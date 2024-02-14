https://ukraina.ru/20240214/1053281640.html

Закат Германии. Американцы хоронят немецкую экономику

Закат Германии. Американцы хоронят немецкую экономику - 14.02.2024 Украина.ру

Закат Германии. Американцы хоронят немецкую экономику

Современная Германия давно ассоциируется в общественном сознании с экономической и социальной стабильностью. Считается, что процветание прежде всего основывается на развитом промышленном производстве, обеспечивающем выпуск всего спектра потребительской продукции – от автомобилей до кофеварок

2024-02-14T13:30

2024-02-14T13:30

2024-02-14T13:30

германия

сша

экономика

промышленность

деиндустриализация

эксклюзив

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Глядя на массовые протесты, которые проходят в ФРГ в течение последнего месяца, многие наверняка задаются вопросом: чего не хватает этим недовольным людям? Ведь они живут в самой богатой стране Европы, с высокими зарплатами и достаточно серьезным уровнем социальной поддержки.Украинская пропаганда прямо объясняет эти выступления злонамеренным влиянием Москвы, а все разговоры об экономическом кризисе в Германии сходу расцениваются как пророссийская агитация.Несмотря на то, что об этих проблемах настойчиво говорят сами немцы, которые выходят на улицы отнюдь не из-за слишком хорошей жизни.Однако сейчас о немецком кризисе заговорили в Соединенных Штатах Америки.Издание Bloomberg, которое явно не испытывает никаких симпатий к России, посвятило этой теме большой материал: "Дни Германии как промышленной сверхдержавы подходят к концу", – где подробно, и в чрезвычайно эмоциональном тоне описывается упадок главной экономики Европейского союза.Статью открывает драматичное описание церемонии закрытия одного из металлургических трубопрокатных предприятий, неизменно процветавшего при всех правительствах и режимах."В мерцающем свете факелов и фонариков многие из тех 1600 человек, которые потеряли свою работу, стояли с каменными лицами, пока светящийся металл последнего выпущенного заводом изделия – цилиндрической стальной трубы – разглаживался на прокатном стане до идеального состояния.Эта церемония стала концом 124-летнего пути, который начался в золотые годы немецкой индустриализации, не обрывался даже в годы двух мировых войн, но который не сумел пережить последствия энергетического кризиса.За последний год подобные финалы можно было наблюдать по всей стране, что подчеркивает болезненную реальность, с которой столкнулась Германия: вполне возможно, ее дни как промышленной сверхдержавы подходят к концу. Опоры промышленной машины Германии обрушились, подобно домино", – оценивают это по своему историческое событие американские журналисты.Bloomberg подробно перечисляет причины сложившейся ситуации. Его аналитики отмечают, что стагнация ключевых отраслей немецкой промышленности – например, традиционно процветавшего в ФРГ химпрома – "является прямым следствием потери дешевого российского газа".Хотя в этом виноваты сами американцы, заставившие Берлин отказаться от выгодных газовых контрактов с Москвой.Отсутствие дешевых энергоносителей автоматически привело к увеличению себестоимости продукции германских компаний, в результате чего они проиграли в рыночной конкуренции китайским и американским производителям.От этого пострадали даже такие гиганты, как компания BASF, являющаяся крупнейшим производителем химических продуктов в Европе. Она вынуждена сократить 2,6 тысячи рабочих мест, снижая свои производственные объемы. А более мелкие предприятия – например, заводы по производству шин – закрываются прямо сейчас."Мы уже не в состоянии экспортировать грузовые шины из Германии по конкурентоспособным ценам. Если Германия не сможет экспортировать на конкурентной основе в международном контексте, она лишится одной из своих самых сильных сторон", – говорит об этом Мария Рёттгер, глава представительства компании Michelin в Северной Европе.Однако, у немецкой экономики существует немало других накопившихся проблем, которые дают сегодня что-то вроде негативного качественного скачка.Немецкая управленческая вертикаль, которая долгое время тоже имела хорошо разрекламированную репутацию эффективной системы, демонстрирует неспособность справиться с грозящими стране вызовами.В течение длительного времени немецкое правительство вообще отрицало серьезность кризиса, с которым столкнулась сейчас Германия. И только сейчас чиновники наконец-то признают реальное положение дел в экономике – не предлагая ничего, что могло бы поправить ее текущее состояние."Мы больше не конкурентоспособны. Мы становимся беднее, потому что у нас нет экономического роста. Мы отстаем", – заявил в начале месяца министр финансов Кристиан Линднер.При этом германская промышленность начинает ощущать нехватку квалифицированных кадров – потому что немецкие власти в течение длительного времени позволяли себе экономить на образовании."Политический паралич в Берлине усугубляет давние внутренние проблемы, такие как ветшающая инфраструктура, старение рабочей силы и бюрократические препоны. Система образования, которая когда-то была сильной стороной Германии, теперь превратилась в символ длительного отсутствия инвестиций в государственные услуги", – пишет об этом Bloomberg.Результаты экономического кризиса и инфляции – которая тоже связана с прекращением поставок российских энергоносителей – прямым образом сказывается на социальной стабильности.Цены на основные товары и услуги стремительно растут, а социальные льготы и выплаты, наоборот, упраздняют. Что, в частности, и стало причиной массовых протестов немецких транспортников и фермеров.Все больше жителей ФРГ отказывает в доверии правительству, которое лишает поддержки своих граждан и одновременно усиливает финансовую поддержку Владимира Зеленского – только потому что этого требуют все те же США."Недовольство и разочарование ощущаются повсюду. Согласно анализу результатов недавних опросов, проведенному журналом Spiegel, альянс, возглавляемый социал-демократами Шольца, пользуется поддержкой всего 34% избирателей", – отмечают американские журналисты.Конечно, все это не значит, что немецкая экономика обрушится в одночасье – потому что она имеет достаточно серьезную прочность.Процесс заката Германии растянется. Предприятия будут закрываться, потому что их собственники переносят производство в другие страны, безработица продолжит расти, на фоне сокращения социальных программ и общего падения уровня жизни, который тоже не станет для богатого государства обвальным.Однако при текущем курсе немецкого правительства у страны действительно нет шансов избежать будущего упадка."Честно говоря, особой надежды нет. Я действительно не уверен, что мы сможем остановить эту тенденцию", – признался в комментарии для Bloomberg генеральный директор немецкой промышленной корпорации GEA Group Стефан Клеберт.

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https://ukraina.ru/20230706/1047839600.html

https://ukraina.ru/20240201/1053021681.html

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Александр Сокуренко

германия, сша, экономика, промышленность, деиндустриализация, эксклюзив