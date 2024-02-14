Закат Германии. Американцы хоронят немецкую экономику - 14.02.2024 Украина.ру
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Закат Германии. Американцы хоронят немецкую экономику
Закат Германии. Американцы хоронят немецкую экономику - 14.02.2024 Украина.ру
Закат Германии. Американцы хоронят немецкую экономику
Современная Германия давно ассоциируется в общественном сознании с экономической и социальной стабильностью. Считается, что процветание прежде всего основывается на развитом промышленном производстве, обеспечивающем выпуск всего спектра потребительской продукции – от автомобилей до кофеварок
2024-02-14T13:30
2024-02-14T13:30
германия
сша
экономика
промышленность
деиндустриализация
эксклюзив
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Глядя на массовые протесты, которые проходят в ФРГ в течение последнего месяца, многие наверняка задаются вопросом: чего не хватает этим недовольным людям? Ведь они живут в самой богатой стране Европы, с высокими зарплатами и достаточно серьезным уровнем социальной поддержки.Украинская пропаганда прямо объясняет эти выступления злонамеренным влиянием Москвы, а все разговоры об экономическом кризисе в Германии сходу расцениваются как пророссийская агитация.Несмотря на то, что об этих проблемах настойчиво говорят сами немцы, которые выходят на улицы отнюдь не из-за слишком хорошей жизни.Однако сейчас о немецком кризисе заговорили в Соединенных Штатах Америки.Издание Bloomberg, которое явно не испытывает никаких симпатий к России, посвятило этой теме большой материал: "Дни Германии как промышленной сверхдержавы подходят к концу", – где подробно, и в чрезвычайно эмоциональном тоне описывается упадок главной экономики Европейского союза.Статью открывает драматичное описание церемонии закрытия одного из металлургических трубопрокатных предприятий, неизменно процветавшего при всех правительствах и режимах."В мерцающем свете факелов и фонариков многие из тех 1600 человек, которые потеряли свою работу, стояли с каменными лицами, пока светящийся металл последнего выпущенного заводом изделия – цилиндрической стальной трубы – разглаживался на прокатном стане до идеального состояния.Эта церемония стала концом 124-летнего пути, который начался в золотые годы немецкой индустриализации, не обрывался даже в годы двух мировых войн, но который не сумел пережить последствия энергетического кризиса.За последний год подобные финалы можно было наблюдать по всей стране, что подчеркивает болезненную реальность, с которой столкнулась Германия: вполне возможно, ее дни как промышленной сверхдержавы подходят к концу. Опоры промышленной машины Германии обрушились, подобно домино", – оценивают это по своему историческое событие американские журналисты.Bloomberg подробно перечисляет причины сложившейся ситуации. Его аналитики отмечают, что стагнация ключевых отраслей немецкой промышленности – например, традиционно процветавшего в ФРГ химпрома – "является прямым следствием потери дешевого российского газа".Хотя в этом виноваты сами американцы, заставившие Берлин отказаться от выгодных газовых контрактов с Москвой.Отсутствие дешевых энергоносителей автоматически привело к увеличению себестоимости продукции германских компаний, в результате чего они проиграли в рыночной конкуренции китайским и американским производителям.От этого пострадали даже такие гиганты, как компания BASF, являющаяся крупнейшим производителем химических продуктов в Европе. Она вынуждена сократить 2,6 тысячи рабочих мест, снижая свои производственные объемы. А более мелкие предприятия – например, заводы по производству шин – закрываются прямо сейчас."Мы уже не в состоянии экспортировать грузовые шины из Германии по конкурентоспособным ценам. Если Германия не сможет экспортировать на конкурентной основе в международном контексте, она лишится одной из своих самых сильных сторон", – говорит об этом Мария Рёттгер, глава представительства компании Michelin в Северной Европе.Однако, у немецкой экономики существует немало других накопившихся проблем, которые дают сегодня что-то вроде негативного качественного скачка.Немецкая управленческая вертикаль, которая долгое время тоже имела хорошо разрекламированную репутацию эффективной системы, демонстрирует неспособность справиться с грозящими стране вызовами.В течение длительного времени немецкое правительство вообще отрицало серьезность кризиса, с которым столкнулась сейчас Германия. И только сейчас чиновники наконец-то признают реальное положение дел в экономике – не предлагая ничего, что могло бы поправить ее текущее состояние."Мы больше не конкурентоспособны. Мы становимся беднее, потому что у нас нет экономического роста. Мы отстаем", – заявил в начале месяца министр финансов Кристиан Линднер.При этом германская промышленность начинает ощущать нехватку квалифицированных кадров – потому что немецкие власти в течение длительного времени позволяли себе экономить на образовании."Политический паралич в Берлине усугубляет давние внутренние проблемы, такие как ветшающая инфраструктура, старение рабочей силы и бюрократические препоны. Система образования, которая когда-то была сильной стороной Германии, теперь превратилась в символ длительного отсутствия инвестиций в государственные услуги", – пишет об этом Bloomberg.Результаты экономического кризиса и инфляции – которая тоже связана с прекращением поставок российских энергоносителей – прямым образом сказывается на социальной стабильности.Цены на основные товары и услуги стремительно растут, а социальные льготы и выплаты, наоборот, упраздняют. Что, в частности, и стало причиной массовых протестов немецких транспортников и фермеров.Все больше жителей ФРГ отказывает в доверии правительству, которое лишает поддержки своих граждан и одновременно усиливает финансовую поддержку Владимира Зеленского – только потому что этого требуют все те же США."Недовольство и разочарование ощущаются повсюду. Согласно анализу результатов недавних опросов, проведенному журналом Spiegel, альянс, возглавляемый социал-демократами Шольца, пользуется поддержкой всего 34% избирателей", – отмечают американские журналисты.Конечно, все это не значит, что немецкая экономика обрушится в одночасье – потому что она имеет достаточно серьезную прочность.Процесс заката Германии растянется. Предприятия будут закрываться, потому что их собственники переносят производство в другие страны, безработица продолжит расти, на фоне сокращения социальных программ и общего падения уровня жизни, который тоже не станет для богатого государства обвальным.Однако при текущем курсе немецкого правительства у страны действительно нет шансов избежать будущего упадка."Честно говоря, особой надежды нет. Я действительно не уверен, что мы сможем остановить эту тенденцию", – признался в комментарии для Bloomberg генеральный директор немецкой промышленной корпорации GEA Group Стефан Клеберт.
https://ukraina.ru/20240213/1053261989.html
https://ukraina.ru/20230706/1047839600.html
https://ukraina.ru/20240201/1053021681.html
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Александр Сокуренко
Александр Сокуренко
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editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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германия, сша, экономика, промышленность, деиндустриализация, эксклюзив
Германия, США, экономика, промышленность, деиндустриализация, Эксклюзив

