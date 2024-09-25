В Донецке осудили украинского джихадиста, которого разыскивает Лондон
Верховный суд Донецкой Народной Республики (ДНР) заочно приговорил 26-летнего наемника Абдельфетаха Нурина, известного также как радикального исламиста Джихади Адама, к 14 годам тюрьмы. Информация об этом появилась на сайте Генеральной прокуратуры РФ 25 сентября
"В суде установлено, что с апреля 2022 года по октябрь 2023 года Нурин принимал участие в боевых действиях на стороне Украины в различных точках боевого соприкосновения в качестве наемника. За указанные действия он получил вознаграждение в размере, эквивалентном более 1,3 млн рублей", - уточняется в комментарии ведомства.
Абдельфетах Нурин - радикальный исламист, имеющий два гражданства - Австралии и Алжира. В марте наемника обвинили в убийстве другого "дикого гуся" - 36-летнего британца Дэниела Берка. Исламист сначала открещивался от этой истории, но потом сознался, что "причастен к стрельбе", но заверял, что это был несчастный случай.
Вот только оказалось, то тело Берка нашли в канаве в 30 милях от линии фронта в Запорожской области с прицельными огнестрельными ранениями в затылок и шею сзади.
Сразу после этих обвинений террорист "потерялся". По информации СМИ, он давно покинул Украину и где он сейчас находится неизвестно. В розыск помимо России его объявили также в Великобритании, где расследуют убийство своего гражданина Берка.
Примечательно, что не так давно сразу две газеты - сирийская и турецкая - написали о том, что руководитель главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов* находится в постоянном контакте с главарем террористической группировки "Хайят Тахрир аш-Шам"* (бывшая "Джебхат ан-Нусра"*) Абу Мохаммадом Джуляни. Их связывает тема вербовки боевиков в сирийской провинции Идлиб в ряды ВСУ.
* Террористическая организация, запрещенная в России.