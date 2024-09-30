"Лучше бы в Санта-Клаусы пошел": американский пенсионер признался в наемничестве за деньги
11:30 30.09.2024 (обновлено: 11:31 30.09.2024)
Стефан Джеймс Хаббард (Фото: boris_rozhin / Telegram)
Американский пенсионер Стефан Хаббард, которого судят в Москве по статье о наемничестве, признал себя виновным в участии в военном конфликте на стороне ВСУ за денежное вознаграждение. Это заявление он сделал на заседании Мосгорсуда
"Да, я согласен с предъявленным обвинением", - сказал 72-летний Хаббард.
По информации следствия, он заключил контракт с батальном территориальной обороны ВСУ в феврале 2022 года за денежное довольствие в размере не менее одной тысячи долларов (92,7 тысяч рублей) в месяц.
Известно также, что Хаббард прошел обучение, его обеспечили оружием и боеприпасами, до апреля 2022 года он воевал, пока не был задержан российским военнослужащим.
Пенсионеру грозит до 15 лет лишения свободы по статье о наемничестве.
Ранее издание The Sunday Times предупредило европейцев, желающих вступить в ряды ВСУ, что это наемничество крайне опасно для жизни. В качестве подтверждения этого заключения журналисты газеты привели статистику, согласно которой более 50% пехотинцев получают ранения или гибнут в течение нескольких дней после попадания на фронт.
10:53Ирландский министр обороны предупредил своих граждан о смерти на УкраинеИздание The Sunday Times предупредило европейцев, желающих вступить в ряды ВСУ, что это наемничество крайне опасно для жизни. В качестве подтверждения этого заключения журналисты газеты привели статистику, согласно которой более 50% пехотинцев получают ранения или гибнут в течение нескольких дней после попадания на фронт
По последний данным Минобороны РФ, в ходе СВО было уничтожено не менее шести тысяч "диких гусей" из разных стран, а на днях Следственный комитет России привлек к уголовной ответственности 785 иностранных наемников, воюющих на стороне ВСУ.