Закат Германии. Американцы хоронят немецкую экономику

13:30 14.02.2024
 
© AP / Michael Probst
- РИА Новости, 1920, 14.02.2024
© AP / Michael Probst
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Александр Сокуренко
автор издания Украина.ру
Все материалы
Современная Германия давно ассоциируется в общественном сознании с экономической и социальной стабильностью. Считается, что процветание прежде всего основывается на развитом промышленном производстве, обеспечивающем выпуск всего спектра потребительской продукции – от автомобилей до кофеварок
Глядя на массовые протесты, которые проходят в ФРГ в течение последнего месяца, многие наверняка задаются вопросом: чего не хватает этим недовольным людям? Ведь они живут в самой богатой стране Европы, с высокими зарплатами и достаточно серьезным уровнем социальной поддержки.
Украинская пропаганда прямо объясняет эти выступления злонамеренным влиянием Москвы, а все разговоры об экономическом кризисе в Германии сходу расцениваются как пророссийская агитация.
Несмотря на то, что об этих проблемах настойчиво говорят сами немцы, которые выходят на улицы отнюдь не из-за слишком хорошей жизни.
Однако сейчас о немецком кризисе заговорили в Соединенных Штатах Америки.
Издание Bloomberg, которое явно не испытывает никаких симпатий к России, посвятило этой теме большой материал: "Дни Германии как промышленной сверхдержавы подходят к концу", – где подробно, и в чрезвычайно эмоциональном тоне описывается упадок главной экономики Европейского союза.
Неформальный саммит ЕС в Чехии - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
Вчера, 12:49
Деиндустриализация Германии и украинский кризисСлово "деиндустриализация" применяется в отношении Германии отнюдь не только в российских СМИ. Это же слово употребляют, например, авторы статьи "Дни Германии как промышленной сверхдержавы подходят к концу" в Bloomberg от 10 февраля
Статью открывает драматичное описание церемонии закрытия одного из металлургических трубопрокатных предприятий, неизменно процветавшего при всех правительствах и режимах.
"В мерцающем свете факелов и фонариков многие из тех 1600 человек, которые потеряли свою работу, стояли с каменными лицами, пока светящийся металл последнего выпущенного заводом изделия – цилиндрической стальной трубы – разглаживался на прокатном стане до идеального состояния.
Эта церемония стала концом 124-летнего пути, который начался в золотые годы немецкой индустриализации, не обрывался даже в годы двух мировых войн, но который не сумел пережить последствия энергетического кризиса.
За последний год подобные финалы можно было наблюдать по всей стране, что подчеркивает болезненную реальность, с которой столкнулась Германия: вполне возможно, ее дни как промышленной сверхдержавы подходят к концу. Опоры промышленной машины Германии обрушились, подобно домино", – оценивают это по своему историческое событие американские журналисты.
Bloomberg подробно перечисляет причины сложившейся ситуации. Его аналитики отмечают, что стагнация ключевых отраслей немецкой промышленности – например, традиционно процветавшего в ФРГ химпрома – "является прямым следствием потери дешевого российского газа".
Хотя в этом виноваты сами американцы, заставившие Берлин отказаться от выгодных газовых контрактов с Москвой.
Игорь Юшков интервью
6 июля 2023, 13:18
Игорь Юшков о деиндустриализации Европы и газификации АзииВ Европе потребление газа упало за прошлый год на 60 миллиардов кубов, это очень большие объемы. Идет деиндустриализация на фоне дорогого газа, считает эксперт финансового университета при правительстве Российской Федерации, Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
Отсутствие дешевых энергоносителей автоматически привело к увеличению себестоимости продукции германских компаний, в результате чего они проиграли в рыночной конкуренции китайским и американским производителям.
