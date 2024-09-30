"Лучше бы в Санта-Клаусы пошел": американский пенсионер признался в наемничестве за деньги - 30.09.2024 Украина.ру
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"Лучше бы в Санта-Клаусы пошел": американский пенсионер признался в наемничестве за деньги
"Лучше бы в Санта-Клаусы пошел": американский пенсионер признался в наемничестве за деньги - 30.09.2024 Украина.ру
"Лучше бы в Санта-Клаусы пошел": американский пенсионер признался в наемничестве за деньги
Американский пенсионер Стефан Хаббард, которого судят в Москве по статье о наемничестве, признал себя виновным в участии в военном конфликте на стороне ВСУ за денежное вознаграждение. Это заявление он сделал на заседании Мосгорсуда
2024-09-30T11:30
2024-09-30T11:31
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сша
вооруженные силы украины
следственный комитет
иностранные наемники
суд
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По информации следствия, он заключил контракт с батальном территориальной обороны ВСУ в феврале 2022 года за денежное довольствие в размере не менее одной тысячи долларов (92,7 тысяч рублей) в месяц.Известно также, что Хаббард прошел обучение, его обеспечили оружием и боеприпасами, до апреля 2022 года он воевал, пока не был задержан российским военнослужащим.Пенсионеру грозит до 15 лет лишения свободы по статье о наемничестве."Эта "зарплата" сильно ниже средней по США. Он явно не ради денег на Украину поехал", "Лучше бы в Санта-Клаусы пошел", - отреагировали пользователи сети.Ранее издание The Sunday Times предупредило европейцев, желающих вступить в ряды ВСУ, что это наемничество крайне опасно для жизни. В качестве подтверждения этого заключения журналисты газеты привели статистику, согласно которой более 50% пехотинцев получают ранения или гибнут в течение нескольких дней после попадания на фронт.По последний данным Минобороны РФ, в ходе СВО было уничтожено не менее шести тысяч "диких гусей" из разных стран, а на днях Следственный комитет России привлек к уголовной ответственности 785 иностранных наемников, воюющих на стороне ВСУ.Еще по теме: В Донецке осудили украинского джихадиста, которого разыскивает Лондон.
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новости, россия, москва, сша, вооруженные силы украины, следственный комитет, иностранные наемники, суд
Новости, Россия, Москва, США, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет, иностранные наемники, Суд

"Лучше бы в Санта-Клаусы пошел": американский пенсионер признался в наемничестве за деньги

11:30 30.09.2024 (обновлено: 11:31 30.09.2024)
 
Стефан Джеймс Хаббард (Фото: boris_rozhin / Telegram)
Стефан Джеймс Хаббард (Фото: boris_rozhin / Telegram)
Читать в
Американский пенсионер Стефан Хаббард, которого судят в Москве по статье о наемничестве, признал себя виновным в участии в военном конфликте на стороне ВСУ за денежное вознаграждение. Это заявление он сделал на заседании Мосгорсуда

"Да, я согласен с предъявленным обвинением", - сказал 72-летний Хаббард.

По информации следствия, он заключил контракт с батальном территориальной обороны ВСУ в феврале 2022 года за денежное довольствие в размере не менее одной тысячи долларов (92,7 тысяч рублей) в месяц.
Известно также, что Хаббард прошел обучение, его обеспечили оружием и боеприпасами, до апреля 2022 года он воевал, пока не был задержан российским военнослужащим.
Пенсионеру грозит до 15 лет лишения свободы по статье о наемничестве.
"Эта "зарплата" сильно ниже средней по США. Он явно не ради денег на Украину поехал", "Лучше бы в Санта-Клаусы пошел", - отреагировали пользователи сети.
Ранее издание The Sunday Times предупредило европейцев, желающих вступить в ряды ВСУ, что это наемничество крайне опасно для жизни. В качестве подтверждения этого заключения журналисты газеты привели статистику, согласно которой более 50% пехотинцев получают ранения или гибнут в течение нескольких дней после попадания на фронт.
Иностранный наемник
10:53
Ирландский министр обороны предупредил своих граждан о смерти на УкраинеИздание The Sunday Times предупредило европейцев, желающих вступить в ряды ВСУ, что это наемничество крайне опасно для жизни. В качестве подтверждения этого заключения журналисты газеты привели статистику, согласно которой более 50% пехотинцев получают ранения или гибнут в течение нескольких дней после попадания на фронт
По последний данным Минобороны РФ, в ходе СВО было уничтожено не менее шести тысяч "диких гусей" из разных стран, а на днях Следственный комитет России привлек к уголовной ответственности 785 иностранных наемников, воюющих на стороне ВСУ.
Еще по теме: В Донецке осудили украинского джихадиста, которого разыскивает Лондон.
 
НовостиРоссияМоскваСШАВооруженные силы УкраиныСледственный комитетиностранные наемникиСуд
 
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