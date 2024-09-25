В Донецке осудили украинского джихадиста, которого разыскивает Лондон - 25.09.2024 Украина.ру
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В Донецке осудили украинского джихадиста, которого разыскивает Лондон
В Донецке осудили украинского джихадиста, которого разыскивает Лондон - 25.09.2024 Украина.ру
В Донецке осудили украинского джихадиста, которого разыскивает Лондон
Верховный суд Донецкой Народной Республики (ДНР) заочно приговорил 26-летнего наемника Абдельфетаха Нурина, известного также как радикального исламиста Джихади Адама, к 14 годам тюрьмы. Информация об этом появилась на сайте Генеральной прокуратуры РФ 25 сентября
2024-09-25T14:00
2024-09-25T14:00
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донецк
суд
кирилл буданов
вооруженные силы украины
иностранные наемники
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Абдельфетах Нурин - радикальный исламист, имеющий два гражданства - Австралии и Алжира. В марте наемника обвинили в убийстве другого "дикого гуся" - 36-летнего британца Дэниела Берка. Исламист сначала открещивался от этой истории, но потом сознался, что "причастен к стрельбе", но заверял, что это был несчастный случай.Вот только оказалось, то тело Берка нашли в канаве в 30 милях от линии фронта в Запорожской области с прицельными огнестрельными ранениями в затылок и шею сзади.Сразу после этих обвинений террорист "потерялся". По информации СМИ, он давно покинул Украину и где он сейчас находится неизвестно. В розыск помимо России его объявили также в Великобритании, где расследуют убийство своего гражданина Берка.Примечательно, что не так давно сразу две газеты - сирийская и турецкая - написали о том, что руководитель главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов* находится в постоянном контакте с главарем террористической группировки "Хайят Тахрир аш-Шам"* (бывшая "Джебхат ан-Нусра"*) Абу Мохаммадом Джуляни. Их связывает тема вербовки боевиков в сирийской провинции Идлиб в ряды ВСУ.* Террористическая организация, запрещенная в России.
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новости, россия, украина, донецк, суд, кирилл буданов, вооруженные силы украины, иностранные наемники
Новости, Россия, Украина, Донецк, Суд, Кирилл Буданов, Вооруженные силы Украины, иностранные наемники

В Донецке осудили украинского джихадиста, которого разыскивает Лондон

14:00 25.09.2024
 
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Верховный суд Донецкой Народной Республики (ДНР) заочно приговорил 26-летнего наемника Абдельфетаха Нурина, известного также как радикального исламиста Джихади Адама, к 14 годам тюрьмы. Информация об этом появилась на сайте Генеральной прокуратуры РФ 25 сентября
"В суде установлено, что с апреля 2022 года по октябрь 2023 года Нурин принимал участие в боевых действиях на стороне Украины в различных точках боевого соприкосновения в качестве наемника. За указанные действия он получил вознаграждение в размере, эквивалентном более 1,3 млн рублей", - уточняется в комментарии ведомства.
Абдельфетах Нурин - радикальный исламист, имеющий два гражданства - Австралии и Алжира. В марте наемника обвинили в убийстве другого "дикого гуся" - 36-летнего британца Дэниела Берка. Исламист сначала открещивался от этой истории, но потом сознался, что "причастен к стрельбе", но заверял, что это был несчастный случай.
Вот только оказалось, то тело Берка нашли в канаве в 30 милях от линии фронта в Запорожской области с прицельными огнестрельными ранениями в затылок и шею сзади.
Сразу после этих обвинений террорист "потерялся". По информации СМИ, он давно покинул Украину и где он сейчас находится неизвестно. В розыск помимо России его объявили также в Великобритании, где расследуют убийство своего гражданина Берка.
Абдельфетах Нурин, наемник ВСУ
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В России осудят наемника-джихадиста из ВСУ, которого разыскивают даже в БританииГражданина Австралии и Алжира Абдельфетах Нурина объявили в международный розыск. Российский суд заочно его арестовал
Примечательно, что не так давно сразу две газеты - сирийская и турецкая - написали о том, что руководитель главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов* находится в постоянном контакте с главарем террористической группировки "Хайят Тахрир аш-Шам"* (бывшая "Джебхат ан-Нусра"*) Абу Мохаммадом Джуляни. Их связывает тема вербовки боевиков в сирийской провинции Идлиб в ряды ВСУ.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
 
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