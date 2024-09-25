https://ukraina.ru/20240925/1057674145.html

В Донецке осудили украинского джихадиста, которого разыскивает Лондон

В Донецке осудили украинского джихадиста, которого разыскивает Лондон - 25.09.2024 Украина.ру

В Донецке осудили украинского джихадиста, которого разыскивает Лондон

Верховный суд Донецкой Народной Республики (ДНР) заочно приговорил 26-летнего наемника Абдельфетаха Нурина, известного также как радикального исламиста Джихади Адама, к 14 годам тюрьмы. Информация об этом появилась на сайте Генеральной прокуратуры РФ 25 сентября

2024-09-25T14:00

2024-09-25T14:00

2024-09-25T14:00

новости

россия

украина

донецк

суд

кирилл буданов

вооруженные силы украины

иностранные наемники

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/09/19/1057674026_0:7:467:270_1920x0_80_0_0_3b8f7b5b2f4eb69a1410ba5df3ef76df.png.webp

Абдельфетах Нурин - радикальный исламист, имеющий два гражданства - Австралии и Алжира. В марте наемника обвинили в убийстве другого "дикого гуся" - 36-летнего британца Дэниела Берка. Исламист сначала открещивался от этой истории, но потом сознался, что "причастен к стрельбе", но заверял, что это был несчастный случай.Вот только оказалось, то тело Берка нашли в канаве в 30 милях от линии фронта в Запорожской области с прицельными огнестрельными ранениями в затылок и шею сзади.Сразу после этих обвинений террорист "потерялся". По информации СМИ, он давно покинул Украину и где он сейчас находится неизвестно. В розыск помимо России его объявили также в Великобритании, где расследуют убийство своего гражданина Берка.Примечательно, что не так давно сразу две газеты - сирийская и турецкая - написали о том, что руководитель главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов* находится в постоянном контакте с главарем террористической группировки "Хайят Тахрир аш-Шам"* (бывшая "Джебхат ан-Нусра"*) Абу Мохаммадом Джуляни. Их связывает тема вербовки боевиков в сирийской провинции Идлиб в ряды ВСУ.* Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ukraina.ru/20240819/1056943284.html

россия

украина

донецк

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, украина, донецк, суд, кирилл буданов, вооруженные силы украины, иностранные наемники