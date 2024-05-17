Алексей Дюмин, биография
Помощник президента России
Детство и образование
Дюмин родился 28 августа 1972 года в Курске.
Поскольку отец был военным, семье часто приходилось переезжать. Как вспоминал сам Алексей в одном из интервью, "В Курске я жил всего несколько месяцев и дальше — по военным гарнизонам". Так, после Курска была Калуга, где семье какое-то время пришлось ютиться в подвале военного госпиталя, а затем – Воронеж.
В 4-м классе Дюмин начал заниматься хоккеем на позиции вратаря. После 10-го класса ему предлагали играть за профессиональную воронежскую команду "Буран", но отец настоял, чтобы сын пошел по его стопам и стал военным. Именно поэтому образование Алексей решил получать в Воронежском высшем военном инженерном училище радиоэлектроники, которое он окончил в 1994 году.
© Из открытых источниковАлексей Дюмин с отцом и младшим братом
© Из открытых источников
Алексей Дюмин с отцом и младшим братом
Позднее, в 2009-м году с красным дипломом окончил РАНХиГС и там же защитил кандидатскую на тему "Политические аспекты глобального регулирования в рамках сотрудничества стран Группы восьми". А в 2013 году прошел профессиональную переподготовку в Военной академии Генштаба.
Родители
Отец – Геннадий Васильевич – был военным медиком, специализировался на закупке препаратов, в 90-е годы был приближен к министру обороны Павлу Грачёву, а с 2013 года состоял на посту главы 4-го управления Главного военно-медицинского управления Минобороны.
Мать – Лидия Ивановна – преподавала в младших классах.
У Дюмина есть младший брат Артем, который занимается бизнесом, какой-то период он был гендиректором СК "Олимпийский", занимался строительством жилых комплексов в Москве.
Карьера
После училища Дюмина направили на службу в подмосковную воинскую часть. Так совпало, что отца тоже перевели в то время в Москву. В задачи Дюмина-младшего входило противодействие средствам военной разведки. С 1994 по 1996 год он занимал пост инженера Центрального узла комплексного технического контроля Военно-воздушных сил России.
С 1996 года Алексей попадает в Федеральную службу охраны, а с 1999 года он работает в охране Службе безопасности президента, вплоть до 2013 года обеспечивает участие Владимира Путина на посту президента и премьер-министра страны в различных мероприятиях как в России, так и за границей.
Заместитель начальника охраны президента РФ Алексей Дюмин, исполняющий обязанности президента РФ Владимир Путин и губернатор Ивановской области Владислав Тихомиров на отраслевом совещании работников текстильной и легкой промышленности, 7 марта 2000 года
Заместитель начальника охраны президента РФ Алексей Дюмин, исполняющий обязанности президента РФ Владимир Путин и губернатор Ивановской области Владислав Тихомиров на отраслевом совещании работников текстильной и легкой промышленности, 7 марта 2000 года
Когда в 2007 году председателем правительства был Виктор Зубков, Дюмина назначили начальником его охраны.
Когда премьер-министром России стал Владимир Путин, Дюмин занял должность его личного адъютанта. Параллельно он был также начальником управления Службы безопасности президента.
В период Евромайдана 2014 года на Украине Дюмин возглавлял Силы специальных операций. Считается, что именно это подразделение под руководством лично Дюмина руководило эвакуацией президента Украины Виктора Януковича в Россию, правда, сам Алексей это отрицает.
© Портал правительства Тульской областиАлексей Дюмин
© Портал правительства Тульской области
Алексей Дюмин
На следующий год Дюмин получил назначение на должность начальника Главного штаба Сухопутных войск. А 11 декабря 2015 года он получил звание генерал-лейтенанта. 24 декабря того же года был назначен заместителем министра обороны Сергея Шойгу и вошёл в состав Коллегии Министерства обороны. На этом посту Дюмин занимался вопросами боевой подготовки. 29 января 2016 года ему вручили личный штандарт.
Далее по назначению президента Владимира Путина 2 февраля 2016 года Дюмин был назначен исполняющим обязанности губернатора Тульской области вместо Владимира Груздева, который покинул пост по собственному желанию. Алексей был освобожден от занимаемых в Министерстве обороны должностей, но не уволен с военной службы.
© kremlin.ruАлексей Дюмин и Владимир Путин
© kremlin.ru
Алексей Дюмин и Владимир Путин
В сентябре 2016 года в Тульской области состоялись выборы губернатора, по результатам которых Дюмин одержал победу, набрав 84,19% голосов. Официально вступил в должность после инаугурации 22 сентября 2016 года. Через 5 лет Дюмин переизбрался на должность практически с тем же количеством голосов.
После переизбрания Владимира Путина на новый президентский срок в мае 2024 года он назначил Дюмина своим помощником, освободив от поста губернатора Тульской области. На новой должности он будет заниматься вопросами оборонно-промышленного комплекса, Госсовета, спорта, содействия правительству и "Ростеху" в обеспечении российских войск вооружением.
Отношения и дети
Алексей женат на Ольге Ярославовне 1977 года рождения. Она экономист по образованию, работала бухгалтером, финансовым директором.
Пара познакомилась в 1997 году во время прогулки по ВДНХ, а заключила брак через 5 лет. В 2005 году у них родился сын Никита.
Интересные факты
1. Дюмин имеет звание Героя России, награжден орденами "За заслуги перед Отечеством" IV степени с мечами и Мужества, а также медалями "За заслуги перед Отечеством" II степени и Суворова.
2. Советник президента играет в Ночной хоккейной лиге (НХЛ) за команду "Легенды хоккея" на позиции вратаря. Был советником санкт-петербургского хоккейного клуба СКА.
© Официальный сайт НХЛАлексей Дюмин
© Официальный сайт НХЛ
Алексей Дюмин
3. По данным некоторых российских СМИ, в день "мятежа Пригожина" 24 июня в переговорах с самим Евгением Пригожиным участвовал и Дюмин. Однако в пресс-службе правительства Тульской области эту информацию опровергли.
4. За свою успешную деятельность Дюмин расценивается многими как возможный преемник президента Владимира Путина. Так, в 2017 году он занял третье место в рейтинге потенциальных кандидатов на пост будущего президента России по версии фонда "Петербургская политика", уступив Дмитрию Медведеву и Сергею Собянину. В 2020 году свой рейтинг составил Владимир Жириновский и поставил Дюмина на 9 место.