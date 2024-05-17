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Алексей Дюмин, биография

Алексей Дюмин, биография - 17.05.2024 Украина.ру

Алексей Дюмин, биография

Помощник президента России

2024-05-17T16:24

2024-05-17T16:24

2024-05-17T16:24

биография

советник

россия

губернатор

алексей дюмин

курск

москва

владимир путин

иосиф пригожин

генштаб

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Детство и образованиеДюмин родился 28 августа 1972 года в Курске.Поскольку отец был военным, семье часто приходилось переезжать. Как вспоминал сам Алексей в одном из интервью, "В Курске я жил всего несколько месяцев и дальше — по военным гарнизонам". Так, после Курска была Калуга, где семье какое-то время пришлось ютиться в подвале военного госпиталя, а затем – Воронеж.В 4-м классе Дюмин начал заниматься хоккеем на позиции вратаря. После 10-го класса ему предлагали играть за профессиональную воронежскую команду "Буран", но отец настоял, чтобы сын пошел по его стопам и стал военным. Именно поэтому образование Алексей решил получать в Воронежском высшем военном инженерном училище радиоэлектроники, которое он окончил в 1994 году.Позднее, в 2009-м году с красным дипломом окончил РАНХиГС и там же защитил кандидатскую на тему "Политические аспекты глобального регулирования в рамках сотрудничества стран Группы восьми". А в 2013 году прошел профессиональную переподготовку в Военной академии Генштаба.РодителиОтец – Геннадий Васильевич – был военным медиком, специализировался на закупке препаратов, в 90-е годы был приближен к министру обороны Павлу Грачёву, а с 2013 года состоял на посту главы 4-го управления Главного военно-медицинского управления Минобороны.Мать – Лидия Ивановна – преподавала в младших классах.У Дюмина есть младший брат Артем, который занимается бизнесом, какой-то период он был гендиректором СК "Олимпийский", занимался строительством жилых комплексов в Москве.КарьераПосле училища Дюмина направили на службу в подмосковную воинскую часть. Так совпало, что отца тоже перевели в то время в Москву. В задачи Дюмина-младшего входило противодействие средствам военной разведки. С 1994 по 1996 год он занимал пост инженера Центрального узла комплексного технического контроля Военно-воздушных сил России.С 1996 года Алексей попадает в Федеральную службу охраны, а с 1999 года он работает в охране Службе безопасности президента, вплоть до 2013 года обеспечивает участие Владимира Путина на посту президента и премьер-министра страны в различных мероприятиях как в России, так и за границей.Когда в 2007 году председателем правительства был Виктор Зубков, Дюмина назначили начальником его охраны.Когда премьер-министром России стал Владимир Путин, Дюмин занял должность его личного адъютанта. Параллельно он был также начальником управления Службы безопасности президента.В период Евромайдана 2014 года на Украине Дюмин возглавлял Силы специальных операций. Считается, что именно это подразделение под руководством лично Дюмина руководило эвакуацией президента Украины Виктора Януковича в Россию, правда, сам Алексей это отрицает.На следующий год Дюмин получил назначение на должность начальника Главного штаба Сухопутных войск. А 11 декабря 2015 года он получил звание генерал-лейтенанта. 24 декабря того же года был назначен заместителем министра обороны Сергея Шойгу и вошёл в состав Коллегии Министерства обороны. На этом посту Дюмин занимался вопросами боевой подготовки. 29 января 2016 года ему вручили личный штандарт.Далее по назначению президента Владимира Путина 2 февраля 2016 года Дюмин был назначен исполняющим обязанности губернатора Тульской области вместо Владимира Груздева, который покинул пост по собственному желанию. Алексей был освобожден от занимаемых в Министерстве обороны должностей, но не уволен с военной службы.В сентябре 2016 года в Тульской области состоялись выборы губернатора, по результатам которых Дюмин одержал победу, набрав 84,19% голосов. Официально вступил в должность после инаугурации 22 сентября 2016 года. Через 5 лет Дюмин переизбрался на должность практически с тем же количеством голосов.После переизбрания Владимира Путина на новый президентский срок в мае 2024 года он назначил Дюмина своим помощником, освободив от поста губернатора Тульской области. На новой должности он будет заниматься вопросами оборонно-промышленного комплекса, Госсовета, спорта, содействия правительству и "Ростеху" в обеспечении российских войск вооружением.Отношения и детиАлексей женат на Ольге Ярославовне 1977 года рождения. Она экономист по образованию, работала бухгалтером, финансовым директором.Пара познакомилась в 1997 году во время прогулки по ВДНХ, а заключила брак через 5 лет. В 2005 году у них родился сын Никита.Интересные факты1. Дюмин имеет звание Героя России, награжден орденами "За заслуги перед Отечеством" IV степени с мечами и Мужества, а также медалями "За заслуги перед Отечеством" II степени и Суворова.2. Советник президента играет в Ночной хоккейной лиге (НХЛ) за команду "Легенды хоккея" на позиции вратаря. Был советником санкт-петербургского хоккейного клуба СКА.3. По данным некоторых российских СМИ, в день "мятежа Пригожина" 24 июня в переговорах с самим Евгением Пригожиным участвовал и Дюмин. Однако в пресс-службе правительства Тульской области эту информацию опровергли.4. За свою успешную деятельность Дюмин расценивается многими как возможный преемник президента Владимира Путина. Так, в 2017 году он занял третье место в рейтинге потенциальных кандидатов на пост будущего президента России по версии фонда "Петербургская политика", уступив Дмитрию Медведеву и Сергею Собянину. В 2020 году свой рейтинг составил Владимир Жириновский и поставил Дюмина на 9 место.

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