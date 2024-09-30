Украинские дроны атаковали белгородский поселок, есть жертвы — Гладков - 30.09.2024 Украина.ру
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Украинские дроны атаковали белгородский поселок, есть жертвы — Гладков
Украинские дроны атаковали белгородский поселок, есть жертвы — Гладков - 30.09.2024 Украина.ру
Украинские дроны атаковали белгородский поселок, есть жертвы — Гладков
Поселок Октябрьский Белгородского района подвергся атакам беспилотников Вооруженных сил Украины. Об этом 30 сентября сообщил в своем телеграм-канале губернатор Вячеслав Гладков
2024-09-30T07:56
2024-09-30T07:56
новости
белгородская область
вячеслав гладков
россия
вооруженные силы украины
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"При исполнении боевых задач погиб боец нашей самообороны. Врачи до последнего боролись за его жизнь, но от полученных ран мужчина скончался в приемном отделении Октябрьской районной больницы. &lt;...&gt; Ранен мирный житель. Мужчине с ожогами предплечья и голеней бригада СМП оказала медицинскую помощь на месте, от госпитализации он отказался", - уточнил Гладков.Он добавил, что информация о последствиях уточняется.В свою очередь Минобороны России информировало, что российские военные за минувшую ночь уничтожили два украинских беспилотника над Белгородской областью.Подробнее об обстановке в регионе - в материале ВСУ обстреляли село в Белгородской области: есть жертвы, в том числе ребёнок на сайте Украина.ру.
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новости, белгородская область, вячеслав гладков, россия, вооруженные силы украины
Новости, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Россия, Вооруженные силы Украины

Украинские дроны атаковали белгородский поселок, есть жертвы — Гладков

07:56 30.09.2024
 
© © Фото : предоставлено пресс-службой правительства Белгородской областиГладков
Гладков
© © Фото : предоставлено пресс-службой правительства Белгородской области
Читать в
Поселок Октябрьский Белгородского района подвергся атакам беспилотников Вооруженных сил Украины. Об этом 30 сентября сообщил в своем телеграм-канале губернатор Вячеслав Гладков
"При исполнении боевых задач погиб боец нашей самообороны. Врачи до последнего боролись за его жизнь, но от полученных ран мужчина скончался в приемном отделении Октябрьской районной больницы. <...> Ранен мирный житель. Мужчине с ожогами предплечья и голеней бригада СМП оказала медицинскую помощь на месте, от госпитализации он отказался", - уточнил Гладков.
Он добавил, что информация о последствиях уточняется.
В свою очередь Минобороны России информировало, что российские военные за минувшую ночь уничтожили два украинских беспилотника над Белгородской областью.
Подробнее об обстановке в регионе - в материале ВСУ обстреляли село в Белгородской области: есть жертвы, в том числе ребёнок на сайте Украина.ру.
 
НовостиБелгородская областьВячеслав ГладковРоссияВооруженные силы Украины
 
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