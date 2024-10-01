Попадут в плен или умрут: эксперт раскрыл, как ВС РФ с трех сторон "насыпают" ВСУ под Невельском - 01.10.2024 Украина.ру
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Попадут в плен или умрут: эксперт раскрыл, как ВС РФ с трех сторон "насыпают" ВСУ под Невельском
Попадут в плен или умрут: эксперт раскрыл, как ВС РФ с трех сторон "насыпают" ВСУ под Невельском - 01.10.2024 Украина.ру
Попадут в плен или умрут: эксперт раскрыл, как ВС РФ с трех сторон "насыпают" ВСУ под Невельском
Движение армии на юг и взятие Горняка будет означать, что клещи замкнутся вокруг группировки ВСУ, которая еще не успела выйти западнее Невельского и северо-западнее Красногоровки. Это результат освобождения Украинска. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко
2024-10-01T05:00
2024-10-01T05:00
новости
россия
угледар
селидово
михаил онуфриенко
наступление
днр
донбасс
окружение
освобождение
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Сейчас российские войска получили возможность двигаться и на юг, и на запад от Украинска, приступив к освобождению следующих населенных пунктов, сообщил эксперт.Движение на юг и взятие Горняка будет означать, что вокруг группировки ВСУ, которая еще не успела выйти западнее Невельского и северо-западнее Красногоровки замкнутся клещи, то есть она окажется в котле, отметил обозреватель.Единственный населенный пункт, через который ВСУ могут выйти, это Зоряное. А дальше Горняк и Кураховка, к которой российские войска подходят с юга, а Горняк уже штурмуют с юга. То есть клещи сжимаются, подчеркнул Онуфриенко.ВСУ не уходят из выступа в районе Невельского, потому что это устоявшаяся военная стратегия противника, который до последнего держится за любые, даже не имеющие ценности территории. Что приводит к неоправданным жертвам, констатировал он."С трех сторон насыпают оставшимся там воякам, которые не имеют никакого прикрытия с воздуха, снабжения. Они обречены попасть в плен или погибнуть",—подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Михаила Онуфриенко: Хотя ВСУ могут воевать и в окружении, падение Угледара, Селидово и Торецка неизбежно читайте на сайте Украина.руО неотвратимости победы России на поле боя — в материале Ростислава Ищенко Почему Россия обречена на победу на сайте Украина.ру
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угледар
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новости, россия, угледар, селидово, михаил онуфриенко, наступление, днр, донбасс, окружение, освобождение, штурм, всу, вс рф
Новости, Россия, Угледар, Селидово, Михаил Онуфриенко, наступление, ДНР, Донбасс, окружение, освобождение, штурм, ВСУ, ВС РФ

Попадут в плен или умрут: эксперт раскрыл, как ВС РФ с трех сторон "насыпают" ВСУ под Невельском

05:00 01.10.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУСухопутные войска ВСУ
Сухопутные войска ВСУ - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
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Движение армии на юг и взятие Горняка будет означать, что клещи замкнутся вокруг группировки ВСУ, которая еще не успела выйти западнее Невельского и северо-западнее Красногоровки. Это результат освобождения Украинска. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко
Сейчас российские войска получили возможность двигаться и на юг, и на запад от Украинска, приступив к освобождению следующих населенных пунктов, сообщил эксперт.
Движение на юг и взятие Горняка будет означать, что вокруг группировки ВСУ, которая еще не успела выйти западнее Невельского и северо-западнее Красногоровки замкнутся клещи, то есть она окажется в котле, отметил обозреватель.
Единственный населенный пункт, через который ВСУ могут выйти, это Зоряное. А дальше Горняк и Кураховка, к которой российские войска подходят с юга, а Горняк уже штурмуют с юга. То есть клещи сжимаются, подчеркнул Онуфриенко.
"Это результат освобождения Украинска, который по факту был освобожден несколько дней назад, но Минобороны дождалось полной зачистки и уверенного контроля над городом", — добавил он.
ВСУ не уходят из выступа в районе Невельского, потому что это устоявшаяся военная стратегия противника, который до последнего держится за любые, даже не имеющие ценности территории. Что приводит к неоправданным жертвам, констатировал он.
"С трех сторон насыпают оставшимся там воякам, которые не имеют никакого прикрытия с воздуха, снабжения. Они обречены попасть в плен или погибнуть",—подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью Михаила Онуфриенко: Хотя ВСУ могут воевать и в окружении, падение Угледара, Селидово и Торецка неизбежно читайте на сайте Украина.ру
О неотвратимости победы России на поле боя — в материале Ростислава Ищенко Почему Россия обречена на победу на сайте Украина.ру
Ростислав Ищенко интервью
Вчера, 04:41
Ростислав Ищенко: Судьба Харькова зависит в том числе от того, будет ли Россия начинать СВО против НАТОВ этом году мы в лучшем случае покончим с Украиной. Но как мы будем формировать украинскую власть тоже неизвестно. Послевоенные проблемы всегда самые серьезные. И о том, как их решать, нет единства не только в российском обществе, но и в российской элите
 
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Заголовок открываемого материала
06:00Клещи замыкаются: Онуфриенко рассказал, как ВС РФ штурмуют Горняк и готовят ВСУ котел под Красногоровкой
05:50Юрий Баранчик: Если Россия не ударит по объектам ВСУ в Жешуве, США и Китай сварят ее на медленном огне
05:45"Если драка неизбежна – бей первым": Ищенко объяснил, почему Россия не будет ждать, пока на нее нападут
05:30Для Украины город потерян: военкор о том, почему ВСУ не будут долго сражаться за Угледар
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05:15"Началась длительная агония": Ищенко объяснил, почему уничтожение киевского режима – вопрос времени
05:00Попадут в плен или умрут: эксперт раскрыл, как ВС РФ с трех сторон "насыпают" ВСУ под Невельском
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04:00"Иногда воевать приходится всем": Ищенко о том, боятся ли немцы втягивания Германии в большую войну
03:45Противник перебросил резервы: Онуфриенко рассказал, как ВС РФ вбили клин между Селидово и Цукурино
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