От этого пострадали даже такие гиганты, как компания BASF, являющаяся крупнейшим производителем химических продуктов в Европе. Она вынуждена сократить 2,6 тысячи рабочих мест, снижая свои производственные объемы. А более мелкие предприятия – например, заводы по производству шин – закрываются прямо сейчас.
"Мы уже не в состоянии экспортировать грузовые шины из Германии по конкурентоспособным ценам. Если Германия не сможет экспортировать на конкурентной основе в международном контексте, она лишится одной из своих самых сильных сторон", – говорит об этом Мария Рёттгер, глава представительства компании Michelin в Северной Европе.
Однако, у немецкой экономики существует немало других накопившихся проблем, которые дают сегодня что-то вроде негативного качественного скачка.
Немецкая управленческая вертикаль, которая долгое время тоже имела хорошо разрекламированную репутацию эффективной системы, демонстрирует неспособность справиться с грозящими стране вызовами.
В течение длительного времени немецкое правительство вообще отрицало серьезность кризиса, с которым столкнулась сейчас Германия. И только сейчас чиновники наконец-то признают реальное положение дел в экономике – не предлагая ничего, что могло бы поправить ее текущее состояние.
"Мы больше не конкурентоспособны. Мы становимся беднее, потому что у нас нет экономического роста. Мы отстаем", – заявил в начале месяца министр финансов Кристиан Линднер.
При этом германская промышленность начинает ощущать нехватку квалифицированных кадров – потому что немецкие власти в течение длительного времени позволяли себе экономить на образовании.
"Политический паралич в Берлине усугубляет давние внутренние проблемы, такие как ветшающая инфраструктура, старение рабочей силы и бюрократические препоны.
Система образования, которая когда-то была сильной стороной Германии, теперь превратилась в символ длительного отсутствия инвестиций в государственные услуги", – пишет об этом Bloomberg.
- РИА Новости, 1920, 01.02.2024
1 февраля, 12:18
Бастуют все. Украинский фактор в европейских протестахОдин из крупнейших немецких профсоюзов — Verdi — организовал забастовку работников основных немецких аэропортов: в Берлине, Франкфурте-на-Майне, Гамбурге, Бремене, Лейпциге, Мюнхене, Ганновере и Дрездене
Результаты экономического кризиса и инфляции – которая тоже связана с прекращением поставок российских энергоносителей – прямым образом сказывается на социальной стабильности.
Цены на основные товары и услуги стремительно растут, а социальные льготы и выплаты, наоборот, упраздняют. Что, в частности, и стало причиной массовых протестов немецких транспортников и фермеров.
Все больше жителей ФРГ отказывает в доверии правительству, которое лишает поддержки своих граждан и одновременно усиливает финансовую поддержку Владимира Зеленского – только потому что этого требуют все те же США.
"Недовольство и разочарование ощущаются повсюду. Согласно анализу результатов недавних опросов, проведенному журналом Spiegel, альянс, возглавляемый социал-демократами Шольца, пользуется поддержкой всего 34% избирателей", – отмечают американские журналисты.
Конечно, все это не значит, что немецкая экономика обрушится в одночасье – потому что она имеет достаточно серьезную прочность.
Процесс заката Германии растянется. Предприятия будут закрываться, потому что их собственники переносят производство в другие страны, безработица продолжит расти, на фоне сокращения социальных программ и общего падения уровня жизни, который тоже не станет для богатого государства обвальным.
Однако при текущем курсе немецкого правительства у страны действительно нет шансов избежать будущего упадка.
"Честно говоря, особой надежды нет. Я действительно не уверен, что мы сможем остановить эту тенденцию", – признался в комментарии для Bloomberg генеральный директор немецкой промышленной корпорации GEA Group Стефан Клеберт.
 
ГерманияСШАэкономикапромышленностьдеиндустриализацияЭксклюзив
 
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