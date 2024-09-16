Украинские дипломаты позвали Красный Крест в Курскую область
12:35 16.09.2024 (обновлено: 12:36 16.09.2024)
© РИА Новости . Сергей Аверин / Перейти в фотобанкПрезидент Международного комитета Красного Креста Петер Маурер посетил станицу Луганская
Министерство иностранных дел Украины попросило Организацию Объединенных Наций и Международный Комитет Красного Креста присоединиться к мерам гуманитарного реагирования в оккупированных украинской армией районах Курской области Российской Федерации. Об этом говорится в опубликованном 16 сентября заявлении МИД Украины
Украина при оккупации отдельных районов Курской области якобы соблюдает "все нормы и принципы международного гуманитарного права и прав человека", заявили в МИД Украины. Отмечено также, что Киев якобы "неукоснительно соблюдает взятые на себя международные обязательства в сфере международного гуманитарного права, в частности по защите гражданского населения во время ведения боевых действий".
Сотрудники МИД Украины заявили, что жители оккупированных российских районов Курской области якобы получают гуманитарную помощь и имеют возможность выезда из районов боевых действий.
МИД Украины призвало ООН присоединиться к мерам гуманитарного реагирования на купированной украинскими войсками российской территории. Представители этого министерства также направили ноту в МККК с просьбой поучаствовать в мерах гуманитарного реагирования и осуществлять мониторинг соблюдения принципов международного гуманитарного права.
Утверждения украинских дипломатов противоречат многочисленным фактам, задокументированным свидетельствам очевидцев военных преступлений ВСУ в Курской области. Военнослужащие ВСУ сами опубликовали видеозаписи своих погромов, мародёрства и других преступлений в отношении мирных жителей Курской области, их домов и объектов гражданской инфраструктуры. В распоряжении Следкома России имеются задокументированные факты мародёрства польских наёмников из оккупационного контингента ВСУ, расстрела украинскими военнослужащими автомобилей с гражданскими лицами, пытавшимися выехать из оккупированных населённых пунктов. Также широкий резонанс получили факты насилия ВСУ над женщинами и детьми, других военных преступлений.
Украинские войска атаковали Курскую область утром 6 августа. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). СК РФ возбудил уголовное дело по факту вторжения ВСУ в Курскую область. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием. В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера, часть населения эвакуирована.
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