https://ukraina.ru/20240930/1057775631.html

"Лучше бы в Санта-Клаусы пошел": американский пенсионер признался в наемничестве за деньги

"Лучше бы в Санта-Клаусы пошел": американский пенсионер признался в наемничестве за деньги - 30.09.2024 Украина.ру

"Лучше бы в Санта-Клаусы пошел": американский пенсионер признался в наемничестве за деньги

Американский пенсионер Стефан Хаббард, которого судят в Москве по статье о наемничестве, признал себя виновным в участии в военном конфликте на стороне ВСУ за денежное вознаграждение. Это заявление он сделал на заседании Мосгорсуда

2024-09-30T11:30

2024-09-30T11:30

2024-09-30T11:31

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По информации следствия, он заключил контракт с батальном территориальной обороны ВСУ в феврале 2022 года за денежное довольствие в размере не менее одной тысячи долларов (92,7 тысяч рублей) в месяц.Известно также, что Хаббард прошел обучение, его обеспечили оружием и боеприпасами, до апреля 2022 года он воевал, пока не был задержан российским военнослужащим.Пенсионеру грозит до 15 лет лишения свободы по статье о наемничестве."Эта "зарплата" сильно ниже средней по США. Он явно не ради денег на Украину поехал", "Лучше бы в Санта-Клаусы пошел", - отреагировали пользователи сети.Ранее издание The Sunday Times предупредило европейцев, желающих вступить в ряды ВСУ, что это наемничество крайне опасно для жизни. В качестве подтверждения этого заключения журналисты газеты привели статистику, согласно которой более 50% пехотинцев получают ранения или гибнут в течение нескольких дней после попадания на фронт.По последний данным Минобороны РФ, в ходе СВО было уничтожено не менее шести тысяч "диких гусей" из разных стран, а на днях Следственный комитет России привлек к уголовной ответственности 785 иностранных наемников, воюющих на стороне ВСУ.Еще по теме: В Донецке осудили украинского джихадиста, которого разыскивает Лондон.

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новости, россия, москва, сша, вооруженные силы украины, следственный комитет, иностранные наемники, суд