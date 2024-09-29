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СК РФ расследует теракт и убийство, совершённые ВСУ в Курской области

СК РФ расследует теракт и убийство, совершённые ВСУ в Курской области - 29.09.2024 Украина.ру

СК РФ расследует теракт и убийство, совершённые ВСУ в Курской области

Возбуждено уголовное дело в отношении военнослужащих украинской армии, причастных к преступлениям против мирного населения Курской области. Об этом сообщает Следственный комитет России

2024-09-29T17:54

2024-09-29T17:54

2024-09-29T17:54

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Главным военным следственным управлением СК РФ возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных УК РФ – теракт, убийство и покушение на убийство двух или более лиц, совершенное организованной группой общеопасным способом по мотивам политической и идеологической ненависти."Установлено, что в конце августа 2024 года, боевики из состава оперативно-тактического управления "Север" 22 отдельной механизированной бригады, 80 отдельной десантно-штурмовой бригады, 61 отдельной механизированной бригады, а также иных украинских военизированных групп в условиях вооруженного конфликта используя управляемый БПЛА с прикрепленным к нему взрывным устройством на участке автодороги, проходящей по территории села Большое Солдатское Курской области, совершили подрыв легкового автомобиля под управлением гражданского лица. В результате указанных преступных действий 1 гражданин погиб, еще 1 получил ранение", - сказано в официальном сообщении.Российские следователи верили, что в ходе предварительного следствия будут установлены и привлечены к ответственности "все представители вооруженных формирований Украины, совершившие данные преступления".Украинские войска атаковали Курскую область утром 6 августа. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). СК РФ возбудил уголовное дело по факту вторжения ВСУ в Курскую область. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием. В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера.Также на эту тему публикация Украина.ру Украинские дипломаты позвали Красный Крест в Курскую область

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новости, курская область, россия, украина, ск рф, вооруженные силы украины, следственный комитет, всу, военные преступления, криминал