйти западнее Невельского и северо-западнее Красногоровки. Это результат освобождения Украинска. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко

2024-10-01T05:00

2024-10-01T05:00

2024-10-01T05:00

новости

россия

угледар

селидово

михаил онуфриенко

наступление

днр

донбасс

окружение

освобождение

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Сейчас российские войска получили возможность двигаться и на юг, и на запад от Украинска, приступив к освобождению следующих населенных пунктов, сообщил эксперт.Движение на юг и взятие Горняка будет означать, что вокруг группировки ВСУ, которая еще не успела выйти западнее Невельского и северо-западнее Красногоровки замкнутся клещи, то есть она окажется в котле, отметил обозреватель.Единственный населенный пункт, через который ВСУ могут выйти, это Зоряное. А дальше Горняк и Кураховка, к которой российские войска подходят с юга, а Горняк уже штурмуют с юга. То есть клещи сжимаются, подчеркнул Онуфриенко.ВСУ не уходят из выступа в районе Невельского, потому что это устоявшаяся военная стратегия противника, который до последнего держится за любые, даже не имеющие ценности территории. Что приводит к неоправданным жертвам, констатировал он."С трех сторон насыпают оставшимся там воякам, которые не имеют никакого прикрытия с воздуха, снабжения. Они обречены попасть в плен или погибнуть",—подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Михаила Онуфриенко: Хотя ВСУ могут воевать и в окружении, падение Угледара, Селидово и Торецка неизбежно читайте на сайте Украина.руО неотвратимости победы России на поле боя — в материале Ростислава Ищенко Почему Россия обречена на победу на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240930/1057739861.html

россия

угледар

селидово

днр

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новости, россия, угледар, селидово, михаил онуфриенко, наступление, днр, донбасс, окружение, освобождение, штурм, всу, вс рф