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СК РФ расследует теракт и убийство, совершённые ВСУ в Курской области
СК РФ расследует теракт и убийство, совершённые ВСУ в Курской области - 29.09.2024 Украина.ру
СК РФ расследует теракт и убийство, совершённые ВСУ в Курской области
Возбуждено уголовное дело в отношении военнослужащих украинской армии, причастных к преступлениям против мирного населения Курской области. Об этом сообщает Следственный комитет России
2024-09-29T17:54
2024-09-29T17:54
2024-09-29T17:54
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Главным военным следственным управлением СК РФ возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных УК РФ – теракт, убийство и покушение на убийство двух или более лиц, совершенное организованной группой общеопасным способом по мотивам политической и идеологической ненависти."Установлено, что в конце августа 2024 года, боевики из состава оперативно-тактического управления "Север" 22 отдельной механизированной бригады, 80 отдельной десантно-штурмовой бригады, 61 отдельной механизированной бригады, а также иных украинских военизированных групп в условиях вооруженного конфликта используя управляемый БПЛА с прикрепленным к нему взрывным устройством на участке автодороги, проходящей по территории села Большое Солдатское Курской области, совершили подрыв легкового автомобиля под управлением гражданского лица. В результате указанных преступных действий 1 гражданин погиб, еще 1 получил ранение", - сказано в официальном сообщении.Российские следователи верили, что в ходе предварительного следствия будут установлены и привлечены к ответственности "все представители вооруженных формирований Украины, совершившие данные преступления".Украинские войска атаковали Курскую область утром 6 августа. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). СК РФ возбудил уголовное дело по факту вторжения ВСУ в Курскую область. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием. В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера.Также на эту тему публикация Украина.ру Украинские дипломаты позвали Красный Крест в Курскую область
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, курская область, россия, украина, ск рф, вооруженные силы украины, следственный комитет, всу, военные преступления, криминал
Новости, Курская область, Россия, Украина, СК РФ, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет, ВСУ, Военные преступления, криминал
СК РФ расследует теракт и убийство, совершённые ВСУ в Курской области
Возбуждено уголовное дело в отношении военнослужащих украинской армии, причастных к преступлениям против мирного населения Курской области. Об этом сообщает Следственный комитет России
Главным военным следственным управлением СК РФ возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных УК РФ – теракт, убийство и покушение на убийство двух или более лиц, совершенное организованной группой общеопасным способом по мотивам политической и идеологической ненависти.
"Установлено, что в конце августа 2024 года, боевики из состава оперативно-тактического управления "Север" 22 отдельной механизированной бригады, 80 отдельной десантно-штурмовой бригады, 61 отдельной механизированной бригады, а также иных украинских военизированных групп в условиях вооруженного конфликта используя управляемый БПЛА с прикрепленным к нему взрывным устройством на участке автодороги, проходящей по территории села Большое Солдатское Курской области, совершили подрыв легкового автомобиля под управлением гражданского лица. В результате указанных преступных действий 1 гражданин погиб, еще 1 получил ранение", - сказано в официальном сообщении.
Российские следователи верили, что в ходе предварительного следствия будут установлены и привлечены к ответственности "все представители вооруженных формирований Украины, совершившие данные преступления".
Украинские войска атаковали Курскую область
утром 6 августа. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). СК
РФ возбудил уголовное дело по факту вторжения ВСУ в Курскую область. Государства-члены НАТО
одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием. В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера.