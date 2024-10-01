Попадут в плен или умрут: эксперт раскрыл, как ВС РФ с трех сторон "насыпают" ВСУ под Невельском
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУСухопутные войска ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
Движение армии на юг и взятие Горняка будет означать, что клещи замкнутся вокруг группировки ВСУ, которая еще не успела выйти западнее Невельского и северо-западнее Красногоровки. Это результат освобождения Украинска. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко
Сейчас российские войска получили возможность двигаться и на юг, и на запад от Украинска, приступив к освобождению следующих населенных пунктов, сообщил эксперт.
Движение на юг и взятие Горняка будет означать, что вокруг группировки ВСУ, которая еще не успела выйти западнее Невельского и северо-западнее Красногоровки замкнутся клещи, то есть она окажется в котле, отметил обозреватель.
Единственный населенный пункт, через который ВСУ могут выйти, это Зоряное. А дальше Горняк и Кураховка, к которой российские войска подходят с юга, а Горняк уже штурмуют с юга. То есть клещи сжимаются, подчеркнул Онуфриенко.
"Это результат освобождения Украинска, который по факту был освобожден несколько дней назад, но Минобороны дождалось полной зачистки и уверенного контроля над городом", — добавил он.
ВСУ не уходят из выступа в районе Невельского, потому что это устоявшаяся военная стратегия противника, который до последнего держится за любые, даже не имеющие ценности территории. Что приводит к неоправданным жертвам, констатировал он.
"С трех сторон насыпают оставшимся там воякам, которые не имеют никакого прикрытия с воздуха, снабжения. Они обречены попасть в плен или погибнуть",—подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью Михаила Онуфриенко: Хотя ВСУ могут воевать и в окружении, падение Угледара, Селидово и Торецка неизбежно читайте на сайте Украина.ру
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