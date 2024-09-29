Военкор Пегов: "Угледар обречен" - 29.09.2024 Украина.ру
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Военкор Пегов: "Угледар обречен"
Военкор Пегов: "Угледар обречен" - 29.09.2024 Украина.ру
Военкор Пегов: "Угледар обречен"
ВСУ не в состоянии удержать город Угледар, важность которого в контексте СВО трудно переоценить. Об этом 29 сентября сообщил военный корреспондент Семён Пегов в своём Telegram-канале WarGonzo
2024-09-29T17:01
2024-09-29T17:01
новости
угледар
россия
семен пегов
всу
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военкор
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По словам Пегова, город Угледар - "это действительно важный населенный пункт, значение контроля над которым нельзя переоценить".Военкор отметил, что за уходящую неделю армия России достигла на угледарском направлении "таких успехов, что можно смело утверждать: выправить ситуацию противник уже не сможет"."Русские войска выбили "захисников" из поселков и шахт вокруг города, охватили Угледар с трех сторон — вражеский гарнизон бьется в предсмертной агонии: заблокированным ВСУшникам нечего противопоставить совместной работе нашей пехоты, артиллерии и авиации", - сообщил Пегов.Также на эту тему: Клинцевич: Деблокировать угледарский укрепрайон у ВСУ не получатся
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новости, угледар, россия, семен пегов, всу, сво, днр, военкор
Новости, Угледар, Россия, Семен Пегов, ВСУ, СВО, ДНР, военкор

Военкор Пегов: "Угледар обречен"

17:01 29.09.2024
 
© Фото : скриншот видео из соцсетейУгледар
Угледар - РИА Новости, 1920, 29.09.2024
© Фото : скриншот видео из соцсетей
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ВСУ не в состоянии удержать город Угледар, важность которого в контексте СВО трудно переоценить. Об этом 29 сентября сообщил военный корреспондент Семён Пегов в своём Telegram-канале WarGonzo
По словам Пегова, город Угледар - "это действительно важный населенный пункт, значение контроля над которым нельзя переоценить".
Военкор отметил, что за уходящую неделю армия России достигла на угледарском направлении "таких успехов, что можно смело утверждать: выправить ситуацию противник уже не сможет".
"Русские войска выбили "захисников" из поселков и шахт вокруг города, охватили Угледар с трех сторон — вражеский гарнизон бьется в предсмертной агонии: заблокированным ВСУшникам нечего противопоставить совместной работе нашей пехоты, артиллерии и авиации", - сообщил Пегов.
Также на эту тему: Клинцевич: Деблокировать угледарский укрепрайон у ВСУ не получатся
 
НовостиУгледарРоссияСемен ПеговВСУСВОДНРвоенкор
 
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