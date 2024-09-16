Украинские дипломаты позвали Красный Крест в Курскую область - 16.09.2024 Украина.ру
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Украинские дипломаты позвали Красный Крест в Курскую область
Украинские дипломаты позвали Красный Крест в Курскую область - 16.09.2024 Украина.ру
Украинские дипломаты позвали Красный Крест в Курскую область
Министерство иностранных дел Украины попросило Организацию Объединенных Наций и Международный Комитет Красного Креста присоединиться к мерам гуманитарного реагирования в оккупированных украинской армией районах Курской области Российской Федерации. Об этом говорится в опубликованном 16 сентября заявлении МИД Украины
2024-09-16T12:35
2024-09-16T12:36
новости
украина
курская область
киев
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вооруженные силы украины
красный крест
гуманитарная помощь
пропаганда
мид украины
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Украина при оккупации отдельных районов Курской области якобы соблюдает "все нормы и принципы международного гуманитарного права и прав человека", заявили в МИД Украины. Отмечено также, что Киев якобы "неукоснительно соблюдает взятые на себя международные обязательства в сфере международного гуманитарного права, в частности по защите гражданского населения во время ведения боевых действий".Сотрудники МИД Украины заявили, что жители оккупированных российских районов Курской области якобы получают гуманитарную помощь и имеют возможность выезда из районов боевых действий. МИД Украины призвало ООН присоединиться к мерам гуманитарного реагирования на купированной украинскими войсками российской территории. Представители этого министерства также направили ноту в МККК с просьбой поучаствовать в мерах гуманитарного реагирования и осуществлять мониторинг соблюдения принципов международного гуманитарного права.Утверждения украинских дипломатов противоречат многочисленным фактам, задокументированным свидетельствам очевидцев военных преступлений ВСУ в Курской области. Военнослужащие ВСУ сами опубликовали видеозаписи своих погромов, мародёрства и других преступлений в отношении мирных жителей Курской области, их домов и объектов гражданской инфраструктуры. В распоряжении Следкома России имеются задокументированные факты мародёрства польских наёмников из оккупационного контингента ВСУ, расстрела украинскими военнослужащими автомобилей с гражданскими лицами, пытавшимися выехать из оккупированных населённых пунктов. Также широкий резонанс получили факты насилия ВСУ над женщинами и детьми, других военных преступлений. Украинские войска атаковали Курскую область утром 6 августа. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). СК РФ возбудил уголовное дело по факту вторжения ВСУ в Курскую область. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием. В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера, часть населения эвакуирована. Также на эту тему: Президент МККК прибыла в Москву обсудить неотложные гуманитарные вопросыТем временем RT представляет фильм о вторжении ВСУ в Курскую областьРанее на эту тему: Обыкновенный фашизм. Дмитрий Киселев о том, что происходит на Украине
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новости, украина, курская область, киев, оон, вооруженные силы украины, красный крест, гуманитарная помощь, пропаганда, мид украины, оккупация, кто
Новости, Украина, Курская область, Киев, ООН, Вооруженные силы Украины, Красный Крест, гуманитарная помощь, пропаганда, МИД Украины, оккупация, КТО

Украинские дипломаты позвали Красный Крест в Курскую область

12:35 16.09.2024 (обновлено: 12:36 16.09.2024)
 
© РИА Новости . Сергей Аверин / Перейти в фотобанкПрезидент Международного комитета Красного Креста Петер Маурер посетил станицу Луганская
Президент Международного комитета Красного Креста Петер Маурер посетил станицу Луганская - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
© РИА Новости . Сергей Аверин
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Министерство иностранных дел Украины попросило Организацию Объединенных Наций и Международный Комитет Красного Креста присоединиться к мерам гуманитарного реагирования в оккупированных украинской армией районах Курской области Российской Федерации. Об этом говорится в опубликованном 16 сентября заявлении МИД Украины
Украина при оккупации отдельных районов Курской области якобы соблюдает "все нормы и принципы международного гуманитарного права и прав человека", заявили в МИД Украины. Отмечено также, что Киев якобы "неукоснительно соблюдает взятые на себя международные обязательства в сфере международного гуманитарного права, в частности по защите гражданского населения во время ведения боевых действий".
Сотрудники МИД Украины заявили, что жители оккупированных российских районов Курской области якобы получают гуманитарную помощь и имеют возможность выезда из районов боевых действий.
МИД Украины призвало ООН присоединиться к мерам гуманитарного реагирования на купированной украинскими войсками российской территории. Представители этого министерства также направили ноту в МККК с просьбой поучаствовать в мерах гуманитарного реагирования и осуществлять мониторинг соблюдения принципов международного гуманитарного права.
Утверждения украинских дипломатов противоречат многочисленным фактам, задокументированным свидетельствам очевидцев военных преступлений ВСУ в Курской области. Военнослужащие ВСУ сами опубликовали видеозаписи своих погромов, мародёрства и других преступлений в отношении мирных жителей Курской области, их домов и объектов гражданской инфраструктуры. В распоряжении Следкома России имеются задокументированные факты мародёрства польских наёмников из оккупационного контингента ВСУ, расстрела украинскими военнослужащими автомобилей с гражданскими лицами, пытавшимися выехать из оккупированных населённых пунктов. Также широкий резонанс получили факты насилия ВСУ над женщинами и детьми, других военных преступлений.
Украинские войска атаковали Курскую область утром 6 августа. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). СК РФ возбудил уголовное дело по факту вторжения ВСУ в Курскую область. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием. В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера, часть населения эвакуирована.
Также на эту тему: Президент МККК прибыла в Москву обсудить неотложные гуманитарные вопросы
Тем временем RT представляет фильм о вторжении ВСУ в Курскую область
Ранее на эту тему: Обыкновенный фашизм. Дмитрий Киселев о том, что происходит на Украине
 
НовостиУкраинаКурская областьКиевООНВооруженные силы УкраиныКрасный Крестгуманитарная помощьпропагандаМИД УкраиныоккупацияКТО
 
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