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Военкор Пегов: "Угледар обречен"

Военкор Пегов: "Угледар обречен" - 29.09.2024 Украина.ру

Военкор Пегов: "Угледар обречен"

ВСУ не в состоянии удержать город Угледар, важность которого в контексте СВО трудно переоценить. Об этом 29 сентября сообщил военный корреспондент Семён Пегов в своём Telegram-канале WarGonzo

2024-09-29T17:01

2024-09-29T17:01

2024-09-29T17:01

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По словам Пегова, город Угледар - "это действительно важный населенный пункт, значение контроля над которым нельзя переоценить".Военкор отметил, что за уходящую неделю армия России достигла на угледарском направлении "таких успехов, что можно смело утверждать: выправить ситуацию противник уже не сможет"."Русские войска выбили "захисников" из поселков и шахт вокруг города, охватили Угледар с трех сторон — вражеский гарнизон бьется в предсмертной агонии: заблокированным ВСУшникам нечего противопоставить совместной работе нашей пехоты, артиллерии и авиации", - сообщил Пегов.Также на эту тему: Клинцевич: Деблокировать угледарский укрепрайон у ВСУ не получатся

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новости, угледар, россия, семен пегов, всу, сво, днр, военкор